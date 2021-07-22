История Павла Третьякова, который поверил в наших живописцев и стал первым русским продюсером

Купец-предприниматель, меценат, создатель Третьяковской галереи и просто скромный парень — так могли бы описать современники Павла Михайловича Третьякова. Тихий и загадочный, постоянно погруженный в свои мысли мужчина мало походил на известного бизнесмена, что, впрочем, не помешало ему стать одним из самых известных персон XIX века.

AdMe.ru разобрался, почему создателя Третьяковской галереи назвали первым русским продюсером в истории и как именно коллекционеру удалось создать почитаемую во всем мире художественную галерею.

Павел Михайлович Третьяков родился в 1832 году в большой купеческой семье: помимо Павла, у родителей будущего предпринимателя было еще 10 сыновей и дочерей. Но, к сожалению, эпидемия скарлатины унесла жизни сразу 6 детей.

С детства отличаясь тягой к уединению, Павел Михайлович уже в 15 лет вел семейную бухгалтерию, а после смерти отца взял на себя все его коммерческие дела.

Став главой семейства, Павел и не думает устраивать развеселые балы и гулянки. Все чаще юношу называют «отшельником» и «неулыбой». Но «неулыба» не так-то прост: все свободное время он посвящает укреплению своего финансового состояния.

В 1852 году Третьяков едет в Петербург по делам. Город производит на московского купца неизгладимое впечатление. Еще совсем неопытный в деле искусства Павел Михайлович покупает, как ему тогда казалось, несколько полотен голландских мастеров. Но вот незадача: на поверку картины оказались подделкой. Досадная ошибка навсегда отвернула Третьякова от коллекционирования работ старых мастеров .

. В 1850-х годах Павел Третьяков начинает собирать свою коллекцию. 1856 год, в который у коллекционера появились картины «Искушение» Николая Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова, считается годом основания Третьяковской галереи.

После приобретения первых картин у Павла Михайловича открывается второе дыхание. В скором времени все жилые комнаты в его доме украсили полотна Алексея Саврасова, Ивана Трутнева и Константина Трутовского.

Третьяков был знатным холостяком и женился только в 33 года. По слухам, узнав о помолвке, один из его друзей воскликнул: «И в голову не приходило, что Вы умеете влюбляться!» (Здесь и далее орфография и пунктуация цитат авторские. — Прим. AdMe.ru.)

Супруга предпринимателя Вера Мамонтова не отличалась яркой красотой, но поражала музыкальными дарованиями, интеллектом и женственностью.

Брак оказался крепким и счастливым, вскоре в семье появилось 6 детей. «Искренно от всей души благодарю Бога за тебя, что мне довелось сделать тебя счастливой, впрочем, тут большую вину имеют дети: без них не было бы полного счастья!» — писал Третьяков жене.

Впрочем, семейная жизнь не была безоблачной. Всю жизнь жене Третьякова приходилось мириться с существованием соперницы. Да еще такой, которая отнимала у ее супруга все свободное время, — с Третьяковской галереей.

Да еще такой, которая отнимала у ее супруга все свободное время, — с Третьяковской галереей. Парадоксально, но факт: новый сюртук миллионер Павел Третьяков позволял себе купить только после того, как полностью износится старый. Все средства и сбережения он тратил на приобретение новых картин и на благотворительность.

Коллекция Павла Третьякова росла не по дням, а по часам. Когда в особняке Третьякова в Лаврушинском переулке для картин уже не осталось места, бизнесмен принял решение расширить дом специальными пристройками.

Вскоре Третьяков превращает свою домашнюю галерею в общественную, а затем пристраивает к ней все больше и больше новых помещений.

Картина Карла Брюллова «Всадница», которую Третьяков купил в Париже у графини Самойловой в 1874 году.

Коллекционер всегда переживал, если желанная картина оказывалась в руках другого человека. В своем стремлении создать общедоступную галерею Павел Третьяков не раз переходил дорогу самому императору .

. Однажды на выставке Александр III захотел купить картину, но ее уже приобрел Третьяков. Тогда организаторы решили ничего не продавать до прихода императора. Но Третьяков тоже оказался не лыком шит и начал покупать лучшие произведения еще до открытия самой выставки.

В 1874 году скромный коллекционер поставил императора в неловкое положение, купив вместо него серию картин Василия Верещагина за колоссальные по тем временам деньги — 92 тыс. руб. К слову, именно баснословная цена произведений смутила Его Императорское Величество.

Одна из картин «Туркестанской серии» В. В. Верещагина.

Павел Третьяков не только вкладывал деньги в предприятия и картины, но и занимался благотворительностью. Так, в 1869 году коллекционер лично возглавил «Попечительство императрицы Марии о глухонемых» и стал главным благотворителем Арнольдовского училища для глухонемых детей.

В 1871 году у Павла Михайловича происходит личное несчастье: в его семье рождается неизлечимо больной сын. Возможно, именно это печальное событие натолкнуло Третьякова на открытие клиники для тяжелобольных. Благотворителем однако коммерсант себя не считал: «Я не меценат, и меценатство мне совершенно чуждо».

О спокойном, но при этом крутом нраве Третьякова в народе ходили легенды. Его можно было бы сравнить с современным продюсером: сдержанным, терпеливым, не готовым идти на уступки . И хотя пополнить коллекцию коммерсанта для художников того времени было огромной честью, многие из них ворчали, что Павел Михайлович прижимист.

. И хотя пополнить коллекцию коммерсанта для художников того времени было огромной честью, многие из них ворчали, что Павел Михайлович прижимист. Когда художник Константин Флавицкий отказался делать скидку на картину «Княжна Тараканова», Третьяков с ним спорить не стал. Он решил подождать. После смерти Флавицкого Павел Михайлович выкупил желанную картину у родственников художника — за 4 тыс. руб. вместо 5 тыс. руб.

Еще дешевле выкупил Третьяков знаменитую «Тройку» Василия Перова — за каких-то 50 руб. серебром. А вот за незаконченную картину «Никита Пустосвят. Спор о вере» коллекционер отдал целых 7 тыс. руб.: так он решил поддержать семью покойного друга.

Медведей на картине «Утро в сосновом лесу» изобразил не Иван Шишкин, а Константин Савицкий. Оба художника оставили подписи на полотне. Говорят, что, когда Третьяков увидел вторую подпись, он разгневался и замазал ее скипидаром. Бурую полоску, кстати, до сих пор можно увидеть на подлиннике в Третьяковской галерее.

В 1892 году Павел Михайлович пишет заявление о передаче своего собрания в дар городу. К личной коллекции он добавляет и экспонаты своего родного брата Сергея, который погиб незадолго до этого решения коллекционера.

Чтобы избежать благодарностей и не появляться на торжествах в свою честь, Третьяков уезжает за границу. Но надолго спрятаться от похвалы ему все же не удается: в том же году Павел Михайлович назначается попечителем «Городской художественной галереи Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых», а в декабре 1896 года официально становится почетным гражданином города Москвы.

В. А. Серов. Девочка с персиками. 1887. Один из важнейших экспонатов Третьяковской галереи.

Третьяков оставался на посту хранителя галереи до конца своей жизни. Он покупал новые картины за свой счет даже несмотря на то, что город финансировал его любимое детище.

«Иногда в галерее появлялся высокий, сухощавый человек. Он подходил то к одной, то к другой картине, пристально, любовно всматривался в них, вынимая из сюртука платок, свертывал его комочком, бережно стирал замеченную на картине пыль... Мы знали, что это был сам Павел Михайлович Третьяков». Михаил Нестеров

Умер Павел Михайлович Третьяков 16 декабря 1898 года. Последним, что он сказал родственникам, стала простая, но емкая фраза: «Берегите галерею и будьте здоровы».