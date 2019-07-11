История лучшего атлета XX века Джима Торпа, который не искал оправданий и всегда боролся до конца

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Американский телеканал ABC Sports провел опрос, чтобы узнать, кого люди считают величайшим атлетом XX века. Среди кандидатов на это звание фигурировали такие «глыбы», как Мухаммед Али, Пеле и Майкл Джордан. И все же большинство людей признали лучшим двукратного победителя Олимпийских игр 1912 года Джима Торпа. Но великой победы на Олимпиаде могло не быть. У спортсмена была уважительная причина, чтобы досрочно закончить соревнования, и 99 % людей наверняка покорились бы обстоятельствам.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать вам впечатляющую историю, которая выходит за рамки спорта: она о силе духа и о том, что на пути к цели нет места оправданиям.

История Джима Торпа началась 28 мая 1888 года. Свидетельство о рождении было утеряно, поэтому доподлинно неизвестно происхождение спортсмена. Возможно, его корни восходили к ирландско-индейским племенам сауков и фоксов, а может быть, к французско-индейским племенам и племени потаватоми. Так или иначе, Торп рос как член племени индейцев, к которому принадлежали предки его отца. При рождении мальчика нарекли Ва-Ту-Хук, что означает «светлый путь». И судьба Джима действительно оказалась яркой, как вспышка. Только вот с драматичным финалом.

После смерти отца парень был вынужден рано устроиться на работу. Подростком он даже не думал об увлечении спортом. Просто так сложилось, что однажды Джим убирал стадион после занятий легкоатлетической команды и случайно оказался у планки для прыжков в высоту. Она была установлена на уровне 175 см. Он взял и перепрыгнул через нее. Свидетелем спонтанного прыжка стал главный тренер университетской сборной Гленн Скоби. Сложно представить подобное в современном спорте, но Джим Торп блистательно проявлял себя в каждом виде, за который брался: бейсболе, лакроссе, хоккее, боксе и даже бальных танцах. В 1909–1910 годах спортсмен провел несколько игр за местную бейсбольную команду, получая от $ 2 до $ 35 в неделю. Разве мог тогда молодой парень предположить, что эти матчи будут темным пятном на его светлом пути?

Спустя некоторое время занятий легкой атлетикой, уже будучи лучшим бегуном, Джим попросил тренера сыграть и в американский футбол. Там он проявил себя на 4 позициях, а в 1912 году его команда выиграла национальный чемпионат среди университетов благодаря невероятной игре Торпа. Поцелованный богом спортсмен редко когда тренировался. Вся его подготовка к соревнованиям сводилась к воображению и медитации. Лучше всего у Джима Торпа получалось бегать и прыгать, поэтому ни у кого не вызвало удивления, когда парень без труда квалифицировался на Олимпийские игры 1912 года в Швеции.

То, что творил Торп на Олимпиаде, было невероятно. Первым состязанием стало пятиборье. В те годы на Играх так называлась легкоатлетическая дисциплина, которая включала в себя прыжки в длину, метание копья, бег на 200 м, метание диска и бег на 1 500 м. Джим Торп стал олимпийским чемпионом: он победил в 4 дисциплинах из 5. Третье место он занял только в метании копья: просто копье Джим взял в руки лишь за 3 месяца до старта Олимпиады. Второго олимпийского золота могло и не быть, если бы Торп пошел на поводу у судьбы. Накануне соревнований по десятиборью случилось непредвиденное: пропала легкоатлетическая обувь спортсмена. Казалось, гарантированная медаль буквально уплывала из рук. Но Джим все же не сдался, а отправился на поиски. В каком-то мусорном баке он нашел туфли из разных пар. Одна из них оказалась велика, и атлету пришлось надеть дополнительный носок, чтобы башмак не слетал с ноги. Это хорошо видно на фотографии.

Туфли не помешали Джиму выступить отменно. Он победил, да еще и с огромным отрывом от ближайшего преследователя. Его выступлением был впечатлен даже король Швеции Густав V. По одной из версий, вручая спортсмену награду, он сказал: «Сэр, вы самый великий спортсмен мира». И это было чистейшей правдой, несмотря на то, что последовало дальше.

В начале XX века Международный олимпийский комитет следил за соблюдением любительского духа на Олимпиаде. Это означало, что в Играх не могли участвовать профессиональные спортсмены — люди, которые получали за свои выступления деньги. Через полгода после завершения соревнований в Швеции одна американская газета вспомнила о тех $ 2, что когда-то давались Джиму Торпу за игру в бейсбол в низших лигах. В свое оправдание легендарный спортсмен мог только сказать, что был обычным индейским мальчишкой, который не знал о таких тонкостях. Но МОК был непреклонен: величайшего атлета лишили звания олимпийского чемпиона, а медали передали тем, кто занял вторые места. Показательно, что Уго Висландер, который теперь стал чемпионом в десятиборье, неохотно принял медаль: «Чемпион Торп, а не я!» — говорил он. Ему было неловко хранить эту медаль, и Висландер передал ее в музей спорта.

После этой грустной истории Джим стал играть в профессиональных лигах по бейсболу и американскому футболу. В возрасте 41 года он закончил спортивную карьеру, но так и не смог найти себя вне спорта. Все эти годы он боролся за то, что принадлежит ему по праву, и мечтал вернуть себе звание олимпийского чемпиона. Он подавал протесты, писал запросы с требованием рассмотреть его дело. Лишь в 1983 году МОК восстановил Джима Торпа в его правах. Но было уже поздно: спортсмен ушел из жизни в 1953 году после сердечного приступа.

В памяти людей Джим Торп является величайшим атлетом прошлого века, несмотря на все формальности. Он оставался борцом до конца, и справедливость все же восторжествовала. А вас вдохновила эта история?