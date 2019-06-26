История живой куклы Барби, которая снималась для Playboy и была матерью пятерых детей
Американскую актрису Джейн Мэнсфилд легко можно назвать женщиной немыслимых противоречий. Она была притягательно красива и очень умна, родила 5 детей и снималась для Playboy, первой появилась в рекламе открытых купальников и стала прототипом самой куклы Барби. Ей завидовали и сравнивали с Мэрилин Монро, называя второй блондинкой Голливуда, ее боготворили и обсуждали.
AdMe.ru впечатлила судьба этой талантливой актрисы, которая была не менее яркой и трагической, чем у самой Мэрилин.
Вера Джейн Палмер родилась 19 апреля 1933 года в городке Брин-Мауэр, США, в семье адвоката. Когда девочке исполнилось 3 года, ее отец скончался от сердечного приступа, и они с мамой переехали жить в другой город.
Джейн с детства была очень одаренной, прилежно училась в школе и увлекалась танцами, языками, любила петь, играла на скрипке, фортепиано и альте. Блеск огней Голливуда всегда был ей по душе. Она вдохновлялась самыми популярными звездными красавицами и стремилась им подражать. Среди ее кумиров были Ширли Темпл, Джин Тирни, Хеди Ламарр и Джин Харлоу.
Впервые Голливуд Джейн посетила в 13 лет и после этого уже не сомневалась, что хочет стать всемирно известной.
«Знаешь, мама, однажды какая-нибудь девушка пересечет эту комнату, чтобы попросить у меня автограф».Джейн Мэнсфилд
Фамилия Мэнсфилд досталась актрисе от первого мужа. В 17 лет девушка забеременела от студента Пола Мэнсфилда и тайно от матери вышла за него замуж.
Пол трепетно относился к Джейн и очень заботился о молодой жене, однако переживал о ее голливудских амбициях. Мужчина надеялся, что с рождением ребенка Джейн сможет отвлечься и изменится, но он ошибался. Их союз просуществовал 8 лет. После развода Джейн оставила фамилию мужа, считая ее очень звучной.
Будучи еще никому не известной, Джейн пробовала себя в разных ролях: была натурщицей, секретаршей, торговала попкорном и давала уроки танцев. Вместе с тем девушка с легкостью завоевывала титулы местных конкурсов красоты. Некоторые из них (например, «мисс сыр рокфор» и «мисс главное ребрышко») были столь нелепы, что Джейн пришлось от них отказаться.
До Голливуда Мэнсфилд пыталась участвовать в эпизодических постановках, но не производила на киноделов особого впечатления. Однажды, придя на прослушивание, она услышала от продюсера, что не сможет добиться успехов с такой посредственной внешностью. Именно эта встреча стала для Джейн сигналом к действию. За несколько месяцев она превратилась из брюнетки с пышными формами в фигуристую платиновую блондинку, которой вскоре будут завидовать все женщины Голливуда.
«Женщина должна быть розовой и привлекательной для мужчины».Джейн Мэнсфилд
Мэнсфилд была очень образованной девушкой, а ее IQ равнялся 163 (в то время как показатель выше 140 имеют около 0,2 % людей). Но умные женщины тогда никого не интересовали, и для успешной карьеры Джейн пришлось выбрать образ глуповатой улыбчивой блондинки. Позднее актриса будет не раз повторять, что значение имеют лишь параметры фигуры, а вовсе не ум.
В 1955 году Джейн снялась для журнала Playboy, после чего попала в театр Pasadena Playhouse и бродвейский мюзикл «Испортит ли успех Рока Хантера?». Все эти события послужили очередными шагами на пути к ее голливудской мечте. Через год актриса снялась в кино и стала всемирно известной. Общественность впервые заметила не только ее привлекательные формы, но и актерский талант.
С ростом популярности Джейн Мэнсфилд все чаще сравнивают с Мэрилин Монро и дают ей негласный титул второй блондинки Голливуда. Девушка становится самой фотографируемой знаменитостью, получает несколько престижных наград, среди которых «Золотой глобус» в номинации «Лучшая начинающая актриса».
Популярность Джейн приносила ей огромные деньги. За одно только шоу в Лас-Вегасе ей платили $ 35 тыс. в неделю (а на эти деньги в те времена можно было купить целое поместье). Но Мэнсфилд решила поступить более эксцентрично. Она приобрела 40-комнатный особняк, который приказала оформить в розовых тонах. Пол, стены, потолок и мебель в нем были полностью розовыми, внутреннюю обстановку поддерживали купидоны и золотая фурнитура. Ванная Джейн была выполнена в форме огромного сердца, а внутри одной из комнат бил фонтан из розового шампанского.
На волне проснувшегося к ней интереса Джейн активно посещала светские мероприятия, где часто находилась в центре внимания. На одной из таких тусовок актриса и познакомилась со своим вторым мужем, мистером Вселенная Мики Харгитеем. В этом союзе, продлившемся 6 лет, у Джейн родились еще 3 детей: Миклос, Золтан и Маришка. Последняя пойдет по стопам матери и станет актрисой.
Вокруг Джейн Мэнсфилд всегда ходило много слухов и сплетен. Ее обсуждали и осуждали, завидовали ее популярности. А она как ни в чем не бывало продолжала одеваться в облегающие декольтированные платья и сниматься для журналов. Кроме съемок в Playboy актриса первой решилась рекламировать открытые купальники и не стеснялась сниматься в фильмах без одежды. По тем временам это было неслыханным.
Образ пышногрудой блондинки с тонкой талией и милым личиком, которого придерживалась Мэнсфилд, вдохновил дизайнера Джека Райана на создание куклы Барби, которая вскоре стала самой популярной в мире.
Беременности, последовавшие одна за другой в браке с Харгитеем, не позволяли Джейн полноценно работать. А амплуа глупышки, которое прочно закрепилось за нею, мешало актрисе получить серьезные роли. Слава Мэнсфилд стала постепенно угасать.
После развода с Микки Харгитеем Джейн вновь вышла замуж — за кинопродюсера Мэтта Симбера — и стала матерью в 5-й раз. Но совместная жизнь молодых как-то сразу не задалась, и через 2 года актриса подала на развод, после которого стала жить со своим адвокатом Сэмом Броуди.
Переживая карьерные неудачи и личные неурядицы, Мэнсфилд начала злоупотреблять алкоголем, а позднее поддалась влиянию «Церкви Сатаны». Основатель секты Антон Ла Вей сделал актрису «верховной жрицей» и пристрастил ее к тайным ритуалам.
Броуди не был в восторге от увлечений своей девушки и ввязался в открытый конфликт с Ла Веем, в ходе которого сатанист объявил адвокату, что проклял его.
По удивительному и таинственному стечению обстоятельств 2 раза Сэм Броуди попадал в аварии, но выживал. На 3-й раз машина адвоката, попавшая в туман, столкнулась с грузовиком. Водитель машины, Броуди и ехавшая с ними Джейн Мэнсфилд погибли на месте. На тот момент актрисе было всего 34 года.
Какую актрису золотого века Голливуда, на ваш взгляд, можно считать эталоном красоты?
Фото на превью East News