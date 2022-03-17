История модельера Юбера де Живанши, чье знакомство с музой Одри Хепберн началось со скандала

История легендарного модного дома Givenchy уходит в середину прошлого века. Его создатель родился в благородной семье, у которой были свои планы на будущее мальчика. Но наш герой решил пойти наперекор воле родных, чтобы заняться любимым делом. И не ошибся: его имя стало в один ряд с именами величайших модельеров XX века.