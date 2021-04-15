История создателя косметики Max Factor — человека, которого женщины могут поблагодарить за изобретение множества модных штучек

Косметикой Max Factor пользуются миллионы женщин по всему миру. Однако мало кто знает, что именно Максимилиану Факторовичу (полное имя Макса Фактора), основателю этого бренда, мы обязаны появлением блеска для губ, накладных ресниц и прообраза французского маникюра. Он совершил настоящую революцию в мире косметики. Его мнению доверяли не только обычные женщины, но и звезды Голливуда, которые пользовались исключительно средствами от Max Factor.

Мы в AdMe.ru даже не подозревали, какой сложный путь прошел этот человек для того, чтобы заниматься делом всей своей жизни.

Максимилиан Факторович родился в 1877 году на территории современной Польши в многодетной семье. Различные источники утверждают, что его отец был бакалейщиком, раввином или рабочим на текстильной фабрике.

Уже с самого детства Максимилиан начал работать. С 7 лет он продавал апельсины и арахис в фойе театра. Возможно, именно тогда в нем и зародилась страсть к яркому театральному макияжу.

В 8 лет стал помощником аптекаря, через год — подмастерьем косметолога и изготовителя париков. В 13 лет трудился учеником у берлинского парикмахера, а в 14 перебрался в Москву в поисках лучшей жизни.

В столице он стал помощником гримера в Большом театре. Его деятельность прервала служба в армии. Отслужив, в 1895 году он перебрался в Рязань, где открыл магазин косметики. Все средства, которые были представлены там, изготовлялись лично Максимилианом. Так что именно там можно было купить первую косметику от Max Factor.

Однажды с гастролями в этот городок приехала труппа императорского театра. Случайно актеры забрели в магазинчик Факторовича. Купленная косметика им так понравилась, что молва о талантливом косметологе достигла и императора. Молодого человека пригласили работать в Оперный театр Санкт-Петербурга, где он накладывал грим актерам, выступавшим перед царем.

Позднее он ввел моду на косметику среди знати и стал личным гримером императорского семейства. Царь настолько дорожил Факторовичем, что не спускал с него глаз, а тем временем Максимилиан хотел уехать в поисках счастья за океан.

Говорят, он пошел на хитрость: призвал на помощь доктора, который помог ему сымитировать болезнь, и наложил на свое лицо желтоватый грим, чтобы оно приняло болезненный вид. Врач убедил всех, что косметолог нуждается в лечении, и направил его в Карловы Вары. Уже оттуда Максимилиан вскоре перебрался к брату в Лос-Анджелес. Тогда же появился его звучный псевдоним Макс Фактор, который стал результатом ошибки иммиграционной службы.

«У меня не было личной жизни. С десяток человек постоянно наблюдали за мной, повсюду за мной следовали. Я не мог встречаться ни с кем наедине. Мне разрешалось только наводить красоту при дворе». Из книги Лизы Элдридж "История макияжа"

В 1904 году он продавал свою продукцию на Сент-Луисской Всемирной выставке, после которой его недобросовестный партнер украл всю полученную прибыль. Оправиться после этого Фактору помогли брат и дядя, которые выделили средства на открытие парикмахерской.

Спустя некоторое время неподалеку от голливудской «фабрики грез» распахнул свои двери его магазин косметики, который моментально стал популярным среди звезд.

До прихода Макса Фактора в киноиндустрию актерам накладывали театральный грим, который, высыхая, образовывал на лице маску, трескавшуюся со временем. Заметив это, Фактор разработал жидкий тональный крем в тюбике. Средство произвело фурор в актерской среде, а чуть позже появилось в открытой продаже.

Следующая его инновация связана с переупаковкой косметических средств в более удобные тубы. Он начал продавать наборы своей косметики в красивых сундучках с небольшими ящичками и зеркалом.

«- Замечательно, что ваша работа связана с макияжем, ведь это искусство! — Это не искусство, это бизнес!» Из интервью Макса Фактора голливудскому репортеру

Его же изобретения — блеск для губ, накладные ресницы, которые напоминали кусочки бахромы, наклеенные на нити, и много чего еще. Он стал первым, кто начал изготавливать парики из натуральных волос , хотя ранее их делали из соломы или шерсти.

В 1927 году он выпустил средства Society Nail Tint и Society Nail White. Первое наносили на ногти и полировали их, придавая им натуральный розовый оттенок. Второе представляло собой белую жидкость, которую наносили на кончики ногтей. Так что именно Максу Фактору модницы обязаны прообразу французского маникюра .

На протяжении 1920-х годов Макс Фактор продвигал свою косметику под общим названием make up, введя этот оборот в обиход. Тогда же он настаивал, что каждая женщина, пользуясь косметикой от Max Factor, может выглядеть как кинозвезда. Ранее пользование косметикой считалось неприличным. Но Макс Фактор сделал невообразимое. Он популяризировал косметические средства среди обычных женщин.

На «фабрике грез» его прозвали Маленьким Геркулесом: рост гения едва достигал 150 см. Ну а сыновья запрещали давать ему интервью, так как говорил он с весьма тяжелым и комичным акцентом. Но в нанесении грима его вряд ли кто-то смог бы затмить. Фактор не просто делал это мастерски, но, как говорят, еще и мог наносить макияж и правой, и левой рукой.

В 1929 году он получил «Оскар» за вклад в развитие кинематографа (премию в категории «Лучший грим» начали вручать лишь спустя несколько лет). Ну а имя Макса Фактора после этого стало мелькать в титрах многих фильмов.

Он стал разработчиком грима для главного героя фильма «Франкенштейн», которого блистательно воплотил Борис Карлофф. Фактору поступил заказ на изготовление 2 270 литров грима для актеров ленты «Бен-Гур: История Христа». В съемках картины принимали участие американские актеры и их более смуглые коллеги-итальянцы. Так вот, с помощью грима светло-оливкового цвета удалось добиться одинакового оттенка кожи актеров.

Кадр из фильма «Бен-Гур: История Христа».

Комики Чарльз Чаплин и Бастер Китон также были в восторге от косметики Фактора. Грим Max Factor не сковывал мимику, как это было раньше. Фактор изобрел и грим для Рудольфа Валентино, который делал его смуглую кожу на экране чуточку светлее.

Он же перекрасил актрису Риту Хейворт в рыжий цвет, который стал ее визитной карточкой, а волосам Джин Харлоу придал платиновый оттенок. Харлоу стала первой голливудской звездой, которая носила прозвище Платиновая блондинка. Он же впервые накрасил губы Клары Боу в форме сердца. Впоследствии многие женщины стали так же наносить помаду.

«Грим нельзя считать удачным, если он заметен. Он хорош, только если посторонний не может догадаться, что вы загримированы». Макс Фактор

В 1930-х годах продукция Max Factor покоряет мир. Она выходит на рынки 80 стран. Основатель уделяет время не только голливудским звездам, но и обычным женщинам. Так, в 1935 году распахнула двери его студия красоты. На торжественной церемонии присутствовали многие голливудские дивы.

В студии было предусмотрено 4 кабинета разных цветов. Они предназначались для подбора корректных оттенков макияжа для женщин разных цветовых типов. Так, голубой был для блондинок, зеленый — для рыжих, розовый — для брюнеток, персиковый — для шатенок.

«Роскошными женщинами не рождаются, роскошные женщины создают себя сами». Макс Фактор

Кстати, Макс Фактор стал первым, кто заговорил о цветовой гармонии в макияже. Это и сегодня всем известный принцип — когда макияж подбирается в соответствии с естественным цветом кожи, волос и глаз.

Он активно проводил мастер-классы для женщин, на которых рассказывал секреты макияжа. Ну а звезды Голливуда тем временем снимались у него в рекламе за $ 1.

Макс Фактор изобрел «калибратор красоты». С помощью этого прибора он измерял черты лица женщин, для того чтобы на основе этих данных подбирать косметику и создавать идеальное лицо. Внешне машина напоминала средневековое орудие пыток. Девушка садилась на стул, а ее лицо и голову затягивали гибкие металлические ленты, измеряющие симметрию лица.

«Если вы думаете, что можете быть актером, обратитесь к мистеру Фактору — он и обезьяну сделает красивой!» Из песни Джонни Мерсера "Hooray for Hollywood"

В 1938 году Фактору поступила записка, в которой некто потребовал заплатить определенную сумму денег в обмен на жизнь гения. Он очень испугался, заявил в полицию и даже поучаствовал в операции по передаче требуемой суммы. На встречу никто не явился.

После пережитого потрясения Фактор отправился домой, его самочувствие оставляло желать лучшего. Он слег и ушел из жизни в этом же году. Ему было 65 лет.

Дело своего отца продолжил сын, Макс Фактор — младший. Он также привнес ряд новшеств в мир косметики. Одно из его изобретений — устойчивая помада True-Colour (1940). Для исследования ее стойкости он призывал сотрудниц фирмы тестировать помаду на своих возлюбленных. Позднее он создал устройство для поцелуев, которое состояло из 2 пластин, имитирующих губы, а между ними размещалась салфетка. Пластины прижимали друг к другу с разной интенсивностью и по отпечаткам на салфетке делали выводы об устойчивости помады.

В 1984 году в бывшей голливудской студии Max Factor открылся музей имени основателя великой косметической компании. Ну а сегодня бренд принадлежит корпорации Procter & Gamble.