История Джона Рокфеллера, который скромно жил, много зарабатывал и не стеснялся помогать людям

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Мы упоминаем имя Джона Рокфеллера, когда говорим о деньгах, богатстве и власти. В нашем представлении оно прочно ассоциируется с огромным состоянием, хотя этот человек совсем не был похож на современных олигархов и отличался скромностью, бережливостью и желанием помогать другим людям.