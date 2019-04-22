Девочка из Пакистана нашла способ помочь детям из разоренных стран и получила Нобелевскую премию

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По данным UNICEF, сегодня 263 млн детей и подростков по всему миру лишены возможности ходить в школу. Они бегут от войн, их рабский труд используют взрослые, а девочек выдают замуж в 12 лет. Кажется, наш мир окончательно сошел с ума и изменить хоть что-нибудь очень сложно. Однако есть люди, которые находят в себе силы противостоять злу. Одна из них — правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзай. Она открыто выступила против террористов и зажгла сердца людей во всем мире.

AdMe.ru собрал главные факты о жизни девушки, которая каждый день борется с несправедливостью.

1997 год: Начало пути

Малала Юсуфзай родилась в пакистанском городе Мингора. В Пакистане рождение девочки не всегда повод для праздника. Другое дело мальчик — наследник и гордость родителей. А судьба женщины предопределена: она выйдет замуж, станет рожать детей и будет полностью зависеть от своего супруга. Правда, отец Малалы думал совсем по-другому. Зиауддин Юсуфзай работал директором женской школы и считал, что женщины должны учиться наравне с мужчинами. Малала не подвела отца: она росла умной не по годам. В одном интервью девушка рассказала, что, когда ей нужно было украсить свои руки мехенди для праздника, она нарисовала не цветочный орнамент, а математические формулы. Однако Малала так и не узнала беззаботного детства: в мирную долину Сват, где располагался ее родной город, пришла война.

2007–2008: Война

В 2007 году в долину Сват ворвались боевики-талибы из группировки «Техрик-е Талибан Пакистан». Экстремисты жаждали разрушить «прозападный» уклад жизни пакистанцев. Террористы взрывали женские школы, запретили телевещание и музыку, ввели телесные наказания для женщин. Тихая Мингора медленно погружалась в средневековый хаос. В это страшное время 11-летняя Малала с подачи отца начала свою борьбу. 1 сентября 2008 года девочка выступила с речью против закрытия школ в эфире общепакистанского ТВ. А потом начала вести блог «Я боюсь» для британской компании BBC. Правда, Малале приходилось скрываться под псевдонимом из-за страха перед талибами.

«По дороге из школы домой я услышала, как мужчина сказал: "Я тебя убью". Я ускорила шаг и через некоторое время оглянулась: неужели этот человек все еще идет за мной? Но, к моему большому облегчению, он разговаривал по мобильному телефону и, должно быть, угрожал кому-то еще". Малала Юсуфзай I Am Malala: The Story of the Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban

2009–2012: Малала становится известной

Малала знала об опасности, которая ей грозит, но не прекращала борьбу. Она продолжила выступления на ТВ, а еще встречалась с посланником США в Пакистане: 12-летняя девочка на равных говорила со взрослыми и заявляла о праве детей на образование. Но положение только ухудшалось: талибы разрушили больше сотни школ в округе.

«Моя мама всегда говорила мне: "Скрой лицо, люди смотрят на тебя". Я отвечала: "Это не имеет значения, ведь я тоже смотрю на них"». Малала Юсуфзай

Семья Юсуфзай бежала от террористов, но вскоре пакистанские войска выгнали талибов из долины. Малала вернулась домой, и ее голос звучал все громче: весь мир узнал о бесчинствах террористов. Тысячи людей в разных странах следили за судьбой невероятно храброй девочки, но боевики тоже не спускали с нее глаз.

2012 год: Покушение

9 октября 2012 года талибы остановили школьный автобус, где ехала Малала с одноклассницами, и расстреляли девушку в упор. Она получила ранение в голову: пуля прошла навылет. Ранение было настолько серьезным, что в пакистанском Пешаваре Малале не давали шансов на жизнь. На помощь пришли британские врачи: они ввели Малалу в искусственную кому и перевезли в Бирмингем. Здесь она пережила несколько сложных операций и пошла на поправку. Семья Юсуфзай приняла решение остаться в Англии. Малала выздоровела и пошла в английскую школу. Но тут девушке предстояло принять главное решение в жизни: вести размеренную жизнь или продолжать борьбу, несмотря на опасность. Малала выбрала борьбу.

«Ни одна борьба не увенчается успехом, если женщины не будут участвовать в ней наравне с мужчинами. В мире две силы: одна – это меч, а другая – ручка. Но есть и третья, сильнее, чем первые две: ею владеют женщины». Малала Юсуфзай. The Guardian

Попытка убийства девочки-блогера вызвала резонанс во всем мире: покушение осудили ООН и правительства США и Великобритании. В 16 лет Малала выступила с речью в ООН, получила престижную Сахаровскую премию «За свободу мысли» и выпустила автобиографическую книгу «Я — Малала». В этот же день, комментируя выход книги, представитель «Талибана» Шахидулла Шахид заявил: «Если у нас появится еще один шанс, мы обязательно убьем ее».

2014 год: Нобелевская премия

Малала и ее отец учредили благотворительный фонд помощи девушкам из бедных стран. Кто эти девушки? Сирийские беженки, которые живут в палаточных городках; нигерийские девочки, которых похищает радикальная исламистская группировка "Боко Харам", и сотни тысяч других. В октябре 2014 года Малала Юсуфзай вместе с индийским активистом Кайлашем Сатьяртхи получила Нобелевскую премию мира "За борьбу против притеснений детей и молодежи и за право детей на образование".

2019 год: Наши дни

Сейчас Малала изучает политику, экономику и философию в Оксфорде. Она борется за то, чтобы все девочки на свете могли получить 12-летнее бесплатное образование.

"Почему политики думают, что для детей в развивающихся странах достаточно только базовой грамотности, когда их собственные дети выполняют домашние задания по алгебре, естественным наукам и физике? Руководители [стран] должны гарантировать бесплатное качественное начальное и среднее образование для каждого ребенка". Малала Юсуфзай

Малала посещает страны, где бушуют войны, где маленьких девочек насильно выдают замуж, где дети не могут ходить в школу. Страны, где маленьким детям приходится работать на фабриках. Образование - это не просто умение читать и считать. Это наша защита от войн и бедности. Современное общество здорово научилось делать танки и ракеты, но мы забыли, что знания сильнее любого оружия.

"Давайте возьмем наши книги и ручки - они самое мощное оружие. Один ребенок, одна учительница, одна книга могут изменить мир". Малала Юсуфзай

Признаемся, смелость Малалы произвела на нас сильное впечатление. А вам встречались такие отважные и принципиальные люди?