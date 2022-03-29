История скандальной графини, которая задолго до появления социальных сетей превратила свою жизнь в медийный проект
Мы живем в эпоху фотобума: за один только 2021 год было сделано 1,2 триллиона снимков. Современный человек может в считаные секунды достать смартфон и запечатлеть друга, чтобы тот поделился своим портретом в социальных сетях. Однако были времена, когда требовалось битый час неподвижно сидеть перед камерой, чтобы получить желанную фотокарточку. Но некоторых женщин, что жаждали показать миру свою красоту, это не останавливало.
Мы в AdMe.ru решили ознакомиться с историей скандальной графини Вирджинии ди Кастильоне, которую называют первой фотомоделью мира.
- Родилась Вирджиния Ольдоини в 1837 году во Флоренции в семье маркиза Филиппо Ольдоини, служившего дипломатом, и Изабеллы Лампорекки. Отец пренебрегал дочерью. Девочка росла в большом палаццо своего деда, предоставленная сама себе.
- Поведение маленькой Вирджинии было из ряда вон выходящим. В то время, когда ее сверстницы еще играли в куклы, она вела себя как настоящая кокетка. Например, могла надменно взглянуть на взрослого мужчину и сказать: «Потерпите немного... Я скоро вырасту».
- Однажды до ее отца дошла информация, что дочь пишет неприличные письма мальчикам. Он отправил Вирджинию в монастырь на перевоспитание. Но, оказавшись там, девочка со всем усердием начала демонстрировать прилежание и фанатичную веру, и через неделю монахини вернули ее домой.
- В 1854 году Вирджинию выдали замуж за графа ди Кастильоне, который был на 12 лет старше супруги. Мужчина прекрасно знал, что избранница никогда не полюбит его, однако не мог отказаться от перспективы обручиться с настоящей красоткой.
- Ходили слухи, что перед свадьбой бунтарка Вирджиния успела покрутить роман с морским офицером. В те времена такое поведение не соответствовало требованиям, что выдвигало общество девушке на выданье. В браке графиня также не строила из себя домашнюю матрону и делала все, что ей нравится. Тем не менее, она родила графу наследника.
- Двоюродный брат графини ди Кастильоне служил министром. Он решил использовать красоту своей кузины в дипломатических целях. Для этого он отправил Вирджинию в Париж и наказал любыми способами очаровать императора Наполеона III.
- Когда графиня впервые явилась на бал в императорский дворец, оркестр сиюминутно прервал выступление, и всеобщее внимание устремилось на молодую женщину. Конечно же, эффектный жест музыкантов был заранее подготовлен кузеном Вирджинии.
- Новоприбывшая поклонилась императору с императрицей, после чего Наполеон III пригласил девушку на танец. Он не смог устоять перед очарованием графини, и вскоре у них закрутился роман. Тем временем граф-муж попросил развод.
- При дворе графиня ди Кастильоне вела себя вызывающе. Она могла встать посреди зала и начать требовать, чтобы проходящие мимо мужчины кланялись ей, словно богине. С дамами же отказывалась разговаривать. Она заявляла: «Я превосхожу женщин и красотой, и умом».
- Однажды Вирджиния явилась на бал под руку с императором, изображая его жену. Это была скандальная выходка. Молодая женщина облачилась в весьма откровенный по меркам XIX века костюм дамы червей. Зона декольте ее платья была выполнена из тончайшей ткани и не оставляла простора для воображения.
Это увидела императрица. Она подошла и одной лишь фразой указала графине ее место: «У вас сердце съехало куда-то не туда, мадам». После императрица отправила Вирджинию домой. На фото ниже можно увидеть графиню в образе дамы червей. Можно предположить, что на Вирджинии то самое платье, в котором она пришла на императорский бал.
- Находясь в Париже, Вирджиния заглянула в элитное фотоателье Пьера-Луи Пирсона, расположенное на бульваре Капуцинок. Там графиня и нашла себе дело по душе: она начала позировать для фото. Ее персона была настолько популярна, что вскоре снимки девушки начали использовать в рекламных целях. Например, владельцы ателье могли попросить графиню надеть то или иное платье на фотосессию.
- Таким образом, еще до эпохи социальных сетей Вирджиния стала первой моделью, сделавшей себе имя с помощью фотоснимков. Ее можно даже назвать Ким Кардашьян XIX века.
- В те годы процесс создания снимка был долгим. Модель должна была сидеть неподвижно перед камерой почти четверть часа. Учитывая, что Пирсон сделал около 400 фотографий Вирджинии, можно говорить о том, что она посвящала своему хобби долгие часы. Графиня не только позировала для снимков, но и режиссировала их, то есть продумывала картинку до мелочей.
- К тому времени, как развод с мужем был оформлен, женщина успела спустить львиную долю его состояния на костюмы для бесчисленных фотосессий. Она часто представала в образах литературных или исторических персонажей, например Леди Макбет или Анны Болейн. А наибольшую популярность приобрел снимок, на котором Вирджиния смотрит через монокль в объектив.
- Вирджиния любила рассылать собственные снимки знакомым, даже если ее никто об этом не просил. Так она демонстрировала свою благосклонность. Но есть причины полагать, что графиня ди Кастильоне отправляла фотографии и недругам, если на них она выглядела устрашающе. Потому что именно так женщина поступила с бывшим мужем.
- Когда граф ди Кастильоне попытался отобрать у Вирджинии сына, она встала перед камерой, чтобы сделать для него снимок под названием «Месть». Ее лицо на фотографии не сулило ничего хорошего бывшему мужу. Чуть ниже представлен снимок «Убийца», который также можно отнести к разряду устрашающих фоторабот графини.
- Довольно скоро роман с императором сошел на нет. Графиня ди Кастильоне вернулась в Италию. Со временем она начала видеть в отражении зеркала первые признаки старения, и это приводило ее в ужас. Вирджиния жаловалась: «Мое время ушло, едва успев прийти».
- Несколько лет спустя женщина решила напомнить о себе парижской публике, для чего снова приехала во Францию. Ее поведение стало еще более эксцентричным. Однажды Вирджиния пришла на бал в неприлично открытом платье, потому на очередном мероприятии собралась толпа в предвкушении зрелища. Но графиня сумела еще больше всех шокировать. Она взяла и явилась в платье, что напоминало монашеское одеяние. Вирджиния была абсолютно непредсказуема.
- Графиня стала смелее и на фото. Она позировала в будуаре и даже позволяла снимать собственные ступни, что по меркам того времени было абсолютно недопустимо. Но чем больше она старела, тем быстрее пропадал ее интерес к фотоискусству. А потом он и вовсе исчез с концами.
- В конце концов Вирджиния даже отказалась выходить на улицу. Она выкрасила стены своего жилища в черный цвет, поставила замки на все двери и убрала зеркала. Графиня покидала дом лишь по ночам, чтобы выгулять собак. Она говорила: «Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак».
- Ди Кастильоне планировала открыть в 1900 году выставку со своими фотографиями под названием «Самая красивая женщина века». Однако эта мечта так и осталась несбывшейся: женщина скончалась за год до предполагаемой даты выставки.
- Для потомков графиня оставила строки: «Всевышний не ведал, что творил, когда посылал меня в мир. Он лепил меня, лепил, а потом посмотрел на свою прекрасную работу и лишился дара речи. И он оставил меня в углу, потому что не нашел подходящего места. Затем отлучился ненадолго, а когда вернулся — угол был пуст».
Какие впечатления о графине ди Кастильоне сложились у вас?
Фото на превью Michele Gordigiani / Unknown gallery / Wikimedia Commons
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