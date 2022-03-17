История модельера Юбера де Живанши, чье знакомство с музой Одри Хепберн началось со скандала
История легендарного модного дома Givenchy уходит в середину прошлого века. Его создатель родился в благородной семье, у которой были свои планы на будущее мальчика. Но наш герой решил пойти наперекор воле родных, чтобы заняться любимым делом. И не ошибся: его имя стало в один ряд с именами величайших модельеров XX века.
Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед Юбером де Живанши, который внес весомый вклад в историю не только моды, но и кинематографа.
Молодой аристократ решает шить одежду
- Родился будущий модельер во Франции в 1927 году в семье аристократа: его отец носил титул маркиза. К несчастью, главы семейства не стало, когда Юберу было всего 2 года. Роль авторитетной мужской фигуры в жизни мальчика сыграл его дед по материнской линии. Он и привил любимому внуку страсть к текстильному искусству, так как сам руководил мастерскими по изготовлению гобеленов.
- Тем не менее семья Юбера хотела, чтобы наследник стал юристом. Потому ему порой приходилось действовать исподтишка, чтобы приблизиться к своей мечте стать дизайнером одежды. Однажды 10-летний мальчик сбежал из дома. Он хотел встретиться со своим кумиром — модельером Кристобалем Баленсиагой, однако управляющая модным домом не пустила Юбера на порог.
- В юности будущий дизайнер начал работать на модельера Жака Фата. Его наряды пользовались успехом у актрис того времени. Например, в свадебном платье от Фата выходила замуж Рита Хейворт. Позднее Юбер смог набраться опыта в сотрудничестве и с другими модельерами, включая Эльзу Скиапарелли. Когда у молодого дизайнера появилась внушительная клиентская база, он решил основать свой собственный модный дом. Это произошло в 1952 году.
- Первые коллекции модельера отличались тем, что были изготовлены из скромных тканей, например хлопка. Украшены наряды были принтами в виде фруктов и овощей. Модный дом Givenchy сразу же обрел популярность. А вскоре и детский кумир Юбера Кристобаль Баленсиага обратил внимание на талант молодого человека и начал ему покровительствовать.
- Актриса Одри Хепберн также не смогла не влюбиться в коллекции Юбера. Когда девушка получила гонорар за свою роль в фильме «Римские каникулы», она потратила значительную его часть на пальто от Живанши. Одри мечтала познакомиться с мастером.
Нежеланная встреча с Одри Хепберн
- Знакомство Юбера де Живанши с будущей музой Одри Хепберн ознаменовалось скандалом. Дело в том, что перед съемками фильма «Сабрина» актриса пренебрегла услугами художницы по костюмам Эдит Хэд и отправилась сама согласовывать наряды для своей героини к любимому дизайнеру.
- Эдит восприняла инициативу актрисы почти как личное оскорбление. Она только что получила «Оскар» за костюмы к фильму «Римские каникулы» и надеялась повторить свой успех и в случае с лентой «Сабрина». Эдит работала над нарядами и для этой кинокартины и, вероятно, не желала делить лавры с Одри.
- Юберу сообщили, что к нему прибудет артистка по фамилии Хепберн, и он с нетерпением ожидал увидеть Кэтрин Хепберн. Модельер был очень взволнован, так как являлся большим поклонником этой актрисы. Но, к его удивлению, вместо элегантной Кэтрин пожаловала худенькая незнакомка в футболке, узких брюках и балетках. Во Франции фильм «Римские каникулы» на тот момент еще не транслировался, и Юбер не догадывался, что перед ним голливудская звезда.
- Одри попросила подготовить наряды для фильма, однако модельер отказался. Он сказал, что у него нет времени на пошив эксклюзивных платьев. Но молодая особа настаивала, и Юбер предложил ей примерить готовые модели. В итоге актриса приобрела 3 наряда, одним из которых было культовое белое платье с двойной юбкой.
- Почти 27 лет скрывалось, что в фильме «Сабрина» Одри Хепберн носит наряды от Живанши. И это было связано с тем самым скандалом с костюмершей. После выхода ленты Эдит Хэд получила желанный «Оскар» за лучшие костюмы, хотя за них следовало благодарить также и Одри с Юбером. Эдит предпочла умолчать о том факте, что перед съемками актриса решила обратиться к Живанши. Модельер лишь в старости вскользь упомянул, что главные наряды этой киноленты на самом деле сшил он.
- То самое легендарное белое бальное платье долгие годы находилось в коллекции Кэрри Фишер, звезды фильма «Звездные войны». В 2017 году оно снова было продано с аукциона, и кто его счастливый обладатель в настоящее время — неизвестно.
«Я сделаю для тебя все»
- Несмотря на то что первая встреча с Одри была связана с недоразумением из-за одинаковой фамилии у 2 разных актрис, модельер решил продолжить знакомство с юной особой. Он пригласил Одри на ужин и был очарован ею. «Я сделаю для тебя все», — сказал Юбер в конце того вечера. С тех пор он нередко шил наряды для героинь Хепберн.
- Исключением не стал и фильм «Забавная мордашка». На съемках этой ленты произошла курьезная ситуация, о которой рассказал биограф кинозвезды. По его словам, под баснословно дорогим свадебным нарядом от Живанши Одри носила дешевое нижнее белье. Была веская причина. Дело в том, что во время энергичных танцевальных движений короткое платье постоянно вздымалось вверх, обнажая розовое нижнее белье своей владелицы. И тогда ассистент режиссера отправился в ближайшую лавочку и купил для миниатюрной актрисы недорогие белые трусики детского размера.
- Когда Юбер де Живанши согласился разработать дизайн платья для женского персонажа фильма «Завтрак у Тиффани», он вдохновлялся работами Коко Шанель. В частности, ее «маленьким черным платьем». Модельер взял культовый наряд за основу и создал костюм, который и десятки лет спустя считается образцом элегантности и стиля.
- По задумке Юбера, то самое платье из начальной сцены фильма должно было быть коротким. Однако уже упомянутая выше художница по костюмам Эдит Хэд изменила наряд, сделав юбку более длинной. В таком костюме и пьет свой утренний кофе героиня Одри Хепберн. Далее по сюжету она как минимум дважды облачается в похожие, но короткие платья, которые незначительно отличаются от наряда с первых кадров ленты.
- Таким образом, героиня «Завтрака у Тиффани» несколько раз надевает практически идентичные платья, но выглядят они по-разному. А все благодаря аксессуарам. Вероятно, этим решением создатели фильма хотели лучше раскрыть образ персонажа. Ведь у героини нет денег, чтобы часто обновлять гардероб, но при этом она хочет быть на высоте. Потому девушка просто берет платье из шкафа и немного изменяет образ.
- Биограф актрисы Александр Уолкер считает, что именно Юбер сделал Одри иконой стиля. «Живанши создал для нее имидж, неподвластный времени, как аксиома Эвклида», — написал он в своей книге.
Дом Givenchy в настоящее время
- Юбер продал своей бизнес в 1988 году, но несколько лет еще продолжал разрабатывать дизайн одежды. После кончины своей главной музы Одри Хепберн он решил, что настала пора для пенсии. Остаток жизни Юбер посвятил коллекционированию скульптур. Именитый дизайнер ушел из жизни в 2018 году.
- В разные годы модный дом Givenchy возглавляли Джон Гальяно, Александр Маккуин, Риккардо Тиши. Сейчас марка принадлежит Мэттью Уильямсу. Большими поклонницами дома Givenchy являются актрисы Кейт Бланшетт, Эмма Стоун, Леди Гага, Джулианна Мур. В 2021 году амбассадором бренда стала k-pop-группа Aespa.
- Современные творения бренда тоже нередко становятся культовыми. Например, подвенечное платье Меган Маркл. Наряд создавался с отсылкой к традициям основанного в 1952 году модного дома, и это прослеживается в минималистичном дизайне и элегантном крое. «Получилось идеально, образ был невероятно чистым и простым», — восхитилась Меган.
Нарядами от Живанши мы можем любоваться бесконечно, будь то платья середины прошлого века или современные изделия. А что скажете вы?
Фото на превью Paramount Pictures / Collection Christophel / East News
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