История Тони Хардинг — девочки из бедной семьи, которая утерла нос всем, кто видел в ней лишь гадкого утенка

На фоне спортивных карьер в мире женского фигурного катания история Тони Хардинг стоит особняком. Ведь, ворвавшись в мир большого спорта, эта фигуристка произвела в нем настоящую революцию. И не только потому, что одной из первых выполнила сложнейший прыжок — тройной аксель, но и потому, что сломала все стереотипы о фигуристках как об утонченных девушках с царственными манерами.

Мы в AdMe.ru спешим поведать историю взлетов и падений Тони Хардинг, которая уверенно вписала свое имя в историю спорта. Недаром же кинематографисты посвятили ее жизни фильм, в котором прославленную фигуристку сыграла Марго Робби.

Девочка, которую называли «отребьем»

Тоня Хардинг родилась 12 ноября 1970 года в Портленде (США). Ее семья жила в трейлере и постоянно кочевала с места на место. Тоня насчитала за свое детство аж 13 переездов.

Девочка не единожды слышала в свой адрес слово «отребье». Со временем Тоня и сама начала называть себя и свою семью «трейлерным сбродом», о чем ее мать вспоминает с ужасом. Родительница заявляет, что это «звание» неуместно, так как у них был «новый и красивый трейлер для жизни».

Впервые на ледовый каток Тоню привели, когда ей было всего 3 года. Малышка огляделась вокруг и начала копировать движения находящихся там людей. А после заявила родителям, что хочет снова вернуться на лед. Они пошли дочери навстречу, хотя оплата уроков фигурного катания существенно била по карманам.

Тот самый каток, на котором тренировалась Хардинг в детстве.

Когда Тоне было 6 лет, ее мать начала злоупотреблять вредными привычками, из-за чего ее отношение к дочери коренным образом изменилось. Она постоянно оскорбляла девочку, приходила на ее тренировки и позорила на глазах у присутствующих. Например, силой тащила с катка или замахивалась на нее расческой.

Детская подруга Тони вспоминала, как стала свидетельницей неподобающего поведения ее матери. Она пошла и рассказала об этом взрослым, на что те посоветовали ей держать язык за зубами под предлогом того, что Тоню могут изъять из семьи и лишить карьеры фигуристки.

Юная Хардинг решила, что не хочет уподобиться своей матери, и налегла на тренировки. Она боялась повторить судьбу родительницы и не хотела проработать всю жизнь в сфере обслуживания.

Принцесса льда, не знающая манер

В юности Тоня участвовала в соревнованиях и не единожды занимала призовые места. Но она нисколько не соответствовала укоренившемуся образу фигуристки. Общественность хотела видеть в ней благовоспитанную девушку в дорогой одежде с ниткой жемчуга на шее, но Хардинг бунтовала — носила рваные джинсы и рубахи, ходила с объемной прической на голове и красила ресницы синей тушью.

Манеры Тони также оставляли желать лучшего. Однажды она вогнала педагогов в краску, когда, отвечая на вопросы журналистов, поднесла руку к носу и вытерла его внутренней стороной ладони движением снизу вверх. В какой-то момент девушку даже отправили на уроки балета, чтобы ее жестикуляция стала более женственной.

Но тренерам приходилось мириться с причудами Тони, потому что как фигуристка она была талантлива. Девушка не боялась испытывать возможности своего тела и уже в 14 лет научилась делать тройной аксель — один из самых сложных прыжков в фигурном катании, во время которого спортсмен делает 3,5 оборота вокруг своей оси.

Тоня признавалась, что в детстве нередко колола дрова, помогая отцу по хозяйству. Именно благодаря этому занятию ее верхняя часть тела обрела необходимую силу и фигуристка смогла показывать на льду тот самый тройной аксель.

В 1991 году Тоня отправилась на чемпионат США, чтобы откатать программу, которая навсегда вписала ее имя в историю спорта. Во время выступления она продемонстрировала прыжок с 3,5 оборотами, чего прежде не делала ни одна американка. Сразу после этого маневра Хардинг не удержалась и сделала победный жест руками, хотя номер еще не подошел к концу.

Cкандал, который изменил все

В 15 лет Тоня познакомилась с Джеффом Гиллоули и впоследствии вышла за него замуж. Их семейная жизнь не была безоблачной: имели место многочисленные конфликты. Например, однажды Тоня и Джефф были в закусочной и молодая женщина захотела купить начос. Мужчина же запретил ей это делать, добавив: «Ты будешь жирная». Пара разругалась.

По словам людей из близкого круга общения фигуристки, после триумфа Тони на льду ее муж помешался на деньгах. Он желал, чтобы супруга достигала новых вершин и приносила больше дохода.

Гиллоули решил «обезвредить» главную соперницу жены — Нэнси Керриган. Он нанял человека, чтобы тот запугал Нэнси. Тоня заявляла, что ничего не знала о намерениях мужа, но предчувствовала беду.

Конечно же, подозрения в содеянном сразу же пали на Тоню. Ее пригласили в полицейский участок и допрашивали около 10 часов. Общественность стояла на ушах. Многочисленные представители СМИ караулили Тоню у ее дома.

К счастью, Нэнси Керриган довольно быстро восстановилась и вернулась на лед. Она и Хардинг приняли участие в зимних Олимпийских играх в 1994 году. Нэнси завоевала серебро, а Тоня заняла 8-е место. Во время выступления у Хардинг порвался шнурок на одном из коньков, и это выбило ее из колеи.

После соревнований Тоня решила положить конец преследованиям относительно инцидента с Керриган и обратилась к прессе. Она взяла на себя вину в заговоре против соперницы. Хардинг наказали штрафом и общественными работами, а также навсегда лишили права участвовать в соревнованиях по фигурному катанию.

Разбита, но не сломлена

Лишившись главного дела своей жизни, Хардинг не пала духом и решила заняться музыкой. Но на первом же выступлении со своей группой Golden Blades публика освистала ее. Музыкальную карьеру пришлось забросить.

Позднее бывшая фигуристка предстала еще в более необычном амплуа — в качестве боксера. Она не раз одерживала победу на ринге, но вскоре ушла из этого спорта из-за проблем со здоровьем. Тоня приступила к работе сварщика и маляра.

Публика уже успела забыть Тоню Хардинг к тому моменту, когда вышел фильм о ее жизни «Тоня против всех». И вдруг имя бывшей фигуристки снова оказалось на слуху. Исполнительница роли Тони актриса Марго Робби рассказывала о своих впечатлениях о звезде спорта так: «Я встретилась с ней до съемок, чтобы успокоить ее. Но оказалось, что она беспокоилась больше за меня: как мне даются тренировки по фигурному катанию. Она посоветовала мне больше приседать».

После выхода фильма Хардинг приняла участие в реалити-шоу «Танцы со звездами», где заняла 3-е место, а затем в проекте «Худший повар Америки», в котором одержала победу. Денежный приз она пожертвовала на благотворительность.