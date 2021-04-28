Как союз принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в который изначально не верили, превратился в главную историю любви XXI века

Кейт Миддлтон и принц Уильям прошли долгий путь: о т совместной учебы в университете до счастливой семейной жизни. Как и у любой пары, у них были свои взлеты, падения, недопонимания, но они смогли сохранить и укрепить свою любовь.

Мы в AdMe.ru с теплотой относимся к этой паре и хотим рассказать вам их историю любви и вспомнить самые значимые моменты их совместной жизни.

Кейт увидела Уильяма во время игры в хоккей в подготовительной школе, когда они были еще совсем детьми. В более осознанном возрасте молодые люди поступили учиться в один университет. Но судьбоносная встреча произошла на модном показе . Принц встретил девушку совсем не такой, какой ее привыкли видеть мы. Тогда будущая герцогиня предстала перед широкой публикой в игривом гипюровом платье. Разумеется, остаться незамеченной в таком виде было невозможно.

В 2002 году британский журнал Hello! сообщил, что принц Уильям и несколько его друзей по колледжу переехали в шикарную квартиру. Среди них была и будущая герцогиня Кембриджская.

Как бы Уильям и Кейт ни старались скрыть свои отношения, их совместные фото все-таки просочились в прессу в 2004 году. На снимках влюбленные обнимаются и спускаются по горнолыжному склону в Клостерсе .

Кейт и Уильям стойко боролись c пристальным вниманием СМИ к их отношениям. Они даже расставались из-за этого. Но, к счастью, не навсегда. Чувства оказались сильнее.

Спустя некоторое время Кейт и Уильяма вновь заметили рядом — на концерте в честь дня рождения принцессы Дианы. Они были в одной ложе, но не вместе. И все же в 2007 году, после нескольких лет свиданий, множества взлетов и падений, отношения пары окончательно укрепились.

Позже Кейт присутствовала на церемонии вручения Уильяму диплома королевских ВВС в апреле 2008 года. И вновь появившиеся в СМИ фото стали поводом для обсуждений и предположений, что скоро пара объявит о помолвке.

Уильям долго не звал Кейт замуж. Тогда ей даже дали едкое прозвище — Вечно Ждущая Кейти. И вот спустя 8 лет отношений в 2010 году во время сафари-поездки в Кению принц Уильям сделал возлюбленной предложение и подарил кольцо своей мамы. Они хранили эту радостную новость в секрете до следующего месяца, когда королевская семья официально объявила прессе о помолвке.

«Я постоянно носил кольцо с собой в рюкзаке, боясь потерять. Его исчезновение было бы огромной катастрофой», — рассказывал принц в интервью . Объявляя о своей помолвке, Уильям говорил, что им всегда весело вместе и они не упускают возможности подшутить друг над другом. А Кейт призналась, что Уильям всегда заботится о ней и поддерживает ее как в хорошие, так и в трудные периоды жизни.

Уильям и Кейт поженились в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года, за их свадьбой наблюдали примерно 23 млн зрителей по всему миру. Жених и невеста заранее обратились с просьбой к людям, которые захотят подарить им что-то на свадьбу. Они попросили вместо этого сделать благотворительное пожертвование в Фонд принца Уильяма и принца Гарри.

После медового месяца счастливая пара отправилась покорять Канаду. Молодая королевская семья излучала счастье всем своим видом. Во время поездки герцог и герцогиня Кембриджские появились на параде в Калгари в одинаковых ковбойских шляпах.

А в 2012 году Кейт и Уильям вместе радовались и переживали за спортсменов на Олимпийских играх в Лондоне. Победа британских велогонщиков доставила королевской паре такое удовольствие, что они уже не могли сдерживать своих чувств.

В этом же году герцоги Кембриджские порадовали мир новостью о том, что ждут ребенка. И в 2013-м они явили миру своего первенца. Тогда новоиспеченный папа пошутил: «К счастью, малыш похож на Кейт». Позже Уильям рассказал о том, какая Кейт мама: «Это потрясающе — иметь прекрасную маленькую семью, и я очень тронут. Кэтрин прекрасно справляется с ролью матери, я очень ею горжусь».

В 2015 году Уильям и Кейт вновь стали родителями: на свет появилась принцесса Шарлотта. «Это особенное событие, и я очень счастлива, что теперь у Джорджа есть младшая сестра», — поделилась радостью Кейт несколько месяцев спустя.

В 2016 году герцог и герцогиня Кембриджские с подросшими малышами отправились во Французские Альпы в отпуск. Это был их первый выезд на отдых вчетвером. Тогда они вдоволь смогли насладиться обществом друг друга и поиграть в снегу, что подтверждают сделанные снимки.

В 2017 году Кейт и Уильям объявили, что ждут 3-го ребенка. На свет появился принц Луи. Счастливая пара представила малыша обществу и пообщалась с журналистами после выписки. И на всех снимках герцог и герцогиня смотрят на друг друга такими же влюбленными глазами, как в самом начале отношений.

В том же году принц Джордж пошел в 1-й класс. Супруги не смогли отвести его туда вместе, потому что Кейт была беременна и чувствовала себя не очень хорошо. А уже через 2 года герцог и герцогиня Кембриджские дружно проводили принца Джорджа в 3-й класс, а принцессу Шарлотту — в 1-й.

Уильям и Кейт с тремя детьми официально предстали перед обществом в июне 2019 года. Очаровательный принц Луи завладел вниманием публики, приветствуя всех рукой, удобно устроившись на руках папы. Герцог и герцогиня Кембриджские выглядели олицетворением идеальной семьи. Они улыбались и смеялись, наблюдая за захватывающим полетом ВВС Великобритании с балкона Букингемского дворца.

В 2020 году счастливая пара совершила рабочий визит в Ирландию. Там они вместе успели сыграть в хёрлинг (игра деревянными клюшками и мячом), в гэльский футбол и даже посидеть дружной компанией в пабе. Ну и, конечно же, посетить серьезные мероприятия.