История жизни Элизабет Тейлор, вызывающая столько же зависти, сколько и сочувствия

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В середине XX века об Элизабет Тейлор говорили практически все в США и Европе. На страницах газет и на телевизионных экранах ежедневно обсуждали личную жизнь Элизабет, ее роли в кино и гонорары. Ее называли одной из самых талантливых актрис за всю историю кино, а имя Элизабет Тейлор стало синонимом Голливуда, ведь с работ этой актрисы начался золотой век американского кинематографа. При этом за образом великой кинодивы скрывалась еще и очень сильная и смелая женщина, которая смогла преодолеть немало трудностей на своем жизненном пути.

Мы в AdMe.ru были потрясены непростой, но очень яркой судьбой женщины, которую называли королевой Голливуда. В конце статьи вас ждет бонус, который раскроет Элизабет Тейлор с довольно неожиданной стороны.

В мир кино маленькую Элизабет привела ее мать. Когда девочке было всего 10 лет, состоялся ее дебют, который положил начало длинному творческому пути.

«Я не помню, когда я не была знаменита». Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор провела на съемочной площадке почти 70 лет. Начиная с 1943 года картины с ее участием выходили ежегодно, правда, сначала это были лишь эпизодические роли. Режиссеры не сразу разглядели за красивой внешностью яркий драматический талант актрисы.

Кстати, у Элизабет была редкая мутация — двойной ряд ресниц. Это придавало ее взгяду особый шарм и выразительность. Кроме того, у нее был редкий оттенок глаз — лавандово-фиалковый.

В 17 лет юная Лиз встречает знаменитого миллиардера Говарда Хьюза — впоследствии о нем снимут фильм «Авиатор». Их отношения продлились совсем недолго, и вскоре девушка вышла замуж за наследника известной сети отелей «Хилтон» Конрада Хилтона, дедушку Пэрис Хилтон. Увы, брак вскоре распался. Потом был второй неудачный брак — с английским актером Майклом Уайлдингом, который ради Тейлор расстался с другой кинодивой — Марлен Дитрих.

«Я спала только с теми мужчинами, за которыми была замужем. Сколько женщин могут похвастаться тем же?» Элизабет Тейлор

На виду у публики была не только карьера Элизабет Тейлор, но и ее бурная личная жизнь, которая довольно сильно влияла на творчество. Актриса была замужем 8 раз, и кажется, что каждый ее роман был достоин целой книги.

После того как третий супруг актрисы, Майк Тодд, погиб в авиакатастрофе, Тейлор приняла иудаизм, взяв имя Элишева Рахель: Майк был евреем. По словам актрисы, она тоже должна была быть с ним на борту, но из-за болезни осталась дома.

Мало кто знает, но незадолго до вручения ей первого «Оскара» за роль в фильме «Баттерфилд, 8» Элизабет находилась буквально между жизнью и смертью. Актриса перенесла тяжелейшую операцию из-за последствий тяжелой пневмонии — трахеотомию. На фотографии с церемонии можно даже увидеть шрам на ее шее.

Для своей роли в легендарном фильме «Клеопатра» Элизабет придумала яркий макияж в египетском стиле с черной подводкой, который стал ее изюминкой. Позднее идея такого макияжа была подхвачена женщинами во всем мире.

«Успех — это лучший дезодорант, он удаляет все твои прошлые запахи». Элизабет Тейлор

Тейлор стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире и первой актрисой, которая получила за свою работу гонорар в $ 1 млн (за роль Клеопатры). Это было беспрецедентно. В 1960-е годы такая сумма была огромной: на эти деньги можно было снять несколько картин.

Для главной роли в психологической драме «Кто боится Вирджинии Вулф?» Тейлор набрала 10 кг и потом долгое время не могла сбросить лишний вес. В результате этого у актрисы началась депрессия, от которой она так и не смогла полностью избавиться. Правда, за этот фильм она получила свой второй «Оскар».

Частым партнером Тейлор в кино был знаменитый актер Ричард Бертон. Он же стал ее четвертым мужем. Бертон преподнес Элизабет кольцо с огромным бриллиантом весом 33,19 карата, которое стоило около $ 3 млн. Позднее она выставила его на аукцион, чтобы пожертвовать деньги на борьбу со СПИДом. Кстати, Ричард также подарил супруге самую дорогую в мире жемчужину под названием «Перегрина».

У Элизабет Тейлор было 4 детей — 2 сына и 2 дочери, одна из которых родная, другая — приемная.

Последним избранником актрисы стал строитель Ларри Фортенски, который был на 20 лет моложе Тейлор. Роскошная свадьба прошла в поместье «Неверленд», принадлежащем Майклу Джексону, с которым Тейлор была очень дружна.

В одном интервью Тейлор призналась, что из-за проблем со здоровьем кинокомпании отказываются с ней работать, так как им пришлось бы выплачивать огромную страховку: к тому моменту у актрисы обнаружили доброкачественную опухоль мозга, также она не могла долго стоять и сидеть из-за того, что несколько раз ломала спину во время съемок.

«Я выжившая — наглядный пример того, через что люди могут пройти и выжить». Элизабет Тейлор

В 2009 году после смерти Майкла Джексона Тейлор попала в больницу в состоянии глубокого стресса. В этом же году она перенесла операцию на сердце. В 2011-м актриса снова была госпитализирована с сердечныи приступом, который уже не смогла перенести.

«Чтобы стать легендой, нужно сначала умереть». Элизабет Тейлор

Королева Голливуда умерла в возрасте 79 лет. Элизабет Тейлор была похоронена в Калифорнии на кладбище Форест-Лаун рядом с Майклом Джексоном и Уолтом Диснеем.

Бонус

В 1976 году Тейлор предложила себя в качестве заложницы в обмен на свободу заложников-евреев, которые были захвачены террористами в Уганде. Посол Израиля отказался от этой идеи, но заметил, что «еврейский народ этого никогда не забудет».

А как вы относитесь к творчеству Элизабет Тейлор? Может быть, у вас есть любимые картины с ее участием?