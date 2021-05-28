История Росси де Пальма, которая доказала, что для счастья вовсе не обязательно быть писаной красавицей

«Ожившая картина Пикассо», «некрасивая красавица», «произведение искусства», «Ла Пикасса» — как только не называют эту испанскую актрису. Впрочем, сама Росси де Пальма безразлична к любым, в том числе неласковым прозвищам. Назло всем злопыхателям звезда европейского кино в свои 56 лет остается музой именитых режиссеров и модельеров.

Редакция AdMe.ru без ума от самобытности и энергии этой женщины. Мы попробовали раскрыть секрет успеха эпатажной актрисы, и вот что у нас получилось.

Роза Элена Гарсия Эчаве родилась 16 сентября 1964 года в Испании на острове Пальма-де-Мальорка. Неоднозначная внешность девочки часто становилась предметом насмешек ровесников, чаще всего дети высмеивали форму носа будущей кинодивы.

В подростковом возрасте Роза Элена настолько не любила свою внешность, что старалась не фотографироваться и не гулять со сверстниками. Из-за постоянных издевательств ей даже пришлось бросить школу.

Однако разновеликие глаза и асимметричное лицо нисколько не убавили в девушке жажду жизни. В 20 лет Роза Элена начинает выступать в маленьких кафе и ресторанах вместе с созданной ею панк-группой «Peor Imposible» («Хуже не бывает». — Прим. AdMe.ru ).

). Женщина утверждает, что название группы появилось неслучайно: «Мы назвали себя так для того, чтобы всякий, кому не понравится наше творчество, не смог бы на нас пожаловаться. Мы же сказали, что мы худшие из худших!»

Во время одного из выступлений группы необычную певицу заметил режиссер Педро Альмодовар, которому впоследствии суждено будет превратить «гадкого утенка» в суперзвезду.

Альмодовар никогда не сомневался в неординарных способностях девушки. На съемках картины «Закон желания» режиссер сказал визажисту: «Не гримируй ее, пусть она сделает это сама». Такое же распоряжение он выдал парикмахеру и костюмеру, потому что хотел запечатлеть на пленке актрису со всеми ее достоинствами и недостатками.

С Педро Альмодоваром.

Став музой великого кинорежиссера, девушка сначала получила эпизодическую роль в фильме «Закон желания», а затем снялась в картине «Женщины на грани нервного срыва». Эта комедия стала для Розы Элены знаковой, после премьеры девушка проснулась знаменитой.

В фильме «Женщины на грани нервного срыва».

Словно желая покончить с несчастливым прошлым, начинающая актриса решила взять псевдоним. В этом ей помог испанский модельер Мануэль Пинья, который назвал девушку Росси де Пальма — в честь родного для актрисы острова Пальма-де-Мальорка.

Успешные роли в кино сделали девушку популярной и вне родной Испании. Фильм «Высокая мода», в котором Росси снялась вместе с Софи Лорен и Джулией Робертс, превратил начинающую актрису в настоящую медийную личность.

После успеха в кино девушка попробовала себя в съемке музыкальных клипов и даже в модельном бизнесе. «Самую безобразную красавицу» на показах своих коллекций хотел видеть сам Жан-Поль Готье.

Состояла Росси де Пальма и в романтических отношениях. Ее избранником на протяжении почти целого десятилетия был испанский актер и модель Сантьяго Лахустисия.

Увы, семейная жизнь не удалась: сложные отношения с супругом вынудили девушку уйти из семьи в 1996 году. Однако уже тогда на горизонте замаячил Ота — таинственный кубинец, которого считают отцом 2 детей актрисы.

Росси де Пальма и Сантьяго Лахустисия.

Вот что по этому поводу говорит наша героиня: «Первый молодой человек у меня появился в 18 лет. Затем я переехала в Мадрид и влюбилась в мужчину, с которым провела 9 лет. После этих отношений мне очень хотелось найти себе пару, но теперь это желание сошло на нет. Мысль о том, что мы чего-то стоим, лишь если рядом с нами кто-то есть, заставляет нас верить, что нам нужно заслуживать право быть любимыми. Это уже порождает токсичные отношения».

Затем я переехала в Мадрид и влюбилась в мужчину, с которым провела 9 лет. После этих отношений мне очень хотелось найти себе пару, но теперь это желание сошло на нет. Мысль о том, что мы чего-то стоим, лишь если рядом с нами кто-то есть, заставляет нас верить, что нам нужно заслуживать право быть любимыми. Это уже порождает токсичные отношения». Росси держит в тайне, от кого она родила сына Габриэля и дочку Луну. Однако очевидно, что дети актрисы не унаследовали колоритную внешность своей звездной матери.

Женщину часто сравнивают с работами художника Пабло Пикассо. Актриса и сама узнает себя в асимметричных героинях живописца. Она не скромничает: «Недавно я ездила в Нью-Йорк, и мне там все говорили: „О да, это правда, ты ожившая картина Пикассо, ожившее искусство!“ Что я могу сказать: я — произведение искусства. Мы все — произведения искусства из плоти и крови».

Сегодня внешность Росси де Пальма — это ее личный бренд, который не только приносит доход, но и сделал ее знаменитой на весь мир. Залогом же своего успеха актриса считает непоколебимую уверенность в себе. И правда, если бы Росси однажды послушала критиков и легла под нож хирурга, мир мог бы и не узнать о существовании этой уникальной женщины.

Росси на экране и в домашней обстановке.

Женщина рассуждает просто: «Первым делом нужно научиться любить себя. Эту внутреннюю любовь нужно взрастить еще до того, как ты встретишь человека, которому позволишь любить себя. Если ты не любишь себя настоящую, никто этого делать не станет. Мне жаль, но это правда жизни».

Мне жаль, но это правда жизни». Актриса запустила производство собственной линейки нижнего белья, создала уникальный парфюм и ведет борьбу за права женщин. Что ж, не каждая общепризнанная красотка может похвастаться подобными успехами.

Актриса признается: «Однажды какой-то рабочий на улице сделал мне лучший комплимент в жизни. Он сказал: „Я и не думал, что цветы умеют ходить“. Мне понравились его слова, потому что они не имели ничего общего с восхищением моей актерской деятельностью или сходством с работами художников. Он сказал нечто, что прославило грацию, а не красоту».

Росси де Пальма на подиуме: показ новой коллекции Жан-Поля Готье, 2020 год.

Женщина говорит: «Поэзия была моей первой любовью. Поэты-дадаисты открыли мне совершенно новое измерение мышления, благодаря которому я однажды осознала, что меня ждет другой мир. Искусство лечит и помогает нам выжить, настолько оно терапевтично».