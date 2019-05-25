История женщины, осужденной в просвещенном XX веке по обвинению в колдовстве

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Идея преследования ведьм кажется средневековым предрассудком, чем-то безнадежно устаревшим. Однако в середине просвещенного XX века шотландскую женщину осудили по английскому закону о колдовстве 1735 года. Как и многие другие люди того времени, она увлекалась спиритуализмом. Но главное — имела неосторожность перейти дорогу правительственным органам.

AdMe.ru решил узнать, кем была «последняя британская ведьма» и как получилось, что эту женщину обвинили в связи с нечистой силой.

Первое предсказание Хелен

(Виктория) Хелен Макфарлейн (после замужества — Дункан) родилась в небольшом шотландском городе Калландере в 1897 году. Она была четвертой из 8 детей. С ранних школьных лет она начала тревожить своих родителей пугающими предсказаниями и истеричным поведением. За упрямство, с которым она убеждала окружающих в том, что видит духов и приведений, и непреклонный нрав она получила прозвище Адская Нелл. Считается, что однажды ее мать, обеспокоенная поведением девочки, привела ее к врачу. Он нашел ее вполне здоровой. После окончания приема Хелен предупредила доктора, чтобы он не выходил той ночью на улицу. Врач не послушался совета, и его машина соскользнула в метель с дороги.

Муж предлагает Хелен заняться спиритуализмом

После окончания школы девушка забеременела вне брака. Чтобы сбежать от позора, ей пришлось покинуть родной город. Она перебралась в Данди, где устроилась на работу в Королевский лазарет. Вскоре она вышла замуж за ветерана войны Генри Дункана. Он работал краснодеревщиком и полностью разделял и поддерживал увлечение жены потусторонним миром. Семье сильно не хватало денег. Генри, ставший инвалидом во время войны, был слишком болен, чтобы полноценно работать. Он попытался открыть собственное дело по изготовлению мебели, но потерпел неудачу. Ситуацию усугубляло то, что семья была большой: помимо первого ребенка, рожденного Хелен, у них с Генри было еще 5 детей. Практически постоянно беременная (всего у нее было 12 беременностей), Хелен была вынуждена устроиться в цех по отбеливанию белья. Она пыталась продавать акции, подрабатывать стиркой и ремонтом, но денег на детей и больного супруга все равно не хватало. Неудивительно, что женщина под влиянием мужа решилась заработать на популярном в то время увлечении спиритуализмом. Тем более что она обладала богатым воображением и, по-видимому, сама верила в свои способности.

Хелен становится популярной

К 1920 году Хелен стала одним из известнейших медиумов. После Первой мировой войны многие тосковали по погибшим родственникам и пытались во время спиритических сеансов поговорить с ними еще хоть раз. Перед общением с духами Хелен позволяла другим женщинам осмотреть свое обнаженное тело, чтобы убедить участников в том, что она ничего не прячет. Потом она облачалась в черное платье и начинала сеанс. Во время транса из ее рта выделялось нечто, что она называла эктоплазмой (вещество, в которое, как утверждают медиумы, материализовываются потусторонние существа). В отличие от Хелен, речь которой отличалась специфическим шотландским акцентом, одно из таких «существ» говорило на правильном английском и мужским голосом, а другое — голосом ребенка.

Череда разоблачений

Исследователь паранормальных явлений Гарри Прайс показывает приспособление, отслеживающее движения рук и ног медиума.

Это шоу пользовалось такой популярностью, что через время Хелен Дункан смогла купить для семьи хороший дом. Успеху медиума не мешал даже скандальный случай: в 1933 году одна из женщин схватила материализовавшегося «духа», и им оказалась нижняя рубашка. Вызвали полицию, которая оштрафовала разъяренную Хелен на 10 фунтов. Двумя годами ранее она согласилась участвовать в научном эксперименте Гарри Прайса. Исследователь взял образцы эктоплазмы, и оказалось, что она состоит из марли и яичного белка, которые женщина глотала перед началом сеанса. Но эти разоблачения не уменьшили число поклонников Хелен. Они по-прежнему обращались к ней за помощью.

«Ведьма» рассказывает о гибели корабля

Как ни иронично, пострадала женщина не из-за обмана, а из-за правды. В ноябре 1941 года Хелен Дункан провела спиритический сеанс в Портсмуте, во время которого сообщила, что военный корабль Barham был потоплен немецкой подлодкой. Чтобы ввести в заблуждение фашистскую Германию, информацию о гибели судна держали в строжайшей тайне до 1942 года. О смерти моряков не знали даже родные, получившие на Рождество поддельные поздравительные открытки. Британская разведка подозревала, что Дункан может знать еще какую-нибудь информацию, и поэтому решила присмотреться к ней. И когда были запланированы очередные военные действия, которые не терпели огласки, женщину решили арестовать по устаревшему закону о колдовстве 1735 года. В январе 1944 года ее обвинили в «попытке вызвать появление духов умерших людей» и приговорили к 9 месяцам тюремного заключения. К тому времени здоровье женщины сильно пошатнулось. Она страдала диабетом, у нее было больное сердце. В сентябре 1944 года ее выпустили из тюрьмы, но в 1956 году полиция снова совершила набег на ее дом, чтобы обвинить в мошенничестве. Хотя на этот раз Хелен оправдали, пережитые потрясения сказались на ней, она умерла 5 месяцев спустя. Ей было 59 лет.

Мошенница или типичная жительница Великобритании?

Спиритуалистов в Великобритании в то время было полно, и никого не обвиняли в колдовстве. Чарльз Диккенс и Артур Конан Дойл часто посещали спиритические сеансы. Мэри Линкольн, жена Авраама Линкольна, после гибели сына приглашала в Белый дом медиума, причем на сеансах присутствовал и ее муж. Недаром Уинстон Черчилль, который сам положительно относился к спиритуализму, выступил в защиту Дункан. Он назвал следование этому закону архаичным дурачеством. Но к его мнению никто не прислушался. Лишь в 1951 году в Великобритании был отменено действие позорного закона о преследовании ведьм.

Хотя увлечение Хелен приносило ей легкие деньги и, безусловно, было мошенничеством, оно давало некоторое облегчение тем, кто хотел напоследок пообщаться с близким человеком. А как по-вашему, этично ли лгать человеку из благих побуждений?