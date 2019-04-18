История самого богатого человека на земле, который отказался платить выкуп похитителям собственного внука

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Когда мы думаем о самых известных миллиардерах, то на ум приходит имя Рокфеллера или Гейтса, а вот Жан Пол Гетти — далеко не массовая фигура. Хотя он во второй половине XX века был богатейшим в мире человеком и ему принадлежало 80 % всей нефти на планете. Будущий нефтяной магнат родился в очень богатой семье, но умудрился не пустить состояние по ветру, а приумножить его.