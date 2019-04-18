История самого богатого человека на земле, который отказался платить выкуп похитителям собственного внука
Когда мы думаем о самых известных миллиардерах, то на ум приходит имя Рокфеллера или Гейтса, а вот Жан Пол Гетти — далеко не массовая фигура. Хотя он во второй половине XX века был богатейшим в мире человеком и ему принадлежало 80 % всей нефти на планете. Будущий нефтяной магнат родился в очень богатой семье, но умудрился не пустить состояние по ветру, а приумножить его.
Нас в AdMe.ru просто потрясла история жизни, а главное, скупость этого богатея. Чтобы составить подборку биографических фактов, мы прочли две книги — «Нефть: люди, которые изменили мир» и «Пол Гетти. Мучительные миллионы».
Жан Пол Гетти собственной персоной.
- Отец и мать Пола верили, что именно бог дарует людям богатство, если они соблюдают его заповеди. Они воспитывали будущего миллиардера в строгости и аскетизме.
- Из-за смерти первого ребенка родители запрещали Полу общаться со сверстниками. Мать считала, что от них мальчик может подхватить какую-нибудь инфекцию. Сами же тоже к нему особо не привязывались, чтобы сильно не страдать, если вдруг он погибнет.
- Есть полумифологическая история о реинкарнации, в которую свято верил уже взрослый Жан Пол Гетти. Считается, что в школьном учебнике он увидел фото статуи римского императора Траяна и заметил некое внешнее сходство с самим собой. Впоследствии он говорил: «Мне бы очень хотелось верить в то, что душа Траяна переселилась в мое тело, и я постараюсь во всем поступать так, как поступил бы он».
- Вопреки мнению родителей, Пол не стал набожным и смиренным, а пустился во все тяжкие. Это обошлось ему дорого в прямом смысле слова: отец назначил над ним унизительную финансовую опеку, а в завещании указал, что все его состояние перейдет не к сыну, а к супруге.
- Когда Жан Пол окончил Калифорнийский университет, а затем и Оксфорд, он решил заняться семейным бизнесом. Отец назначил ему зарплату размером $ 100 в месяц.
- Полу Гетти исполнилось 23 года, когда ему удалось заработать первый миллион. Возможно, это случилось бы и раньше, но Гетти-старший не хотел давать сыну займы, о которых тот просил. Мать также отказывала Полу в крупных ссудах.
- Уже в 1957 году Гетти возглавил рейтинг богатейших людей Америки по версии Fortune. И если верить подсчетам аналитиков этого журнала, то состояние Пола ежедневно увеличивалось на полмиллиона долларов.
- В Книге рекордов Гиннесса за 1966 год Жан Пол Гетти признан самым богатым человеком на планете. Его состояние оценивалось на тот момент в $ 1,2 млрд (примерно $ 9,1 млрд в ценах 2017 года).
- Одна из известнейших фраз Гетти: «Длительные отношения с женщиной возможны, только если вы банкрот». Он был женат 5 раз, и каждая супруга по возрасту годилась ему в дочери. Если верить биографам, как минимум 4 из них были девственницами.
29-летняя Теодора Линч — 5-я жена Гетти. После развода написала книгу «Одиночество вдвоем. Моя жизнь с Полом Гетти».
- От этих браков у Пола осталось 5 сыновей. Один из них погиб, не дожив и до 12 лет, во время небольшой операции. Эта новость застала Пола в Европе, но он отказался лететь в Америку на похороны, поскольку его бизнес-дела не терпели отлагательств.
- В 1973 году другой сын миллиардера, которого Гетти видел своим преемником, внезапно скончался. В это же время один из младших сыновей Пола подал на отца в суд, требуя больших выплат себе и своим сводным братьям. Гетти этот суд выиграл, но денег сыновьям дал, хотя и не так много.
- В 1973 году был похищен 16-летний внук миллиардера. В течение 5 месяцев Пол отказывался платить выкуп — $ 17 млн. Его позиция была проста: «У меня 14 внуков, и если я заплачу сейчас, вскоре, по-видимому, украдут и остальных 13».
Внук миллиардера Джон Пол Гетти III вскоре после выкупа.
- Когда похитители прислали Гетти отрезанное ухо внука и снизили требования до $ 3 млн, старик раскошелился. Но дал он только $ 2,2 млн, а $ 800 тыс. одолжил своему сыну (отец похищенного мальчика) под 4 % годовых.
- Когда благодарный внук позвонил деду, тот отказался подойти к телефону. До конца жизни Пол не сомневался, что похищение было инсценировано самим юношей и его матерью.
- Этот факт биографии семьи лег в основу художественного фильма «Все деньги мира».
- В Великобритании Гетти приобрел у разорившегося герцога поместье Саттон-Плейс и поселился там в полном одиночестве (не считая телохранителей). В распоряжении Пола было 34 спальни и 14 ванных. Никого из родственников он ни разу не пригласил в гости.
Так выглядит особняк Саттон-Плейс в наши дни.
- В лучшие годы в Саттон-Плейс постоянно проживали настоящие аристократки, среди которых наиболее известна дальняя родственница Николая II Мари Тессье. Гетти наслаждался тем фактом, что настоящие графини готовят ему ужин и всячески ублажают его.
- Все эти дамы подписывали договор об отсутствии финансовых претензий к владельцу. И только после этого им разрешали поселиться в поместье.
- К старости скупердяйство Гетти достигло пика. Он экономил даже на канцелярских товарах: по нескольку раз использовал один и тот же конверт, отдирая старые марки и зачеркивая адреса, писал ответы на полученные письма на их же полях и разбавлял клей до такой консистенции, что им можно было мыть руки.
- Чтобы сэкономить на плате за отопление, Гетти установил в своей гостиной несколько электрических каминов.
- На этом Пол не остановился. Его гости иногда использовали телефон в Саттон-Плейс для междугородных разговоров с Австралией и США. Это обходилось недешево. Именно поэтому в поместье появился телефон-автомат для гостей. Теперь каждый, чтобы позвонить, должен был заплатить деньги из собственного кармана. Но и это еще не предел.
- Однажды Пол повел друзей на выставку собак в Лондоне и заставил их гулять по парку до 5 часов вечера, т. е. до того момента, когда цена за вход уменьшилась ровно в 2 раза.
- Согласно данным налогового ведомства США, Гетти долгие годы платил налоги на сумму не более $ 500 в год.
- К покупкам разбогатевший Пол относился невыразимо скупо. Например, он никогда не покупал носки дороже $ 1.
- В старости Пол начал страдать фобиями. Он боялся летать на самолетах и подходить к телефону, поскольку из трубки может «что-то вылезти». Этот страх секретарши Гетти постоянно использовали в качестве объяснения, когда он не хотел общаться по телефону с родственниками.
Гетти на празднике в честь своего 80-летнего юбилея вместе с Патрисией Никсон, старшей дочерью президента США Ричарда Никсона.
- Пожилой Пол неоднократно обращался к врачам с просьбой, чтобы ему сделали уколы, позволяющие сохранить мужскую силу.
- В своем последнем интервью, которое он дал за несколько недель до смерти, в ответ на вопрос: «Чего еще вы, самый богатый человек в мире, хотите от жизни?» — Гетти ответил: «Я и дальше хотел бы заниматься бизнесом».
- Когда нефтяной магнат умер, завещание повергло в шок его потомство: старик практически ничего не оставил близким. Сыновья и преданные слуги получили жалкие гроши. Львиная доля состояния отошла музею в городе Малибу, который таким образом стал самым богатым музеем в истории человечества. Эксперты оценили его активные фонды в $ 2,5 млрд.
- Смерть Гетти ведущий телепрограммы новостей прокомментировал так: «Скончался самый богатый, самый одинокий и самый эгоистичный человек на свете. За 84 года своей жизни он не дал ни цента на благотворительность».
Редакция поразилась скупости старика Гетти, когда он отказался платить выкуп за внука. А какой факт из его жизни останется надолго в вашей памяти?
Фото на превью AP / East News