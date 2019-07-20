История первого в Европе человека с синдромом Дауна, который сумел получить образование и работу

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В 2009 году на большие экраны вышел испанский фильм «Я тоже». Главный герой картины — парень с синдромом Дауна. Но это не мешает ему быть выпускником вуза, преподавать и увлекаться искусством. Лента считается художественной, хотя ее с легкостью можно назвать документальным фильмом. Ведь главную роль в картине про единственного в Европе человека с синдромом Дауна, который получил высшее образование, играет действительно единственный европеец с синдромом Дауна и дипломом вуза — Пабло Пинеда.

После выхода ленты в прокат испанец мгновенно прославился на весь мир. Однако в его родном городе Малаге о нем уже давно ходили легенды. Мы в AdMe.ru посмотрели фильм и, вдохновившись личностью этого человека, решили рассказать о том, как на самом деле живет Пабло Пинеда.

Пабло родился 5 августа 1974 года. Он был 4-м ребенком в семье домохозяйки и директора театра. Мать, внимание которой отвлекали старшие браться, не сразу заметила, что младенец не такой, как остальные. Только через 3 месяца отец, понявший все с самого начала, отважился ей рассказать о диагнозе сына. 45 лет назад мир был другим, и история Пабло на этом могла бы и закончиться, но все повернулось иначе. Проплакав без остановки 3 дня, мать мальчика Мария Тереза решила, что генетическая особенность сына не должна влиять на его жизнь. Родители не стали относиться к маленькому Пабло по-особенному: не нянчились, не помогали одеваться, учиться, находить друзей — они просто не стали отказываться от сына и дали ему столько любви и поддержки, сколько смогли. Возможно, именно это и определило его дальнейшую судьбу.

Отец Пабло, директор Театра Сервантеса, человек в высшей степени образованный, каждый день читал сыну книги, обучал его языкам, в том числе латыни, мать разговаривала с ним о современной жизни и обществе. В итоге в 5 лет Пабло смог поступить в школу, удивив преподавателей острым умом и эрудицией. Он стал первым ребенком с синдромом Дауна в Испании, который пошел в обычную школу. Именно в школе Пабло и узнал о том, что он не такой, как все: в 7 лет ему рассказал об этом учитель. В ответ на заявление о том, что у него синдром Дауна, мальчик лишь спросил: «Я глупый?», а услышав твердое «нет», решил не обращать внимания на свою особенность.

Синдром Дауна — это одна из форм генетической патологии, при которой у человека появляется всего одна лишняя хромосома, но именно она влияет на целый набор физиологических особенностей. Азиатский разрез глаз, длинный язык, небольшой рост, пониженный тонус мышц, толстые пальцы и возможные трудности в восприятии новой информации. И Пабло Пинеда смог все это превратить в свои достоинства. Пониженный тонус мышц дает ему небывалую гибкость: к примеру, он может сесть в позу лотоса, даже не напрягаясь. Длинный язык — лишь повод усиленно заняться дикцией, а пальцы легко тренируются во время составления конспектов. Этим Пабло и занимался: по 6–7 часов в день он учился, осваивая новый материал. А чтобы сосредоточиться, включал громкую ритмичную музыку. Своим примером Пабло вдохновил других, и теперь он первый, но не единственный. После того как он окончил школу, в Испании начали отдавать детей с синдромом Дауна в общеобразовательные классы, и сейчас 85 % таких ребят посещают обычную школу.

Спокойно, это всего лишь одна лишняя хромосома

Но широкую огласку история Пабло приобрела тогда, когда он поступил в вуз. Ученику с синдромом Дауна в жесткой студенческой среде пришлось несладко. Сверстники до 2-го курса игнорировали его, преподаватели относились к нему скептически. Целый год с новичком никто не хотел даже разговаривать, все боялись до него дотронуться. Пабло чувствовал свое полное бессилие и в какой-то момент даже хотел бросить учебу. Но все же смог найти в себе силы остаться и решил, что чужое мнение никогда больше не будет на него влиять. В итоге церемония вручения дипломов стала для испанца самым счастливым моментом в жизни. Документ об окончании высшего учебного заведения ему вручали под бурные овации. И студенты, и преподаватели стоя аплодировали Пабло, а его мама от волнения даже не смогла встать с кресла.

С этого момента Пабло становился все популярнее. Приставка «единственный» появилась не только в его школьном альбоме. Единственный в Европе среди людей с синдромом Дауна, с высшим образованием и сразу несколькими дипломами, в том числе по искусству и педагогической психологии, единственный преподаватель с синдромом Дауна и вот теперь еще единственный испанец с такой генетической патологией и главной ролью в полнометражном фильме.

В 2009 году после выхода в прокат фильма «Я тоже» о Пабло Пинеде, человеке и актере, узнал весь мир. Зрители и критики утирали слезы и восторженно аплодировали, а в списке важных наград Пабло (где до этого были школьный аттестат и диплом об окончании вуза) появилась «Серебряная раковина». Жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне присудило ему приз в номинации «Лучшая мужская роль».

Герой картины «Я тоже» практически списан с Пабло. И это касается не только учебы. История невозможной любви человека с синдромом Дауна и обычной девушки — это тоже история Пабло Пинеды. Сложнее всего, признался Пабло, было в любовной сцене. Он не знал, что делать и решил: будь что будет. Пабло уверен, что девушки никогда не придут к родителям и не скажут: «Мама! Папа! Я влюбилась в человека с синдромом Дауна!» Они хотят стабильности, так что невысокому пухлому испанцу приходится сражаться за любовь. И пока он в этой битве проигрывает.

Но Пабло Пинеда не расстраивается. Говорит, что влюблялся сотни раз и не делает трагедии из очередного предложения остаться просто друзьями. Тем более что друзья — это то, о чем он когда-то больше всего мечтал. Его часто узнают на улицах, и каждый день он ходит мимо площади своего имени: после возвращения из Сан-Себастьяна мэр Малаги вручил ему награду «Щит города» и переименовал сквер в его честь. В компании известных горожан он стоит рядом с Пабло Пикассо и Антонио Бандеросом: они тоже родились в Малаге. Так что поводов познакомиться с девушкой хоть отбавляй.

Пабло достаточно богат, чтобы сделать себе пластику, изменить лицо, убрав характерные черты человека с синдромом Дауна, но он не хочет этого делать — он нравится себе таким, какой он есть. И это чувство испанец старается привить всем, кто, как и он сам, отмечен лишней хромосомой.

Сегодня Пабло Пинеда все так же живет в родном городе Малаге. Преподает, много времени посвящает благотворительности, сотрудничает с фондом Adecco Foundation и организацией Lo que de verdad importa, проводит встречи с людьми с синдромом Дауна и помогает им поверить в свои силы и найти работу.

Con mi amigo Fernando, preparando la charla de mañana en @MaristasMalaga pic.twitter.com/4RCV6A2fne — Pablo Pineda Ferrer (@PabloPinedaFerr) February 14, 2019

А со съемками в фильмах Пабло решил пока повременить. Ведь все это будут чужие истории, в то время как сам он хочет рассказать свою. О том, как пойти против природы, сломать стереотипы и немножко изменить мир к лучшему.