История женщины, которая держала под каблуком Мао Цзэдуна (И ей было мало)

25 6 43 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Красная императрица», муза Мао Цзэдуна, одна из самых хитрых и жестоких личностей, которые не остановятся ни перед чем на пути к власти, — так описывают китаянку Цзян Цин. Для многих историков до сих пор остается секретом ее стремительный политический взлет. Бедная девушка, которой была уготована судьба провинциальной актрисы, смогла не только покорить известного революционера, но и посягнуть на его место.

Мы в AdMe.ru захотели изучить биографию четвертой жены Мао Цзэдуна. Признаемся, некоторые факты из ее жизни нас поразили.

Девушка, которая мечтала стать актрисой

Цзян Цин родилась в 1914 году в китайской провинции Шаньдун. Ее папа был плотником, злоупотреблял алкоголем и рано умер. Мама работала прислугой. «У меня было жалкое детство», — как-то сказала Цзян Цин, которая росла в нищете, носила старую одежду брата и привыкла к насмешкам сверстников. Лучиком света для юной девушки стала мечта о театральной сцене. Поэтому, когда бродячие артисты предложили ей путешествовать вместе, 16-летняя китаянка не сомневалась ни минуты. Она покинула свой дом и отправилась на поиски приключений.

22-летняя Цзян Цин вместе с мамой, 1936 год

Хотя у Цзян за душой не было ни гроша, честолюбия ей было не занимать. Долго довольствоваться бродячей жизнью и ролями в массовке девушка не стала. Благодаря природной харизме и красоте ей удавалось знакомиться с «правильными» людьми. Брак с известным режиссером и критиком Таном На открыл для нее путь в китайскую театральную элиту. Правда, счастлива пара была недолго. После их развода пресса писала о Цин как о хитрой деревенской девушке, которой удалось обвести вокруг пальца звезду. Но теперь уже популярная актриса быстро забыла бывшего мужа, почувствовала вкус славы, начала менять одного любовника за другим и даже успела еще раз выйти замуж и так же быстро развестись. Вскоре, заинтересовавшись политикой и наметив для себя новую вершину, она решила: «Я выйду замуж за самого знаменитого человека в Китае». Самым знаменитым человеком в Китае тогда был Мао Цзэдун.

Цзян Цин, известная тогда под псевдонимом Лань Пин, на обложке журнала, 30-е годы.

Мао Цзэдун увидел Цзян Цин на одном из спектаклей. Девушка сразу же понравилась революционеру, и после представления он пригласил ее на свою лекцию в Институт марксизма-ленинизма. Они начали тайно встречаться. В то время третья жена Мао находилась на лечении в СССР. Когда первый председатель ЦК КП Китая заявил о разводе и представил всем свою новую пассию, Политбюро было против актрисы с сомнительной репутацией. Но и 45-летнему Мао Цзэдуну, и 24-летней Цзян Цин было все равно, кто что думает об их союзе.

Мао Цзэдун — сперва любовник, а потом и муж молодой Цзян Цин.

Женщина, которая решила стать императрицей

В 1938 году Мао Цзэдун и Цзян Цин поженились. Поначалу молодая супруга играла роль примерной домохозяйки и хранительницы домашнего очага. Но, вспоминая это время, утверждала: она никогда не была просто женой, она была другом и соратником Мао. Цзян не называла мужа по имени, он всегда был для нее Председателем. Ей хотелось оставаться в курсе его дел и располагать абсолютным доверием. С первого дня брака именно эта актриса следила за здоровьем, распорядком, одеждой, питанием, приемом посетителей и другими аспектами жизни известного революционера. Многие биографы пишут, что уже тогда Мао был под каблуком у супруги.

В 1940 году у пары родилась дочь Ли На.

Несмотря на амплуа скромной и любящей жены, Цзян Цин не отказывала себе в роскоши. «Мои хороший отдых и приятные развлечения стоят того, чтобы кто-то другой пожертвовал своими благами», — заявляла она.

Мао и Цзян, 1946 год.

В 50-е годы Цзян Цин начала открыто вмешиваться в политику. Она стала помощником Мао Цзэдуна в вопросах культуры и образования. Одной из первых вещей, которую эта женщина сделала на новой должности, был указ о ликвидации всей информации, которая могла рассказать о ее прошлом. Цин не хотелось, чтобы кто-то помнил о ее бедном детстве, бывших мужьях и разгульной жизни, поэтому старые фото и документы уничтожались. Даже спустя десятки лет восстановить всю биографию Цзян непросто. Трудно понять, какие данные о ней — правда, а какие — домыслы. На посту министра культуры Цзян приказывала избавляться от традиционных китайских ценностей, поддерживала травлю творческой интеллигенции и насаждала новые законы через революционные оперы и балеты, которые провозглашались «новым искусством».

Политик Цзян Цин во время приема в честь официального визита в Китай президента Франции Жоржа Помпиду.

В 1966 году она возглавила Группу по делам Культурной революции при ЦК КПК. Начались еще более жесткие чистки репертуаров театров, фильмов и книг. «С молотом в руке, подняв сжатый кулак, я пошла в наступление на все старое», — говорила Цин. Культурная революция продолжалась с 1966-го по 1967 год. Ее причиной был намечающийся раскол в КПК и обществе в целом. Были люди, которые сомневались в правильности курса, который диктовал Мао. Чтобы предотвратить «реставрацию капитализма» и инакомыслие, начались гонения классовых врагов пролетариата. Это определение стало довольно расплывчатым, поэтому под него могли попасть почти все. Несогласных оставляли без работы, сажали в трюмы, расстреливали. Цин и ее команда хотели создать нового человека, который полностью откажется от старых идей, привычек, обычаев и культуры. Новая должность вознесла Цзян к вершине власти, но она мечтала о большем — стать популярнее своего мужа и превратиться в настоящую императрицу. Китаянка верила, что будет преемницей Мао. Казалось, высокая должность вскружила голову бывшей актрисе. «Женщина тоже может быть монархом. Императрица может существовать даже при коммунизме», — заявляла она. Буквально за несколько лет из примерной жены, которая находилась в тени своего мужа, Цзян превратилась в политика с большими амбициями и непоколебимой верой в свою правоту.

Столкновение с реальностью

Стремительный карьерный взлет Цин закончился после неожиданной смерти Цзэдуна. Женщину арестовали. Оказалось, что она вместе с еще тремя приближенными к Председателю людьми (вскоре их назвали «бандой четырех») готовилась к захвату власти и установлению новой диктатуры. В один момент Цзян потеряла все — не только надежду на повторение судеб жен китайских императоров, которые наследовали от своих мужей корону, но и свободу. На суде открылись настоящие масштабы ужаса ее «культурной революции». Цин лично была причастна к приговорам для сотен тысяч человек — всех тех, кому не нравился новый режим. В ходе «культурной революции» было убито от 1,4 до 1,6 миллиона китайцев. «Я делала только то, что говорил Председатель Мао! Я делала это из любви к Председателю. Я была его верной собакой — кусала тех, кого он приказывал кусать!» — отвечала Цзян Цин на обвинения. В 1981 году «банду четырех» приговорили к пожизненному заключению.

Цзян Цин не захотела жить в мире, который считал ее врагом. Она до конца верила в идеи Мао Цзэдуна. 14 мая 1991 года «красная императрица» покончила жизнь самоубийством.