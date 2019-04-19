История о том, как Джеки Кеннеди пережила смерть мужа и собрала свою жизнь по кусочкам
Жаклин Кеннеди была любимицей Америки. Утонченная, образованная красавица, которой хотелось подражать. Однако жизнь Джеки не была похожа на сказку. Под маской уверенности пряталась обычная женщина со своими страхами и переживаниями. Смерть супруга, президента США Джона Кеннеди, чуть было не сломила Жаклин, но она нашла в себе силы жить дальше.
AdMe.ru вспоминает историю этой хрупкой женщины, которую жизнь заставила стать сильной. Жаклин пережила потерю близких, отчаяние и осуждение публики, но осталась эталоном первой леди.
1. Первая леди
Жаклин Бувье родилась в богатой семье, которая принадлежала к финансовой элите США. Учеба в частной школе и университете, стажировка во Франции, путешествия и приемы — все это было в жизни юной Жаклин.
В 23 года Джеки вышла замуж за молодого сенатора Джона Кеннеди. Правда, семейная жизнь пары вовсе не напоминала сказку. В первые годы брака Джеки пережила выкидыш и рождение мертвого ребенка. А постоянные разъезды молодого политика, которому не терпелось построить блестящую карьеру, не добавляли в отношения тепла.
Кеннеди был амбициозен и нацелился на пост президента, а Жаклин принимала активное участие в предвыборной кампании. Утонченная Джеки привлекала избирателей: народ валил толпами на предвыборные встречи с Кеннеди, когда там присутствовала его супруга. 8 ноября 1960 года Джон Кеннеди стал 35-м президентом США, а Джеки — первой леди.
Предвыборная кампания привлекла к Джеки внимание журналистов со всего мира. Пресса и публика задыхались от восторга: первая леди умела одеваться с невероятной элегантностью. Правда, критики осуждали Жаклин: на свой гардероб она умудрялась тратить гораздо больше, чем получал ее муж, президент США.
2. Убийство президента
11 ноября 1963 года президент США Джон Ф. Кеннеди был убит во время визита в Даллас. Джеки сидела рядом с ним в открытом лимузине и поначалу не осознала, что произошло. И только когда увидела свой костюм, забрызганный кровью, поняла, что случилось непоправимое. В этом же костюме Джеки будет стоять рядом с Линдоном Джонсоном, когда он будет принимать присягу. «Я хочу, чтобы все видели, что они сделали с Джоном», — так сказала Джеки новой первой леди США.
3. После смерти Джона Кеннеди
Джеки носила траур по супругу 5 лет и все это время страдала от жестокой депрессии и пыталась выстроить свою жизнь заново. Однако на публике Жаклин держалась стойко, чем восхищала даже недоброжелателей. В этот период она посетила Камбоджу и помогла Америке восстановить отношения с этой страной. Джеки курировала создание Президентской библиотеки и Музея Джона Ф. Кеннеди, где хранятся документы и реликвии клана. Только злой рок будто преследовал семью Кеннеди.
Летом 1968 года религиозный фанатик застрелил Роберта Кеннеди, младшего брата Джона. Джеки впала в паранойю и верила, что ее детям тоже грозит опасность.
«Если они убивают Кеннеди, то мои дети — мишени... Я хочу уехать из этой страны».Жаклин Кеннеди / NY Times
Поздней осенью 1968 года Джеки вышла замуж за греческого магната и своего давнего друга Аристотеля Онассиса. Свадьба прошла тайно, и Джеки удалось увезти детей в тихое место — на частный остров мужа Скорпиос.
Союз Джеки и Аристотеля привел к негативным последствиям. Во-первых, Джеки потеряла право на защиту секретной службы США. А во-вторых, поборники нравственности ополчились на супругов Онассис. Многие американцы считали, что Джеки слишком быстро оправилась от потери первого супруга. Журналисты отказывались называть Жаклин полным именем и придумали едкое прозвище «Джеки О».
Жаклин не нашла спокойствия и защиты, которую искала: скандальный брак сделал чету Онассис мишенью для папарацци. К тому же Аристотель получил в жены не хрупкую принцессу, как ему казалось раньше. Джеки тратила огромные суммы на наряды и драгоценности, и Онассис всерьез опасался, что такие привычки жены разорят его. Магнат даже нанял частного детектива, чтобы тот собрал на Джеки компромат.
Аристотель надеялся, что какие-нибудь пикантные сведения позволят ему сэкономить на отступных при разводе. Однако неожиданная гибель сына подкосила Аристотеля Онассиса, и он умер раньше, чем успел развестись с Джеки.
В 46 лет Джеки снова стала вдовой. По строгим греческим законам Жаклин Онассис даже претендовать на наследство не могла, но после судебного разбирательства она все-таки получила $ 26 млн отступных от дочери Аристотеля, Кристины.
4. Добрые дела Джеки
После смерти второго мужа Жаклин навсегда вернулась в США. Здесь она работала редактором в издательстве и вела насыщенную общественную жизнь. Центральный вокзал в Нью-Йорке не был разрушен только благодаря Джеки Кеннеди-Онассис. Джеки добилась отмены строительства небоскреба в Нью-Йорке, который отбрасывал бы уродливую тень на Центральный парк. В городе даже есть мемориальная табличка, где упомянуты достижения экс первой леди.
С середины 70-х и до самой ее смерти возлюбленным Жаклин был бельгийский промышленник и торговец алмазами Морис Темпльсман. Кажется, именно он смог стать «тихой гаванью» для Джеки.
В конце 80-х Жаклин ненадолго вернулась в мир большой политики и доказала, что с нею нужно считаться. Она участвовала в предвыборной кампании Билла Клинтона: жертвовала молодому политику деньги и публично поддерживала его.
5. Страшная болезнь и конец пути
Жаклин с юности страстно любила лошадей и даже в преклонном возрасте часто ездила верхом. В ноябре 1993 года Джеки охотилась на лис в Вирджинии и упала с коня. В больнице, куда ее доставили для лечения ушибов, врачи обнаружили у пациентки увеличенный лимфоузел. Чуть позже был поставлен диагноз — неходжкинская лимфома.
Прогнозы на лечение были положительными, и Джеки даже сделала официальное заявление, чтобы успокоить своих поклонников. Однако рак оказался сильнее — опухоль захватила спинной мозг и печень.
В мае 1994 года Жаклин уехала из больницы домой, где ушла тихо. До последних минут любимицу Америки окружали родные люди, друзья, любимые книги и вещи. Джеки умерла в возрасте 64 лет.
Жаклин Кеннеди-Онассис похоронили на Арлингтонском кладбище рядом с мужем и 2 детьми, умершими в младенчестве. На церемонии присутствовали дети и внуки Джеки, а президент Билл Клинтон произнес прощальную речь.
Америка любила Джеки и простила ей страсть к дорогим нарядам и скандальный брак с Аристотелем Онассисом. В памяти людей эта женщина осталась эталоном первой леди государства. Пожалуй, женам президентов, которые приходили в Белый дом после Кеннеди, приходилось нелегко: Джеки подняла планку очень высоко. Судьба не была благосклонная к ней, но Жаклин встречала все неприятности, как и положено королеве, со стойкостью.
Признаемся, некоторые факты из биографии Жаклин стали для нас полной неожиданностью. А что нового для себя нашли вы?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, Everett Collection / EAST NEWS