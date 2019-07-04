История супермодели Иман, которая бросила вызов однотипной красоте

45 4

23

10.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В 1976 году на страницах журнала Vogue появилась новая звезда. Годом ранее фотограф Питер Берд нашел в Университете Найроби девушку с редким для того времени типажом и сочинил для прессы историю, будто встретил ее в пустыне. Это была Иман Мохамед Абдулмаджид — будущая муза Ива Сен-Лорана, Джанни Версаче и Донны Каран. Позже новоиспеченная супермодель достигнет внушительных высот, изобретет принципиально новый бренд косметики и откроет дорогу на подиум другим темнокожим девушкам.

AdMe.ru изучил автобиографию Иман и делится с вами историей этой упорной и независимой женщины.

Будущий политолог

Иман родилась в сомалийской столице Могадишо, в семье бывшего посла страны в Саудовской Аравии. Сначала ее назвали Захрой, но мать по совету дедушки поменяла имя дочери на мужское (в переводе с арабского Иман значит «вера»), чтобы оградить ее от дискриминации женщин в Восточной Африке. Как признавалась сама модель, за всю жизнь она не встречала ни одной девушки с таким же именем.

Она училась в частной школе в Египте, изучала политологию в Кении и уж точно не была неграмотной обитательницей пустыни, какой ее выставил фотограф для большей экзотичности. Кроме того, Иман говорила на 5 языках: английском, арабском, французском, итальянском и сомалийском. Хоть девушка и была образованной, о модельном бизнесе она ничего не знала и никогда не видела модных журналов.

«Я никогда не читала Vogue и не делала макияж. Я читала The Times и Newsweek и готовилась пойти по стопам отца. Никто не называл меня красивой, пока я не встретила Питера Берда», — вспоминала Иман.

Путь к вершине

Иман празднует свой 21-й день рождения в одном из ресторанов Нью-Йорка, 1976 год.

Питер Берд отправил фотографии Вильгельмине Купер, основательнице модельного агентства Wilhelmina, которая пригласила Иман в Нью-Йорк. Переехав в 1975 году, модель участвовала в показах Yves Saint Laurent и Calvin Klein, а уже через год ее фотография украсила обложку Vogue Italia.

Фотосессия для журнала Vogue.

Карьерный взлет Иман был стремительным, но она все равно столкнулась с типичной на тот момент дискриминацией темнокожих. Марша Энн Гиллеспи, редактор Essence Magazine, объяснила успех Иман тем, что она выглядит «как белая женщина, которую окунули в шоколад». Сама модель заявила, что обладает типичной внешностью сомалийки и в ней нет ни грамма белой расы, и потребовала извинений от Гиллеспи (к слову, та также является темнокожей женщиной), которая даже не осознавала, что ее слова звучали оскорбительно.

«Когда я начала работать в модельном бизнесе, я заметила, что темнокожим моделям пытались платить гораздо меньше. Я отказывалась от таких предложений, потому что знала себе цену». К тому же журналисты усиленно разжигали соперничество между Иман и другой афроамериканской моделью — Беверли Джонсон. «Это выглядело так, будто кто-то из нас обязательно должен был свергнуть другую. По их представлениям, вдвоем мы не могли быть на подиуме».

Иман и Беверли Джонсон.

Африканская королева

В 1970-х модель работала с известными фотографами, такими как Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Ирвин Пенн и Энни Лейбовиц. Иман покорила индустрию живой индивидуальностью, стремлением раздвинуть рамки, хрупким телосложением и необыкновенно длинной шеей. «Она лучше всех знала, как продать одежду», — вспоминал Кельвин Кляйн. Также Иман стала первой африканской моделью, которая подписала контракт с косметическим брендом Revlon.

Келвин Кляйн и Иман, 1981 год.

В 1983 году Иман попала в аварию, повредив лицо и сломав несколько ребер. Она восстанавливалась около 5 месяцев и в конце концов приняла решение покинуть модельный бизнес. Однако мир моды не собирался ее отпускать. «Иногда бывает, что ты становишься незаменимой моделью, музой для дизайнеров. Они смотрят на тебя по-другому, ты больше не вешалка для одежды». Ив Сен-Лоран выпустил культовую коллекцию «Африканская королева» в 1985 году, вдохновившись Иман. Вместе они создавали образы на протяжении месяца. Позже кутюрье даже назвал модель «женщиной своей мечты».

Иман демонстрирует наряд из весенней коллекции прет-а-порте Yves Saint Laurent, 1986 год.

Покинув модельный бизнес, Иман попробовала себя в качестве актрисы. Она дважды появилась в сериале «Полиция Майами», снялась в роли Мартии в культовом научно-фантастическом фильме «Звездный путь — 6: Неоткрытая страна», а также получила небольшую роль в оскароносном фильме «Из Африки». Кроме того, она сыграла Нину Беку в картине Роджера Дональдсона «Нет выхода» и Хеди в комедии Джерри Белсона «Идти на уступки».

Джон Малкович и Иман в фильме «Сердце тьмы».

В 1992 году Иман снялась в клипе Майкла Джексона «Remember the Time» вместе с Эдди Мерфи, где сыграла жену египетского фараона.

В том же году супермодель вышла замуж за Дэвида Боуи, с которым прожила до самой смерти музыканта. Свадьба проходила в Швейцарии и Италии. В 2000 году у пары родилась дочь Александрия Захра Джонс. Это их третий ребенок: от предыдущих браков у музыканта есть сын Данкан (также известный как Зоуи Боуи), а у Иман — дочь Зулейха.

«Я всегда говорю: я влюбилась в Дэвида Джонса, а не в Дэвида Боуи. Боуи — это личность, певец, а Дэвид Джонс — человек, которого я встретила».

Миссия

Иман известна не только как модель, но и как бизнесвумен. Ее собственная фирма косметики Iman Cosmetics, продукция которой ориентирована на женщин с темным цветом кожи, приносит $ 25 млн в год. По словам модели, ей часто приходилось смешивать несколько средств, чтобы получить подходящий для своей кожи цвет крема, поэтому ее производство выпускает тональные основы 14 сложных оттенков.

Также Иман выпустила собственную линию одежды, вдохновленную ее жизнью в Египте и работой с дизайнером Роем Хальстоном. Первая коллекция полностью состояла из расшитых этнических кафтанов. Супермодель участвует в программе помощи больным СПИДом в Африке «Сохрани детям жизнь» и работает с Фондом защиты детей и проектом Enough Project. В 2010 году она получила награду от Совета модельеров Америки за свой фирменный стиль, оказавший влияние на моду.

Сейчас Иман продолжает поддерживать разнообразие внешности в модельной индустрии и ведет шоу Project Runway Canada. Она выпустила книгу «Красота цвета», посвященную макияжу для темнокожих девушек. «В своем возрасте я чувствую себя гораздо увереннее и знаю о себе больше, чем в 20 лет», — утверждает 63-летняя модель. Согласны ли вы с тем, что возраст не помеха красоте?