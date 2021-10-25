История помешанной на красоте императрицы Сисси, которой свекровь испортила всю жизнь
История императрицы Австрии Сисси на первый взгляд напоминает сказку. Ведь у нее было все, о чем только можно мечтать: яркая внешность, преданная любовь императора и признание собственным народом. Однако, если копнуть глубже, желание побывать на ее месте отпадает напрочь.
Мы в AdMe.ru выведали малоизвестные факты о легендарной австрийской императрице и поняли, что неспроста принцессу Диану сравнивают с ней.
- Елизавета Баварская, которая также известна под именем Сисси, родилась в канун Рождества в 1837 году. Ее отец и мать, герцог Баварский Максимилиан Иосиф и принцесса Людовика Вильгельмина, были крайне удивлены тому факту, что девочка появилась на свет уже с одним зубом. Придворные сочли это явление благоприятной приметой.
- Когда маленькой Елизавете было около 12 лет, ее мать беспокоилась о том, как трудно будет выдать девочку замуж. В ее по-крестьянски румяном лице она не видела ни намека на красоту. Однако принцесса ошибалась.
- Когда Сисси исполнилось 15 лет, она отправилась со своей старшей сестрой Еленой к императорскому двору на бал. Дело в том, что мать 23-летнего императора Франца Иосифа I, София Баварская, приняла решение женить сына на Елене. Однако этим планам было не суждено осуществиться, потому что император по уши влюбился в Сисси. По правилам в конце мероприятия Франц должен был подарить цветы всем дамам, с которыми танцевал на балу. Молодой человек собрал все букеты и вручил их смущенной Сисси.
- Император принял решение просить руки Сисси через мать, к великому разочарованию той. Он распорядился, чтобы на девушку не оказывали никакого давления и выбор оставался за ней. Своей гувернантке Сисси призналась, что тоже увлечена молодым человеком, но предпочла бы, чтобы он не был императором. Так или иначе, девушка ответила согласием на предложение руки и сердца.
- Матушка императора старалась всячески спустить сына на землю, когда тот при ней расхваливал избранницу. «Сисси красива, но у нее желтые зубы!» — говорила будущая свекровь Елизаветы. Она так часто упрекала невестку в недобросовестной чистке зубов, что даже ее сын-император, когда гостил у Сисси и ее родителей, писал матери в письме: «Между прочим, ее зубы стали уже белыми».
- И вот свадебное торжество позади. Утро после первой брачной ночи Сисси завершилось слезами. Дело в том, что свекровь не смогла себе отказать в удовольствии расспросить сына обо всех подробностях. Она настояла на том, чтобы молодожены позавтракали с ней, и, вопреки нежеланию Сисси, император подчинился. Для юной девушки это мероприятие оказалось слишком мучительным. После приема пищи она сбежала в свою комнату и не выходила 3 дня. Свекровь же говорила: «Она так очаровательна, когда плачет».
- Даже в собственных покоях Сисси не могла спастись от матушки супруга, которая чуть ли не поминутно приходила глянуть, чем она занимается. Когда у молодой императрицы появились первые признаки беременности, свекровь начала ворчать по поводу попугайчиков, которых держала Сисси. София утверждала, что ее внуки будут похожи на этих пернатых, если невестка не прекратит с ними возиться. «Пусть вместо этого лучше в зеркало смотрится», — заявляла свекровь.
- Когда на свет появилась девочка, ее без согласия Сисси нарекли в честь бабушки Софией. Все распоряжения молодой императрицы относительно ребенка мгновенно аннулировались свекровью. Молодой матери даже не давали проводить время с дочерью. Точно так же София поступила и год спустя, после рождения второй внучки, которую назвали Гизелой.
- Вопреки напряженным отношениям с матерью супруга Сисси не падала духом и не сидела сложа руки. Императрица старалась почаще покидать свою «крепость» и много путешествовала: по Греции, Англии, Ирландии, Швейцарии. Впоследствии она даже сделала на плече татуировку в виде якоря, что символизировало ее любовь к морю.
- Императрице приписывали и отличное чувство юмора. Однажды во время обеда Сисси с нетерпением ждала десерт — шоколадный крем. Все присутствующие тоже предвкушали удовольствие от лакомства. Но камердинер, который нес десерт к столу, поскользнулся, упал, и крем оказался на полу. И тут Сисси выдала: «Не волнуйтесь, сейчас всё подберут, и мы попробуем». Конечно же, это было шуткой.
- Сисси не оставалась в стороне от простого народа. Она посещала больницы и благотворительные организации. Очевидцы отмечали, что во время таких визитов она вела себя так, будто не являлась монаршей особой: держала за руки больных и спрашивала, не нужно ли им чего. Также Сисси была озабочена улучшением условий в психиатрических лечебницах. «Разве вы не заметили, что у Шекспира все сумасшедшие являются самыми разумными людьми?» — говорила она.
- С годами укрепив силу духа, Сисси со всей яростью вступилась за интересы своего третьего ребенка — сына Рудольфа. Свекровь и супруг стремились дать ему строгое военное воспитание, от которого чувствительный мальчик очень страдал. Когда ему исполнилось 7, Сисси поставила перед мужем ультиматум: либо он отдает на ее усмотрение вопросы об образовании сына, либо она покидает его. Император пошел ей навстречу. А над судьбой четвертого ребенка Сисси, Марии Валерии, свекровь уже была не властна.
- Елизавета ничего не имела против похождений мужа налево. Напротив, она даже поощряла их, так как считала, что ее длительные отсутствия во время путешествий не идут ему на пользу. И хотя император действительно крутил роман на стороне с известной актрисой, супругу он продолжал любить и уважать, о чем свидетельствуют его письма, полные нежности.
- Сисси считалась лучшей в мире женщиной-наездницей. Она обожала ездить верхом на лошадях и шутила, что если бы судьба не сделала ее императрицей, то привела бы на цирковой манеж. Активный образ жизни Сисси не ограничивался верховой ездой. Она регулярно занималась гимнастикой и много гуляла. При росте 172 см императрица весила всего 48 кг.
- Елизавета была одержима собственной красотой. Она просила дипломата, чтобы он раздобыл фотографии наложниц из турецких гаремов. Мужчина был в шоке, так как поиск подобных изображений мог стоить ему карьеры. Фото ей были нужны для того, чтобы сравнивать себя с прелестницами со всего мира. Она собирала целый «альбом красоты» для этих целей.
- Предметом гордости императрицы были ее длинные волосы. Парикмахер мазала свой фартук клеем перед тем, как расчесывать Сисси. С его помощью она пыталась уберечь госпожу от переживаний, которые та испытывала из-за выпавших волос. Дело в том, что Сисси каждый раз тщательно рассматривала щетку на предмет потерь. И парикмахер приловчилась незаметно снимать выпавшие волоски с помощью липкой ткани фартука.
- У Сисси была веревка, которую она время от времени цепляла к потолку. Она привязывала к ней волосы для того, чтобы избавить себя от головной боли, причину которой видела в своих длинных, тяжелых локонах.
- Елизавета часто устраивала разгрузочные дни: могла питаться одними апельсинами, если вдруг набирала вес. Мяса она старалась избегать вовсе, предпочитая ему мясной бульон, а вот от десертов отказаться не могла. Особенно любила мороженое со вкусом фиалки.
- Даже красивейшие женщины мира не лишены комплексов. Для Сисси причиной недовольства внешностью стали зубы. Может, этому поспособствовали и слова свекрови перед свадьбой. До самой старости Сисси старалась держать рот максимально прикрытым во время разговора, потому ее речь порой было сложно разобрать.
- Также императрица болезненно воспринимала старение. Каждая новая морщинка очень расстраивала ее. Едва Сисси разменяла четвертый десяток, как наотрез отказалась фотографироваться. Императрица хотела, чтобы мир помнил ее только как юную, энергичную красавицу. Так тому и быть.
Какой факт из жизни Сисси вам показался особенно интересным?
Фото на превью Sissi / Erma-Film
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