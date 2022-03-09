История сильной женщины, которая проделала путь от служанки до владелицы 500 салонов красоты

Имя Марты Харпер знают единицы, а вот ее изобретениями до сих пор пользуются все посетители салонов красоты. Эта уникальная дама проделала непростой путь от служанки до владелицы сети из 500 салонов красоты, придумала парикмахерскую такой, какой она является сегодня, создала свою линейку средств по уходу за волосами и дала возможность начать свой бизнес сотням небогатых женщин.

Мы в AdMe.ru узнали о том, какой неоценимый вклад внесла Марта Харпер в развитие индустрии красоты, и захотели рассказать об этом всем нашим читателям.

Детство, работа служанкой и секретная формула

Марта Матильда Харпер родилась в Канаде в 1857 году. Ее семья была настолько небогатой, что, когда девочке исполнилось 7 лет, отец был вынужден отправить Марту работать служанкой к состоятельным родственникам за 100 км от дома. Вместо обучения, игр, чтения книжек — того, чем сегодня обычно заняты девочки ее возраста, — юная Марта занималась домашними делами и не смогла получить должного образования. 22 года девушка проработала домашней прислугой в Канаде. Сначала она трудилась в доме своих тети и дяди, а позже перешла на работу к немецкому врачу, который посвятил ее в свои новаторские для того времени идеи по уходу за волосами. Харпер узнала о важности гигиены, о том, что интенсивное расчесывание волос стимулирует приток крови к коже головы и ускоряет их рост. Вдохновившись открытиями хозяина, Марта опробовала их на собственных локонах и увидела потрясающий результат. Доктор оценил интерес Марты к тому, чем он увлекался, и завещал девушке секретную формулу специального тоника для волос. Взяв небольшие сбережения и написанную на листочке формулу, Харпер переехала в город Рочестер, где еще 3 года работала прислугой. Первые партии своего тоника она создавала в сарае на заднем дворе и успешно опробовала его на себе, своей хозяйке и ее гостях. Но в планах Марты было стать не просто востребованной служанкой, а бизнесвумен, и после нескольких лет размышлений, накопив денег, она решилась открыть свое дело.

Открытие собственного бизнеса

В 1888 году Марта Матильда Харпер вложила в открытие салона красоты все свои сбережения — сумасшедшую для нее сумму в $ 360. Бывшая служанка долго и придирчиво искала место в центре Рочестера — и нашла. Она повесила у входа свою фотографию в полный рост с копной здоровых каштановых волос до пят, которые были лучшей рекламой ее дела. Но клиентов не было, потому что для людей общественная парикмахерская была в диковинку. Но Марта не опустила руки. Чтобы заманить в свой салон первых клиенток, предприимчивая женщина пошла на хитрость. Харпер пригласила к себе на процедуры молодых мам, которые часами скучали в холле музыкальной школы по соседству, ожидая окончания детских занятий. Женщины приходили в салон скоротать время, но потом, сталкиваясь с сервисом Марты, становились ее постоянными клиентками. Ну а дальше сарафанное радио разнесло новость о первой общественной парикмахерской по всему городу.

Метод Харпер

Общественная парикмахерская как место, куда могла прийти любая дама и сделать прическу, стала новшеством конца XIX века. Дело в том, что в те времена уход за волосами (если это можно так назвать) осуществлялся только дома. Культуры гигиены волос тогда просто еще не существовало. В Викторианскую эпоху женщины мыли голову редко, так как этот процесс был неудобным и малоприятным. Чтобы смыть грязь, они обычно использовали раствор аммиака или луковый сок, которые отвратительно пахли. При этом оба были опасны при попадании в глаза. Обычно манипуляции с мытьем и укладкой волос проводила прислуга, которая могла и помыть голову хозяйки, и расчесать локоны, и соорудить прическу. Иногда на дом приходили приглашенные парикмахеры. И тут появляется Марта Харпер со своим чудодейственным тоником (который, по сути, являлся органическим шампунем) и парикмахерской, где прическу нужно делать публично. Чтобы мотивировать клиенток приходить в свой салон, она поставила на первое место комфорт посетительниц и назвала свой пакет услуг по уходу за волосами «метод Харпер». Что-что, а угождать клиенткам за десятки лет работы служанкой Марта умела. Что же включал в себя этот метод? Это были не только уникальные косметические средства на основе натуральных компонентов, но и массаж лица и кожи головы, здоровый подход к уходу за волосами, создание благожелательной и спокойной атмосферы. Салоны работали в том числе и в вечерние часы, сотрудницы могли занять детей, если клиентка пришла с ними, — в общем, старались сделать пребывание в парикмахерской максимально удобным для посетительниц. Харпер не использовала в своих салонах химические красители и не делала перманентную завивку, так как это вредило волосам и противоречило концепции парикмахерских Марты.

Харпер изобрела франшизу

Лучшей рекламой «метода Харпер» были ее собственные локоны до пят, которые излучали красоту и здоровье. В парикмахерскую потянулись именитые клиентки, и одна из них, светская львица и филантроп Берта Палмер, настоятельно порекомендовала Марте открыть аналогичный салон в Буффало. Далее «метод Харпер» покорил Чикаго, и довольно быстро сеть заведений разрослась до сотни салонов в нескольких странах. По сути, Марта Харпер изобрела современную франшизу. Владелицы салонов, работающих по ее методу, должны были купить у нее стул и раковину (которые она, к сожалению, не запатентовала), а также все ее косметические продукты. Поскольку у женщин обычно не хватало средств на первоначальные расходы, Марта одалживала им деньги. Таким образом она помогла выбраться из бедности и открыть свое дело множеству представительниц прекрасного пола, ведь управляющими и сотрудницами 100 первых ее салонов стали бывшие служанки. Со временем она открыла сеть школ красоты, где обучала женщин своему методу ухода за волосами, а также фабрику по производству косметики. В период расцвета бизнеса в 1920-х годах сеть салонов Харпер включала в себя 500 парикмахерских.

Изобретательница, спасительница, новатор

Марта Харпер не просто совершила прорыв в области ухода за волосами — она, по сути, создала парикмахерскую в таком виде, какой привыкли ее видеть мы. Стремясь угодить клиенткам и обеспечить им максимальный комфорт при проведении процедур, Марта Харпер изобрела 2 вещи, которыми все посетители салонов красоты пользуются до сих пор. Она придумала раковину с полукруглым вырезом для мытья головы и кресло с откидной спинкой, чтобы ополаскивать волосы было максимально удобно и шампунь не попадал в глаза. Сейчас без подобных предметов мебели не обходится ни одна парикмахерская. То, чем занималась Марта Харпер, было большим, чем просто стремление к безбедному существованию. Она действительно обожала свое дело и старалась улучшить жизнь не только клиенткам, но и сотрудницам. Марта регулярно проводила встречи с управляющими своих салонов, а также рассылала им воодушевляющие бюллетени, главная мысль которых зачастую сводилась к тому, что женщины могут добиться всего, чего захотят, если будут верить в свои силы и усердно работать. Она старалась сделать работу своих сотрудниц максимально удобной: предоставляла им гибкий график, ввела денежное вознаграждение за успешный труд и сделала оплачиваемый отпуск. Ее целью было дать бедным женщинам больше свободы, чтобы они могли управлять своей жизнью, заниматься своим развитием и ни от кого не зависеть.

Закат империи Харпер