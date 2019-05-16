История обычной девушки, которая спасла от смерти 2 500 детей из еврейского гетто (И чуть не погибла сама)

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История Второй мировой войны, холокоста даже спустя много лет будоражит души. В то тяжелое время и чудовищные поступки, и потрясающие своей человечностью совершались обычными людьми, которые в своей жизни приняли главное решение: уничтожать или спасать. Спасать, даже рискуя уничтожить себя.

Мы в AdMe.ru считаем, что эти истории жизни и выбора не должны забываться, а о их героях нужно знать каждому.

Довоенная жизнь

Ирена родилась в Варшаве, в семье польского врача Станислава Кшижановского. Семья жила небогато, тем не менее отец никогда не отказывал в помощи и многих больных лечил совершенно бесплатно. Большинство его пациентов были обнищавшими евреями, которые по той или иной причине оказались на территории Польши. В 1930-е, когда девушка уже училась в университете, положение евреев в Польше было сложным, националистические настроения нарастали. Например, в учебных заведениях придумали даже отдельные скамьи для еврейских студентов и сидеть рядом считалось стыдным. Ирена не принимала такую несправедливость, и за открытую борьбу с национализмом даже была отстранена от учебы на 3 года.

Ужасы Варшавского гетто

К началу оккупации Польши она уже работала в санитарной службе, а позже стала членом «Жеготы». Этот подпольный союз помогал евреям получать помощь и польские паспорта, чтобы избежать отправки в гетто и иметь возможность выехать из страны. Именно с Варшавским гетто, куда нацисты согнали всех евреев города, была связана работа Ирены. Удивительно, что обычная девушка могла проходить на запрещенный объект каждый день, общаться с жителями и без труда выходить обратно. На руку подпольщикам сыграл банальный страх немцев. Живущие в чудовищной скученности, получавшие мизерную порцию еды (официальная продовольственная норма в гетто составляла всего 184 ккал в сутки), невероятно ослабленные люди болели и умирали. Немцы не хотели, чтобы эпидемии выходили за пределы гетто, боялись заразиться, поэтому санитарные мероприятия нужно было проводить часто. Именно этим и занимались поляки из специальных служб. Ирена регулярно проверяла жителей на предмет болезней и могла разговаривать с ними без препятствий. «Люди умирали сотнями прямо на улицах гетто, — рассказывала женщина. — Нам удавалось проносить на территорию еду, уголь, одежду, лекарства, но спасти всех — это была непосильная задача».

Варшавское гетто, 1941 год.

Летом 1942 года жителей массово стали вывозить в лагеря смерти. Тогда Ирена поняла: медлить больше нельзя. Она разработала целую систему по спасению из гетто тех, у кого впереди была вся жизнь, — детей. А осуществить план помогли люди, которые работали с нею бок о бок: медсестры, шоферы, уборщики и мусорщики — все те, кто приезжал в гетто в фургонах здравоохранения, чтобы ежедневно выполнять свою работу. Грудным детям давали снотворное, малышам постарше объясняли, что нужно делать. Их вывозили любым способом, который подворачивался в этот конкретный день: в мешках для мусора, ящиках для медикаментов, под брезентом, в кучах тряпья, пряча среди трупов. Скрыть плач или кряхтение детей помогали собаки. По рассказам одного из шоферов, он подавал знак псу или наступал ему на лапу в то время, когда машину проверял патруль. Собака начинала лаять или скулить и заглушала звуки. Через территорию гетто ходил трамвай № 4, прозванный «трамваем жизни». Он мог делать остановки, чтобы забрать персонал, например медсестер. Младенцев прятали в коробках с отверстиями, ставили их под сиденья и заслоняли собой.

«Только для евреев». Варшавский трамвай времен оккупации Польши.

Детей постарше, которые хорошо ориентировались в пространстве, выводили через канализационные люки и тайные ходы в домах. Но такие операции были самыми опасными и рассчитывались буквально по секундам, ведь патрулирование на улицах было очень жестким. Спасенных детей отдавали в польские приюты, церкви и семьи, выдавая за поляков. Для каждого ребенка Ирена писала записку, в которой сообщала его дату рождения и все известные сведения. Бумажки были спрятаны в огромной бутылке, которая была закопана в саду подруги Ирены, Ядвиги Петровской, с надеждой на то, что когда-нибудь эта информация поможет детям найти родных. Убедить семью в том, что ребенка нужно отдать, было одним из самых тяжелых моментов. «Да, настоящими героями были именно эти матери, которые доверяли мне своих детей», — рассказывала Ирена. Нередко она забирала малыша и возвращалась на следующий день, чтобы сказать родителям, что все прошло удачно, их ребенок на свободе. Но родителей уже не было в живых... «Почему мама меня отдала?» — «Потому что она тебя любила». В 1943 году Ирену арестовали по анонимному доносу. Она перенесла страшные пытки, но не выдала никого. Друзьям удалось подкупить конвой и спасти ее, свою деятельность она продолжала уже подпольно, так как по официальным документам считалась казненной.

Жизнь после войны

Ирена Сендлер в 2003 году.

После войны вся информация из тайника, которую собрала Ирена о детях, была передана центральному комитету евреев в Польше. Многие из спасенных ребят нашли родственников, сирот устроили в детские дома, а потом отправили в Израиль. Всю жизнь Ирена Сендлер работала в сфере здравоохранения и социальной опеки, дважды была замужем, родила 3 детей. 4-м ребенком была ее приемная дочь Эльжбета, сирота, которую она вынесла из гетто, когда малышке было 6 месяцев. О ней снимали фильмы и писали книги, и это было нелегкой задачей, так как Ирена не слишком любила рассказывать о себе. Она получила награды от Израиля и Польши, была выдвинута на Нобелевскую премию. Но, по рассказам близких, главной наградой для нее была возможность пообщаться со спасенными детьми, уже взрослыми дядями и тетями, и узнать, что у них все хорошо. Так, как должно быть...

«Я старалась жить по-людски, что не всегда бывает легко, особенно когда человек обречен на уничтожение. Каждый спасенный при моем участии еврейский ребенок ‒ это оправдание моего существования на этой земле, а не повод для похвальбы». Ирена Сендлер