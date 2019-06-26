История живой куклы Барби, которая снималась для Playboy и была матерью пятерых детей

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Американскую актрису Джейн Мэнсфилд легко можно назвать женщиной немыслимых противоречий. Она была притягательно красива и очень умна, родила 5 детей и снималась для Playboy, первой появилась в рекламе открытых купальников и стала прототипом самой куклы Барби. Ей завидовали и сравнивали с Мэрилин Монро, называя второй блондинкой Голливуда, ее боготворили и обсуждали.

AdMe.ru впечатлила судьба этой талантливой актрисы, которая была не менее яркой и трагической, чем у самой Мэрилин.

Вера Джейн Палмер родилась 19 апреля 1933 года в городке Брин-Мауэр, США, в семье адвоката. Когда девочке исполнилось 3 года, ее отец скончался от сердечного приступа, и они с мамой переехали жить в другой город. Джейн с детства была очень одаренной, прилежно училась в школе и увлекалась танцами, языками, любила петь, играла на скрипке, фортепиано и альте. Блеск огней Голливуда всегда был ей по душе. Она вдохновлялась самыми популярными звездными красавицами и стремилась им подражать. Среди ее кумиров были Ширли Темпл, Джин Тирни, Хеди Ламарр и Джин Харлоу. Впервые Голливуд Джейн посетила в 13 лет и после этого уже не сомневалась, что хочет стать всемирно известной.

«Знаешь, мама, однажды какая-нибудь девушка пересечет эту комнату, чтобы попросить у меня автограф». Джейн Мэнсфилд

Фамилия Мэнсфилд досталась актрисе от первого мужа. В 17 лет девушка забеременела от студента Пола Мэнсфилда и тайно от матери вышла за него замуж.

Пол трепетно относился к Джейн и очень заботился о молодой жене, однако переживал о ее голливудских амбициях. Мужчина надеялся, что с рождением ребенка Джейн сможет отвлечься и изменится, но он ошибался. Их союз просуществовал 8 лет. После развода Джейн оставила фамилию мужа, считая ее очень звучной. Будучи еще никому не известной, Джейн пробовала себя в разных ролях: была натурщицей, секретаршей, торговала попкорном и давала уроки танцев. Вместе с тем девушка с легкостью завоевывала титулы местных конкурсов красоты. Некоторые из них (например, «мисс сыр рокфор» и «мисс главное ребрышко») были столь нелепы, что Джейн пришлось от них отказаться. До Голливуда Мэнсфилд пыталась участвовать в эпизодических постановках, но не производила на киноделов особого впечатления. Однажды, придя на прослушивание, она услышала от продюсера, что не сможет добиться успехов с такой посредственной внешностью. Именно эта встреча стала для Джейн сигналом к действию. За несколько месяцев она превратилась из брюнетки с пышными формами в фигуристую платиновую блондинку, которой вскоре будут завидовать все женщины Голливуда.

«Женщина должна быть розовой и привлекательной для мужчины». Джейн Мэнсфилд

Мэнсфилд была очень образованной девушкой, а ее IQ равнялся 163 (в то время как показатель выше 140 имеют около 0,2 % людей). Но умные женщины тогда никого не интересовали, и для успешной карьеры Джейн пришлось выбрать образ глуповатой улыбчивой блондинки. Позднее актриса будет не раз повторять, что значение имеют лишь параметры фигуры, а вовсе не ум. В 1955 году Джейн снялась для журнала Playboy, после чего попала в театр Pasadena Playhouse и бродвейский мюзикл «Испортит ли успех Рока Хантера?». Все эти события послужили очередными шагами на пути к ее голливудской мечте. Через год актриса снялась в кино и стала всемирно известной. Общественность впервые заметила не только ее привлекательные формы, но и актерский талант.

С ростом популярности Джейн Мэнсфилд все чаще сравнивают с Мэрилин Монро и дают ей негласный титул второй блондинки Голливуда. Девушка становится самой фотографируемой знаменитостью, получает несколько престижных наград, среди которых «Золотой глобус» в номинации «Лучшая начинающая актриса». Популярность Джейн приносила ей огромные деньги. За одно только шоу в Лас-Вегасе ей платили $ 35 тыс. в неделю (а на эти деньги в те времена можно было купить целое поместье). Но Мэнсфилд решила поступить более эксцентрично. Она приобрела 40-комнатный особняк, который приказала оформить в розовых тонах. Пол, стены, потолок и мебель в нем были полностью розовыми, внутреннюю обстановку поддерживали купидоны и золотая фурнитура. Ванная Джейн была выполнена в форме огромного сердца, а внутри одной из комнат бил фонтан из розового шампанского. На волне проснувшегося к ней интереса Джейн активно посещала светские мероприятия, где часто находилась в центре внимания. На одной из таких тусовок актриса и познакомилась со своим вторым мужем, мистером Вселенная Мики Харгитеем. В этом союзе, продлившемся 6 лет, у Джейн родились еще 3 детей: Миклос, Золтан и Маришка. Последняя пойдет по стопам матери и станет актрисой.

Вокруг Джейн Мэнсфилд всегда ходило много слухов и сплетен. Ее обсуждали и осуждали, завидовали ее популярности. А она как ни в чем не бывало продолжала одеваться в облегающие декольтированные платья и сниматься для журналов. Кроме съемок в Playboy актриса первой решилась рекламировать открытые купальники и не стеснялась сниматься в фильмах без одежды. По тем временам это было неслыханным. Образ пышногрудой блондинки с тонкой талией и милым личиком, которого придерживалась Мэнсфилд, вдохновил дизайнера Джека Райана на создание куклы Барби, которая вскоре стала самой популярной в мире.

Беременности, последовавшие одна за другой в браке с Харгитеем, не позволяли Джейн полноценно работать. А амплуа глупышки, которое прочно закрепилось за нею, мешало актрисе получить серьезные роли. Слава Мэнсфилд стала постепенно угасать. После развода с Микки Харгитеем Джейн вновь вышла замуж — за кинопродюсера Мэтта Симбера — и стала матерью в 5-й раз. Но совместная жизнь молодых как-то сразу не задалась, и через 2 года актриса подала на развод, после которого стала жить со своим адвокатом Сэмом Броуди.

Переживая карьерные неудачи и личные неурядицы, Мэнсфилд начала злоупотреблять алкоголем, а позднее поддалась влиянию «Церкви Сатаны». Основатель секты Антон Ла Вей сделал актрису «верховной жрицей» и пристрастил ее к тайным ритуалам.

Броуди не был в восторге от увлечений своей девушки и ввязался в открытый конфликт с Ла Веем, в ходе которого сатанист объявил адвокату, что проклял его. По удивительному и таинственному стечению обстоятельств 2 раза Сэм Броуди попадал в аварии, но выживал. На 3-й раз машина адвоката, попавшая в туман, столкнулась с грузовиком. Водитель машины, Броуди и ехавшая с ними Джейн Мэнсфилд погибли на месте. На тот момент актрисе было всего 34 года.

Какую актрису золотого века Голливуда, на ваш взгляд, можно считать эталоном красоты?