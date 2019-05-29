История Джона Рокфеллера, который скромно жил, много зарабатывал и не стеснялся помогать людям
Мы упоминаем имя Джона Рокфеллера, когда говорим о деньгах, богатстве и власти. В нашем представлении оно прочно ассоциируется с огромным состоянием, хотя этот человек совсем не был похож на современных олигархов и отличался скромностью, бережливостью и желанием помогать другим людям.
AdMe.ru впечатлили дальновидность и добросердечие этого известного миллиардера. Мы хотим рассказать вам несколько фактов о Рокфеллере, узнав которые, вы захотите равняться на него.
- Будущий миллиардер Джон Дэвисон Рокфеллер был вторым по старшинству ребенком в многодетной семье. Его родители воспитывали 6 детей и жили совсем небогато. Мать занималась домашним хозяйством, отец промышлял торговлей и редко бывал дома, отчего семейству Рокфеллеров приходилось экономить на всем.
- Отец Джона, Уильям Рокфеллер, занимался не совсем законной деятельностью. Он называл себя врачевателем травами и специалистом по раковым болезням, хотя не имел никакого соответствующего образования. Мужчина продавал снадобья, настои и эликсиры, отправляясь в далекие путешествия по городам и деревням.
- Джон с детства вникал в рыночные отношения, учился у отца покупать и продавать. Когда ему исполнилось 7 лет, мальчик заработал свои первые деньги, выкармливая индюшек для продажи и копая для соседей картофель. Все монеты он бережливо складывал в копилку и вел учет своих доходов в специально отведенной для этого тетради.
- В 13 лет юный Рокфеллер заключил первую финансовую сделку: одолжил накопленные им $ 50 соседу под 7,5 % годовых.
- После окончания школы Джон Рокфеллер поступил в колледж, но вскоре бросил обучение. Он решил, что теряет слишком много времени, окончил 3-месячные бухгалтерские курсы и больше нигде специально не обучался.
- Джон получил первую официальную работу в 16 лет. Он устроился клерком в транспортную компанию Hewitt & Tuttle, а через 3,5 года ушел оттуда, чтобы начать свое дело и больше никогда не работать по найму.
- Все свои накопления и около $ 1 тыс., которую он занял у отца, Рокфеллер вкладывает в торговый бизнес. И в 18 лет становится младшим партнером компании Clark & Rockefeller.
- Страсть зарабатывать деньги легко уживалась в Рокфеллере с желанием помогать другим. Он буквально следовал библейской заповеди и стабильно отдавал десятую часть своего дохода на благотворительность. Однако помощь предпринимателя была не только денежной. Он добровольно занимал должность письмоводителя в церкви и преподавал в воскресной школе.
- С ростом доходов Джона росли и его пожертвования. Он не обращал внимания на расовые и национальные различия, которые довлели над людьми в те времена, жертвовал деньги обществам слепых, сиротам, школам, выкупал рабов. Богатым Рокфеллеру еще предстояло стать, а щедрым он был всегда.
- В 1859 году Джон Рокфеллер становится одним из совладельцев нефтеперерабатывающей компании Andrews, Clark & Company, а через 6 лет выкупает право владения ею за $ 72,5 тыс. Рокфеллер и его компаньон Сэмюэль Эндрюс не жалеют средств на развитие бизнеса, и к началу 1866 года предприятие производит 505 баррелей нефтепродуктов в день — в 2 раза больше аналогичных компаний в Кливленде.
- В 23 года Рокфеллер познакомился со своей будущей супругой Лаурой Селестией Спелман. Через 2 года после знакомства они обвенчались, а потом прожили душа в душу более 60 лет и стали родителями 5 детей.
- Экономный Рокфеллер потратил на кольцо для возлюбленной $ 118, что было для него практически подвигом, однако сама свадьба молодых была скромной.
- Рокфеллер с ранних лет учил своих детей знать цену деньгам. Он платил им за заточку карандашей, прополку грядок, занятия музыкой, за отказ от конфет и даже за убитых мух. А еще у каждого ребенка была своя книга учета доходов и расходов.
- Созданная в 1970 году компания Sandard Oil под умелым руководством Джона Дэвисона росла будто на дрожжах. Спустя 10 лет после своего основания она стала крупнейшей в мире. В руках Рокфеллера на тот момент было сосредоточено 95 % всей нефтедобычи Америки.
- Для борьбы с монополией Рокфеллера американское правительство было вынуждено принять закон Шермана, который стал первым антитрестовым законом США. Миллиардера это не очень смутило. Он раздробил Standard Oil на 34 фирмы, в которых также остался основным владельцем.
- Помимо нефтяных компаний, у Джона во владении было 6 пароходств, 9 банков, 9 фирм по продаже недвижимости, 16 железнодорожных и 6 сталелитейных компаний и 3 апельсиновые рощи.
- Этот человек с огромным состоянием был совсем неприхотлив в одежде и еде. Он часто носил одни и те же костюмы и предпочитал простую пищу. Любимым его блюдом был хлеб с молоком.
- Несмотря на то что Рокфеллер был трудоголиком, он не забывал заботиться о своем здоровье. Миллиардер не курил и не употреблял алкоголь, а днем во время обеденного перерыва любил немного вздремнуть, чтобы восстановить силы. После того как ему исполнилось 60 лет, предприниматель передал часть полномочий заместителям и с удовольствием уделял время своим увлечениям — гольфу и езде на велосипеде.
- Зарабатывая миллиарды, Джон активно продолжал заниматься благотворительностью. На его средства были основаны Чикагский университет, Медицинский институт имени Рокфеллера, Всеобщий образовательный совет. А позже вместе с сыном предприниматель открыл свой благотворительный фонд. К 1905 году на благотворительность миллиардер потратил около $ 100 млн (примерно $ 24 млрд по курсу 2010 года).
- К глубокой старости Рокфеллер полысел и лишился ресниц. Чтобы выглядеть достойно, мужчина носил парики. Говорят, что у него их было более 100 штук.
- Джон Рокфеллер до сих пор считается самым богатым человеком за всю историю Земли. Журнал Forbes оценивал его состояние (в пересчете на эквивалент 2007 года) в $ 318 млрд. Для сравнения: сегодня самый богатый человек в мире, владелец Amazon Джефф Безос, владеет состоянием в $ 131 млрд.
- У Джона Рокфеллера с детства было 2 мечты: дожить до 100 лет и заработать $ 100 тыс. Обе они практически исполнились. Он заработал $ 1,4 млрд ($ 336 млрд в пересчете на эквивалент 2010 года) и умер в возрасте 97 лет.
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Фото на превью akg-images / EAST NEWS