История женщины, которая имеет самый высокий в мире IQ, но о ней почему-то никто не знает

Когда речь идет о человеке с неприлично высоким IQ, мы представляем себе маститого ученого а-ля Альберт Эйнштейн, который разрабатывает теории и делает великие научные открытия. Однако, вопреки представлениям, в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого высокого в мире IQ был занесен вовсе не знаменитый физик, а американская писательница и журналист Мэрилин вос Савант, имя которой слышали единицы.

Мы в AdMe.ru решили покопаться в биографии Мэрилин и разузнать, как сложилась судьба самой умной женщины.

Родители Мэрилин считали, что для девочки интеллект не главное

Мэрилин родилась в 1946 году в семье иммигрантов из Италии и Германии. При рождении она была вовсе не вос Савант, а Мах, но впоследствии взяла девичью фамилию матери, так как считает, что сыновья должны носить фамилии своих отцов, а дочери — матерей. Родители не уделяли образованию дочери должного внимания и вообще считали, что для девочки ум не главное. Они были поглощены работой, и ребенку приходилось искать ответы на все вопросы самостоятельно. Математические и мыслительные способности Мэрилин не ускользнули от внимания учителей, а результаты тестов на уровень интеллекта девочки стали шоком для всех: они составляли от 167 баллов и выше, а в 10 лет и вовсе достигли рекордных 228 по шкале Стэнфорд — Бине. В то время как IQ среднестатистического человека составляет 90–109 баллов, а IQ гениального Стивена Хокинга, по некоторым оценкам, — 160.

Результат девочки был уникальным, но будущая писательница тогда и не знала об этом и думала, что таких людей много. Она и сейчас в это верит и называет попытки измерить интеллект бесполезными, а сами тесты — ненадежными.

В старших классах вышла замуж. Родители не дали окончить престижный университет и настояли на скучной работе в семейной фирме

В 16 лет старшеклассница вос Савант вовсе не грезила о карьере ученого. Она, как и подобало девушкам в ее семье, рано вышла замуж, родила 2 детей. Однако образование не забросила и даже пару лет изучала философию в Вашингтонском университете. Родители не одобрили такой «непрактичный» выбор специальности, и вскоре Мэрилин вынуждена была бросить учебу, чтобы вести счета семейного предприятия. Через некоторое время девушка развелась с супругом, а затем вышла замуж второй раз. Все это время она вела размеренную жизнь в провинциальном городке, трудясь бок о бок с отцом и братьями. А в свободное время, прячась за псевдонимом, писала сатирические рассказы и серьезные статьи.

В 40 лет вос Савант решила наконец-то воплотить мечту в реальность: бросить работу в семейном бизнесе и заняться писательством

Лишь в середине 1980-х годов, когда сыновья от первого брака достигли студенческого возраста, женщина с незаурядным интеллектом решила осуществить свою мечту и покинула родной город, чтобы стать писателем в Нью-Йорке. Именно тогда, в 1986 году, ее имя оказалось в Книге рекордов Гиннесса: вос Савант была признана обладательницей самого высокого IQ в мире. Жизнь Мэрилин перевернулась с ног на голову. После того как вос Савант стали приглашать на телепередачи, о ее гениальности узнала вся страна, а журнал Parade предложил вести еженедельную колонку «Спросите Мэрилин», в которой и по сей день она отвечает на различные вопросы и головоломки от читателей.

Книга Мэрилин.

Воскресное издание читает примерно 80 млн человек. И их интересует совершенно разное: от «Моя жена сушит волосы феном каждый день. Может ли шум повредить ее слух?» до решения сложнейших задач теории вероятностей. Однажды Мэрилин получила 10 тыс. гневных писем. Именитые ученые называли ее «дамочкой с куриными мозгами» и обвиняли в некомпетентности. А все потому, что были не согласны с ее решением одной из логических задач. Профессора позволяли себе сексистские высказывания в отношении Мэрилин вплоть до «может быть, женщины воспринимают математические задачи иначе, чем мужчины». Ответы журналистки нередко вызывали критику и осуждение, но не раз бывало так, что после горячих споров выяснялось, что она все-таки права.

Самая умная пара планеты

Однажды фото самой умной женщины планеты оказалось на обложке одного из тех журналов, которые предлагаются для чтения на борту самолетов. Красавица с интересной биографией покорила одного из пассажиров. Им оказался Роберт Джарвик — американский ученый, создавший искусственное сердце Jarvik-7. Он решил во что бы то ни стало разыскать Мэрилин, чтобы познакомиться с ней лично. Новые знакомые долго общались по телефону. Вос Савант после 2 распавшихся браков не хотела сковывать себя семейными узами, но Роберт не оставил ей шансов. Во время первого свидания в музее он смеялся так громко, что охранник поспешил уточнить у влюбленных, не требуется ли им помощь. Через 5 дней ученый сделал писательнице предложение. И вот уже более 30 лет пара интеллектуалов живет душа в душу.

Журналисты сравнивали их чету с персонажами знаменитых комиксов Кларком Кентом и Лоис Лейн. Он — ученый-сверхчеловек, она — писатель-журналист.

В 74 жизнь только начинается

Сейчас на счету вос Савант десяток книг о логике и мышлении, годы работы в корпорации мужа в качестве финансового директора и тысячи ответов на вопросы любознательных американцев. И это еще не предел. В свои 74 года она продолжает работать и вести активную социальную жизнь. Вместе с мужем они путешествуют, посещают музеи, слушают Паваротти и занимаются танцами.