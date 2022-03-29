История скандальной графини, которая задолго до появления социальных сетей превратила свою жизнь в медийный проект

Мы живем в эпоху фотобума: за один только 2021 год было сделано 1,2 триллиона снимков. Современный человек может в считаные секунды достать смартфон и запечатлеть друга, чтобы тот поделился своим портретом в социальных сетях. Однако были времена, когда требовалось битый час неподвижно сидеть перед камерой, чтобы получить желанную фотокарточку. Но некоторых женщин, что жаждали показать миру свою красоту, это не останавливало.