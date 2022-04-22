История самой верной фрейлины королевы и крестной матери принца Уильяма

Члены британской королевской семьи всегда были в центре внимания общественности, а вот те люди, которые прилагают незримые усилия для того, чтобы королевский двор функционировал как надо, часто остаются за кадром. Однако есть одна дама, которую довольно часто можно увидеть в свите Ее Величества. Она присутствует на семейном фото по случаю конфирмации принца Уильяма. В день похорон принца Филиппа она также была рядом с королевой. Ее зовут леди Сьюзен Хасси, и пришло время познакомиться с ней поближе.

Сегодня мы в AdMe.ru хотим рассказать вам историю леди Сьюзен Хасси, которая была рядом с королевой более 60 лет.

Встречайте: леди Сьюзен Хасси

Сьюзен Кэтрин Хасси (урожденная Вальдегрейв) родилась 1 мая 1939 года. 25 апреля 1959 года она вышла замуж за Мармадьюка Хасси, у них родилось двое детей. Она баронесса Хасси из Норт-Брэдли, аристократка и фрейлина королевы Елизаветы II. Должность Сьюзен официально называется «леди опочивальни». Этот термин используют для обозначения фрейлины, в чьи обязанности входит сопровождение женщины-монарха.

Она знакома с королевой Елизаветой II более 60 лет

Леди Сьюзен присоединилась к королевскому двору в 1960 году. Первые годы службы она помогала королеве отвечать на письма. Со временем она стала одним из самых доверенных членов канцелярии королевы, ее даже называли «женщиной номер один». За 60 лет при дворе леди Сьюзен была свидетельницей множества важных событий, происходивших в королевской семье. Она помогала адаптироваться новеньким — принцессе Диане и Меган Маркл, а также порекомендовала няню для принцев Уильяма и Гарри. В 1997 году леди Сьюзен присутствовала на конфирмации принца Уильяма. У нее установились тесные отношения не только с Ее Величеством, но и с другими членами королевской семьи и приближенными к ней людьми. Например, в 2017 году ее сфотографировали рядом с Пиппой Миддлтон во время посещения церкви в Сандрингеме.

Она крестная мать принца Уильяма

Фотография выше сделана в день конфирмации принца Уильяма. Леди Сьюзен Хасси в зеленом костюме стоит позади Дианы и Уильяма. У Уильяма 6 крестных родителей: леди Сьюзен, король Греции Константин II, лорд Ромси, принцесса Александра, герцогиня Вестминстерская и сэр Лоренс ван дер Пост.

Она всегда была рядом с королевой

Долгие годы леди Сьюзен добросовестно выполняла свои обязанности, помогая Ее Величеству. Поэтому нет ничего удивительного в том, что перед похоронами принца Филиппа в 2021 году королева обратилась за поддержкой именно к ней. В этот печальный момент Елизавета II позвонила своей давней подруге, чтобы разделить свое горе и найти утешение. Леди Сьюзен не входила в церковь, королева сидела там одна, но она сопровождала Ее Величество по дороге на церемонию и была рядом с ней в скорбный час.

Леди Сьюзен — дама Большого креста Королевского Викторианского ордена, династического рыцарского ордена, учрежденного королевой Викторией в 1896 году. За свою верность она также была награждена королевскими медалями в ознаменование 30, 40, 50 и 60 лет службы при дворе. Леди Сьюзен Хасси не получает денег за свои услуги. Все эти годы она поддерживала Ее Величество, так как была лично предана королеве.