История жены Эйнштейна, которая была талантливым математиком, а превратилась в прислугу великого физика

Есть такая популярная фраза: «За гениальными мужчинами стоят гениальные женщины». Иногда дамы сердца вносят вклад в открытия мужчин, оставаясь в тени. В 1921 году Альберт Эйнштейн получает Нобелевскую премию по физике. И лишь спустя десятилетия, в 1990-х годах, заговорили о том, что, возможно, не было бы открытия теории относительности без первой жены Эйнштейна. История Милевы Марич-Эйнштейн оставалась скрытой, пока не была обнародована коллекция любовных писем между ней и великим физиком.

AdMe.ru попытался приоткрыть завесу тайны одного из главных открытий физики и понять, кто же все-таки стоял за теорией относительности.

Милева Марич одна среди мужчин-ученых

Милева родилась в 1875 году в сербской зажиточной семье и с детства успешно училась. В то время было развито лишь мужское образование, а европейские средние школы принимали только мальчиков. Образование для девочек же заканчивалось в 14 лет. Поэтому отцу Милевы пришлось получать специальное разрешение, чтобы дочь смогла учиться в мужской школе Загреба и посещать лекции по физике. В 1896 году Марич недолго изучала медицину в Цюрихском университете. После этого девушка решает поступить в Цюрихский политехнический институт, успешно сдает вступительный экзамен и получает 4,25 балла из 6 возможных.

Милеву зачисляют на курс по физике и математике, где она оказывается единственной девушкой. Стоит сказать, что представительнице прекрасного пола пробиться на подобный курс в то время было непросто. Несмотря на это, в начале обучения Милева была довольно успешным студентом. На этот же курс поступает Эйнштейн. Альберт и Милева стали неразлучны и проводили вместе бесчисленные часы за учебой. Кстати, Альберт предпочитал заниматься дома и прогуливал лекции. Милеву же отличала методичность. Разные подходы привели к хорошим результатам: Милева и Альберт имели одинаково высокий балл по физике на экзамене. В конечном счете организованность Милевы пошла на пользу не только ей самой, но и исследованиям Эйнштейна.

Любовь по переписке

В 1986 году стало известно о письмах Эйнштейна к Марич, которые много лет хранились у их первого сына Ганса. Помимо прочего, письма дали возможность узнать детали их отношений — как личных, так и профессиональных. Именно после публикации этих посланий заговорили о том, что у теории относительности, возможно, два автора. Переписка началась во время обучения, когда Марич на семестр уезжает в Германию. Альберт в письмах называет Милеву «Долли», а после ее возращения у них начинается роман. Альберт писал даме сердца о теориях и научных открытиях и о том, что хочет изучать их вместе. Вот одно из посланий: «Мне так повезло, что я нашел тебя: создание, равное мне, и такое же сильное и независимое, как и я! Я чувствую себя одиноким со всеми, кроме тебя». Часто в письмах Эйнштейн пишет об общих трудах, например: «Я с нетерпением жду возможности возобновить нашу новую совместную работу. Ты должна продолжить свое исследование: как я буду горд, если у моей супруги будет докторская степень, а я буду обычным человеком». В письме 1901 года физик пишет: «Как я буду счастлив и горд, когда мы вдвоем доведем нашу работу по относительному движению до победы». В некоторых ранних письмах Альберт употребляет такие выражения, как «наши исследования», «наша теория». А однажды Эйнштейн сказал: «Мне нужна моя жена, поскольку она решает все математические задачи за меня». Некоторые исследователи говорят о Милеве как о блестящем математике, превзошедшим даже своего мужа.

Семейная жизнь вопреки

Отношения ученых развивались, но семья Альберта была против них. Мать физика и вовсе говорила о Милеве, не стесняясь в выражениях: «К 30 годам она уже будет старой ведьмой!» Матери не нравилось, что Марич была на несколько лет старше ее сына, к тому же сербке с иным религиозным и культурным происхождением не место в их респектабельной семье. Кроме этого, Милева хромала (у нее были врожденные проблемы с суставом бедра). Отец Альберта тоже добавил масла в огонь и настоял на том, чтобы его сын нашел работу, прежде чем жениться. В 1901 году судьба Милевы круто меняется: она забеременела вне брака. Альберт писал: «Когда ты будешь моей дорогой женушкой, мы будем усердно заниматься наукой, чтобы не стать старыми обывателями, верно?» В этот же период у девушки начинались проблемы с учебой, она провалила экзамены и бросила работу над диссертацией.

Квартира, в которой Альберт и Милева Эйнштейн жили с 1903-го по 1905 год.

Их дочь рождается в 1902 году, и о ней мало что известно — лишь то, что в возрасте 1 года малышка заболевает скарлатиной (нет сведений, пережила девочка болезнь или нет). Есть версия, что она была отдана на усыновление. Женятся Альберт и Милева лишь в 1903 году. После у них появляется еще 2 сына: в 1904 году и в 1910-м. После свадьбы все свободное от работы время Эйнштейн проводит за изучением теорий физики. Вложенные силы и время дают плоды, и 1905 год становится для Альберта прорывным: он публикует статьи, которые содержат идеи, сделавшие его известным на весь мир. Именно в это время он представил свою теорию относительности и знаменитую формулу E = mc².

Прощай, любовь. Здравствуй, развод

Альберт и его вторая жена Эльза.

С 1912 года брак физика и его жены дает трещину. В этом году Альберт знакомится со своей кузиной Эльзой, и у них завязывается откровенная переписка. Именно Эльза и стала второй женой великого ученого в 1919 году. Кстати, Эльза, в отличие от Милевы, была довольно известна: она была публичной личностью и сопровождала мужа в его визитах в разные страны в период, когда идеи Альберта начали приносить ему всемирную известность. Эльза не была ученым, что тоже отличало ее от первой жены Эйнштейна Милевы.

После 1912 года Альберт и Милева жили в официальном браке еще несколько лет, при этом их отношения были холодными. В июле 1914 года, например, Альберт Эйнштейн изложил Милеве ряд условий, при которых он был готов сохранить брак. Она должна была отказаться от любых личных отношений с мужем и не ждать от Альберта привязанности, а при первой просьбе уходить из комнаты, где находится ученый. «Я отношусь к жене как к сотруднику, которого не могу уволить», — так Эйнштейн отзывался о своей супруге в письме к Эльзе. После замужества Милева, по сути, поставила крест на своей карьере и стала служанкой мужа. Например, она не только следила за чистотой его одежды и белья, но и трижды в день была обязана контролировать, чтобы в комнату Альберта приносили еду и обслуживали его. В 1919 году Милева все-таки согласилась на развод с оговоркой, что если Альберт когда-либо получит Нобелевскую премию, то она заберет денежное вознаграждение. Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии по физике в 1921 году. Жизнь после Эйнштейна была для Марич тяжелой, деньги от премии не спасли ее положение. Некоторое время она содержала пансион и давала уроки, чтобы сводить концы с концами. У одного из их общих сыновей обнаружилась шизофрения, для лечения которой женщина продала часть имущества. Эйнштейн финансово поддерживал бывшую жену и сына, но все же они жили в стесненных условиях. Милева умерла в 1948 году, так и не реализовавшись как ученый.

Споры об авторстве теории относительности