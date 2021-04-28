История основателя Hyundai, который прошел путь от малограмотного бедняка до самого влиятельного человека в Корее

Когда-то Чон Чжу-ён был простым корейским пареньком из бедной крестьянской семьи. Мечтая победить нищету, он, не имея денег даже на билет до Сеула, отправился в столицу. Брался за любую работу, выстраивал и терял бизнес, не раз прогорал и все начинал сначала. В конце концов он с нуля основал крупнейший конгломерат Hyundai Group и стал одним из самых богатых и влиятельных людей в мире.

Мы в AdMe.ru с большим уважением относимся к Чон Чжу-ёну, который своим примером доказал, что найти возможности можно в любых условиях. Главное, мыслить нестандартно.

Чон Чжу-ён родился в 1915 году в корейской деревеньке Асан и был старшим из 7 детей. В детстве будущий предприниматель мечтал стать учителем, но родители не могли позволить себе тратить и без того скудные доходы на учебу сына. Они сделали все, что было в их силах, и Чон получил приличное по меркам деревни образование: окончил начальную школу. Средств, чтобы прокормить семью, не хватало, и мальчику пришлось оставить парту, чтобы помогать родителям зарабатывать деньги. Вместе с отцом Чон трудился по 15–16 часов в день.

Кто-то в такой ситуации наверняка смирился бы с незавидной участью бедняка, но только не Чон Чжу-ён. Едва пареньку исполнилось 16 лет, как он сбежал из дома. Вместе с другом он добрался до провинции Ковон, где подростки устроились на стройку. Платили мало, но Чона окрыляло то чувство, что он может зарабатывать на жизнь самостоятельно. Через пару месяцев его нашел отец, и парню пришлось вернуться домой. Короткое путешествие оставило глубокий след в душе Чон Чжу-ёна: он поверил, что в его силах все изменить. Поэтому, когда юноше исполнилось 17 лет, он вместе с товарищами отправился в Сеул. Вторая попытка побега оказалась провальной: сначала незнакомец, обещавший устроить подростков на работу, прикарманил все их деньги, а потом ребят нашли родственники и забрали домой.

Но и здесь Чон не опустил руки. В 18 лет юноша твердо решил сбежать из деревни. В кармане у него не было ни гроша. Тогда Чон Чжу-ён решился на непростительный шаг: он украл у отца корову. На вырученные от продажи животного деньги паренек смог добраться до Сеула. Там Чон, все еще мечтающий получить образование, поступил в местную бухгалтерскую школу. Все складывалось как нельзя лучше, пока родитель вновь не разыскал строптивца и не вернул его домой. И только четвертая попытка побега оказалась удачной. В тот же год юноша добрался до Сеула, где рьяно брался за любую работу: был грузчиком, строителем, разнорабочим. Труд был изнурительным, но Чон не отчаивался. Он постоянно менял место работы в поисках более комфортных условий.

Чон Чжу-ён с женой.

Спустя несколько лет удача ему улыбнулась. Чон устроился курьером в небольшой магазинчик, торгующий рисом. Усердие и деловая хватка Чжу-ёна настолько поразили владельца лавки, что уже через полгода он поручил новичку вести бухгалтерию. В 1937 году владелец магазина серьезно заболел и решил передать все дела самому толковому работнику. В 22 года Чон Чжу-ён стал владельцем первого бизнеса. Магазин рос и приносил хорошую прибыль. Правда, продлилось это недолго. В 1939 году в Корее была введена жесткая система нормирования риса. Торговля стала невозможной, и Чону пришлось закрыть бизнес.

Потерпевшему поражение предпринимателю пришлось вернуться на родину. Там он, как когда-то в детстве, трудился на ферме. И параллельно вынашивал идею нового бизнеса. В 1940 году Чон Чжу-ён вновь отправился в Сеул. Тщательно взвесив все за и против, он решил открыть автомастерскую. Через месяц после открытия она сгорела. Чтобы все-таки запустить бизнес, предпринимателю пришлось влезть в долги. Но Чон не впал в уныние. Он решил удвоить усилия и работать еще напряженнее и изобретательнее. Автомастерская Чон Чжу-ёна выгодно отличалась от других подобных заведений. Во-первых, она была открыта не только днем, но и ночью. Механики ремонтировали машины в 5 раз быстрее конкурентов. Во-вторых, Чон понимал, что владельцы автомобилей — люди с достатком и что качество сервиса должно быть первоклассным. А потому придумал дополнительную фишку: он угощал постоянных клиентов блюдами корейской кухни.

Идея по ремонту машин оказалась на удивление удачной. Всего за 3 года количество сотрудников выросло с 20 до 70 человек, а бизнес стал приносить хорошие деньги. И это притом что сам Чон Чжу-ён в автомобилях почти не разбирался и даже не умел водить. Помня о цене знаний, он продолжал свое образование неформально, изучая полезную литературу поздними вечерами. И что еще более важно, Чон нанял на работу образованных людей, которые могли восполнить его собственные пробелы. Дела шли в гору, пока Чон опять не столкнулся с давлением со стороны властей. Чон Чжу-ёну вновь пришлось закрыть бизнес и вернуться в родную деревню. К счастью, не с пустыми руками: предприниматель смог скопить 50 тыс. вон, приличные по тем временам деньги.

После окончания Второй мировой войны страна находилась в упадке. Чон Чжу-ён понимал, что возможности есть в каждом кризисе. Так, в 1946 году он вернулся в Сеул и основал компанию Hyundai Motor Industrial, которая занималась ремонтом иностранного военного транспорта. А в 1947 году открыл фирму Hyundai Civil Industries, которая занималась строительством, восстанавливала разрушенные города. Hyundai выигрывал как государственные контракты, так и крупные зарубежные проекты.

Однажды Hyundai поручили восстановить мост. На проект было выделено 2 года и 55 млн вон. К моменту окончания работ компания потерпела убытки в размере 65 млн вон. Такой огромный дефицит чуть не обанкротил Hyundai. Но и здесь Чон Чжу-ён не отчаялся: «Это не поражение, а новое испытание». Ситуация позволила Чону по-новому взглянуть на бизнес и укрепить свою репутацию в глазах чиновников. В конечном счете компания больше выиграла, чем проиграла, хотя для того, чтобы выплатить долги, понадобилось около 20 лет. Доброе имя Чон Чжу-ёна сыграло свою роль, когда тот решил заняться судостроением. Ранее Корея никогда не выпускала грузовые корабли, и потому в идею мало кто верил. Когда один из экспертов выразил это сомнение вслух, Чон Чжу-ён ответил: «Откуда вы знаете, что это невозможно, если вы еще даже не пробовали?» Инвесторов покорил энтузиазм бизнесмена, а прошлые заслуги стали весомым аргументом в вопросе финансирования. Так в 1972 году родилась компания Hyundai Heavy Industries. А хлесткая фраза Чон Чжу-ёна стала своеобразным девизом Hyundai.

В 1961 году власть в стране сменилась, что также отразилось на бизнесе Чон Чжу-ёна. Новый правитель Пак Чон Хи мечтал превратить Корею в высокоразвитую страну с передовой экономикой. Ставку он сделал на чеболи — управляемые семейными кланами многопрофильные холдинги, которым предоставлялись различные льготы на государственном уровне. Репутация Чон Чжу-ёна сделала свое дело: Hyundai стал одним из первых чеболей в Корее, быстро захватив лидерство на местном рынке. Однажды Чон Чжу-ён загорелся идеей построить машину, используя корейские технологии и знания. В 1986 году он представил автомобиль Hyundai Pony Excel. Вскоре машины, производимые Hyundai, стали невероятно успешны на зарубежных рынках. Сегодня компания Hyundai выпускает около 1,6 млн машин в год. В организации работает около 75 тыс. человек по всему миру. Автомобили продаются в 193 странах через 6 тыс. дилерских центров и салонов.

Чон Чжу-ён слыл жестким руководителем, его даже называли последним императором. Он одним из первых ввел систему обучения и развития сотрудников. Именно основатель Hyundai придумал так называемый институт вакансий и подготовки, в котором учатся все работники, несмотря на должность, статус и уровень образования. По сути, Чон Чжу-ён предоставил своим сотрудникам возможности, которых был лишен в молодости: хорошо учись, проявляй себя, и тогда любые карьерные высоты будут доступны. Несмотря на неукоснительную строгость, бизнесмен искренне верил в интеллект и трудолюбие своих сотрудников, считая, что корейские человеческие ресурсы не имеют себе равных. И хотя предприниматель был довольно важной персоной, он не держался в стороне от подчиненных. Сам бывший рабочий, Чон Чжу-ён любил поиграть с сотрудниками в волейбол или поучаствовать в поединках корейской борьбы. Кроме того, он регулярно посещал тренинги для новичков.

Чон Чжу-ён был не только выдающимся бизнесменом, но и щедрым филантропом. В 1998 году 83-летний бизнесмен, спустя 65 лет после своего третьего побега, вернул в родные края 1 001 корову в знак раскаяния, что когда-то украл у отца кормилицу. Также Чон основал благотворительный фонд «Асан», названный в честь скромной деревушки, в которой он родился. Фонд занимается медицинской поддержкой, социальным обеспечением, научными исследованиями и выдачей стипендий. Кстати, именно благодаря усилиям Чон Чжу-ёна в 1988 году в Южной Корее были проведены летние Олимпийские игры.

Чон Чжу-ён скончался в возрасте 85 лет в марте 2001 года. Несмотря на то что основателя Hyundai нет уже более 20 лет, в обществе он по-прежнему почитаем. Неслучайно многие корейские мероприятия, посвященные творчеству и инновациям, названы в его честь.