История уникального модельера Надежды Ламановой, которая придумывала платья как скульптуры и не любила шить

История модельера Надежды Ламановой еще раз доказывает: мечту можно осуществить, несмотря на все препятствия. Нестандартно мыслящая и талантливая, она застала разные времена, одевала и главных людей в государстве, и крестьян, и артистов. Ламанову называли «гением в юбке», но она славилась сложным характером. Прежде чем получить свое платье, клиенты должны были пройти не очень приятную процедуру примерки и нередко нарывались на грубость. Но результат стоил мучений.

Мы в AdMe.ru заинтересовались историей этой неординарной женщины, платья которой до сих пор считаются эталоном и хранятся в музеях и частных коллекциях.

В 16 лет тяжелые обстоятельства вынудили амбициозную Надежду выбирать свою судьбу

Надя родилась в 1861 году в семье обедневшего дворянина из Нижнего Новгорода. С каждым годом финансовое положение семьи становилось все хуже. Отец и мать умерли, оставив огромные долги, а девушке нужно было заботиться о четырех младших сестрах. И уже в 16 лет, окончив гимназию, она решила: нужно ехать в Москву зарабатывать деньги. Но что же выбрать? Надежда поняла, что не хочет быть в услужении и зарабатывать на хлеб профессией гувернантки или компаньонки. Оставалось одно — шить. Она начала учиться швейному делу, а затем устроилась в одну из московских мастерских на должность закройщицы.

И уже в 24 года она стала настоящей звездой среди модельеров

Мастерская госпожи Войткевич, где работала Надежда, неожиданно стала очень популярной. Клиентки рассказывали друг другу о необычной мастерице, которая очень неприветлива, мучает примерками, зато потом платье получается великолепным. Надежда быстро поняла, что может работать самостоятельно, поэтому уже в 24 года открыла свою собственную мастерскую в Москве. Потянулись клиенты. Среди них оказался будущий муж Ламановой — молодой юрист и актер-любитель Андрей Каютов. Считается, что он пришел в ателье вместе со своей спутницей, примой Малого театра, но не устоял перед чарами Надежды. Именно муж ввел Ламанову в круг театральной Москвы. Она подружилась с Константином Алексеевым — актером, которого весь мир вскоре узнал под псевдонимом Станиславский.

Надежда была очень жесткой и не слушала клиентов, но все мечтали попасть в ее руки

Е.П. Носова в платье мастерской Надежды Ламановой. Портрет работы К.А. Сомова.

При поддержке мужа Ламанова решила расширять дело и поехала в Париж, где училась мастерству у французских кутюрье. По возвращении ее салон стал известен на всю Москву. Прежде всего работало сарафанное радио. У Ламановой заказывали наряды самые знаменитые светские дамы, цвет аристократии: Шереметьевы, Долгоруковы. И конечно, за ними приходили другие богатые заказчики, которые хотели быть одетыми лучше всех. Но популярность появилась не просто так. Клиенток завораживал подход Ламановой к созданию платья. Она не особо обращала внимание на пожелания клиентов, даже самых высокопоставленных, но всегда смотрела на то, какой человек к ней пришел, какие у него фигура, лицо, манера держаться и даже характер. Затем она придумывала наряд — яркий или сдержанный, решала, где у него будут акценты. Она драпировала ткань прямо на заказчике, закалывая ее булавками и создавая идеальные линии и пропорции. Ее называли скульптором, который буквально лепит наряд из ткани. Однако были и не слишком приятные нюансы сотрудничества с модным домом этой дамы. Ламанова никогда не рисовала эскизы и не шила свои платья сама. Клиенты не ожидали, что строгая и грубоватая портниха заставит их терпеть бесконечные примерки, не будет слушать пожеланий и даже может выгнать, если заказчик попадется строптивый. Шить она не любила и считала, что ее дело — создать образ. Но своих работниц Ламанова очень ценила, хотя и с ними вела себя довольно жестко. Тот опыт, который получали мастерицы, давал им возможность устраиваться на другую высокооплачиваемую работу, хотя престижнее мастерской Ламановой мест было немного. Мало того, при своей мастерской она организовала бесплатную школу для девушек, которые хотели научиться шить, но не имели средств. Они называли ее «мама Надя». При всей строгости в работе Ламанова была очень приятным собеседником, доброй и понимающей женщиной.

Очень быстро она стала известной в профессиональных кругах Европы

В начале ХХ века о Надежде узнали за границей. Она принимала участие в выставках, а известные модельеры могли купить ее туалеты. С некоторыми талантливыми людьми она водила дружбу. К примеру, кутюрье Поль Пуаре демонстрировал свою коллекцию в доме Ламановой. Они нашли общий язык, поскольку оба были новаторами, а после поддерживали отношения долгие годы.

В России ее знали как модельера для аристократов и театрального художника

То, что Ламанову удостоили почетного звания «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», стало своеобразной рекламой салона. Ее наряды носили фрейлины, аристократы, приближенные ко двору, родственники императрицы (например, великая княгиня Елизавета Федоровна, великая княжна Мария Павловна). Салон Надежды Петровны обожали известные актрисы и танцовщицы: Вера Холодная, Ольга Гзовская, Вера Каралли. Одним из ярких направлений творчества модельера стало создание театрального костюма. Ламанова шила для совершенно разных спектаклей, ее наряды могли трансформироваться прямо на сцене. А однажды она создала платье-хамелеон, которое меняло цвет. Чаще всего Ламанова работала с артистами МХАТа, куда ее пригласил сам Станиславский.

Театральные костюмы, разработанные Надеждой Ламановой для спектакля «Женитьба Фигаро».

Но реальность изменилась, и Надежде пришлось шить одежду для всех — вещи с изюминкой

Трудности в карьере начались после революции: слишком уж изменилась привычная жизнь. Надежде пришлось пережить тяжелые времена, расстаться с мастерской, лишиться всех привилегий. Но долго унывать она не могла и начала разрабатывать одежду в рабоче-крестьянском стиле. Однако делала ее необычной, при создании опираясь на традиционные русские мотивы, любила нестандартный крой, орнаменты, фактурные ткани. Мимо ее творчества не могла пройти и элита того времени — актрисы и близкие государственных деятелей и известных людей: Ольга Книппер, Ангелина Степанова, Любовь Орлова, Полина Молотова, Александра Коллонтай, Лиля Брик.

Тогда же Надежде удалось поработать и в кино. Ее костюмы можно увидеть в фильмах «Александр Невский» и «Цирк». Вокруг ухода из жизни знаменитой мастерицы ходило немало слухов. По воспоминаниям ее сестры Марии Терейковской, в 1941 году Ламановой не сказали об эвакуации театра, и все уехали без нее. Это очень расстроило ее и повлияло на и так слабое здоровье. Через несколько дней женщине стало плохо возле Большого театра, и она скончалась на руках у сестры.