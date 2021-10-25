История помешанной на красоте императрицы Сисси, которой свекровь испортила всю жизнь

История императрицы Австрии Сисси на первый взгляд напоминает сказку. Ведь у нее было все, о чем только можно мечтать: яркая внешность, преданная любовь императора и признание собственным народом. Однако, если копнуть глубже, желание побывать на ее месте отпадает напрочь.