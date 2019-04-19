История о том, как Джеки Кеннеди пережила смерть мужа и собрала свою жизнь по кусочкам

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Жаклин Кеннеди была любимицей Америки. Утонченная, образованная красавица, которой хотелось подражать. Однако жизнь Джеки не была похожа на сказку. Под маской уверенности пряталась обычная женщина со своими страхами и переживаниями. Смерть супруга, президента США Джона Кеннеди, чуть было не сломила Жаклин, но она нашла в себе силы жить дальше.

AdMe.ru вспоминает историю этой хрупкой женщины, которую жизнь заставила стать сильной. Жаклин пережила потерю близких, отчаяние и осуждение публики, но осталась эталоном первой леди.

1. Первая леди

Жаклин Бувье родилась в богатой семье, которая принадлежала к финансовой элите США. Учеба в частной школе и университете, стажировка во Франции, путешествия и приемы — все это было в жизни юной Жаклин. В 23 года Джеки вышла замуж за молодого сенатора Джона Кеннеди. Правда, семейная жизнь пары вовсе не напоминала сказку. В первые годы брака Джеки пережила выкидыш и рождение мертвого ребенка. А постоянные разъезды молодого политика, которому не терпелось построить блестящую карьеру, не добавляли в отношения тепла.

Кеннеди был амбициозен и нацелился на пост президента, а Жаклин принимала активное участие в предвыборной кампании. Утонченная Джеки привлекала избирателей: народ валил толпами на предвыборные встречи с Кеннеди, когда там присутствовала его супруга. 8 ноября 1960 года Джон Кеннеди стал 35-м президентом США, а Джеки — первой леди. Предвыборная кампания привлекла к Джеки внимание журналистов со всего мира. Пресса и публика задыхались от восторга: первая леди умела одеваться с невероятной элегантностью. Правда, критики осуждали Жаклин: на свой гардероб она умудрялась тратить гораздо больше, чем получал ее муж, президент США.

2. Убийство президента

11 ноября 1963 года президент США Джон Ф. Кеннеди был убит во время визита в Даллас. Джеки сидела рядом с ним в открытом лимузине и поначалу не осознала, что произошло. И только когда увидела свой костюм, забрызганный кровью, поняла, что случилось непоправимое. В этом же костюме Джеки будет стоять рядом с Линдоном Джонсоном, когда он будет принимать присягу. «Я хочу, чтобы все видели, что они сделали с Джоном», — так сказала Джеки новой первой леди США.

3. После смерти Джона Кеннеди

Джеки носила траур по супругу 5 лет и все это время страдала от жестокой депрессии и пыталась выстроить свою жизнь заново. Однако на публике Жаклин держалась стойко, чем восхищала даже недоброжелателей. В этот период она посетила Камбоджу и помогла Америке восстановить отношения с этой страной. Джеки курировала создание Президентской библиотеки и Музея Джона Ф. Кеннеди, где хранятся документы и реликвии клана. Только злой рок будто преследовал семью Кеннеди. Летом 1968 года религиозный фанатик застрелил Роберта Кеннеди, младшего брата Джона. Джеки впала в паранойю и верила, что ее детям тоже грозит опасность.

«Если они убивают Кеннеди, то мои дети — мишени... Я хочу уехать из этой страны». Жаклин Кеннеди / NY Times

Поздней осенью 1968 года Джеки вышла замуж за греческого магната и своего давнего друга Аристотеля Онассиса. Свадьба прошла тайно, и Джеки удалось увезти детей в тихое место — на частный остров мужа Скорпиос. Союз Джеки и Аристотеля привел к негативным последствиям. Во-первых, Джеки потеряла право на защиту секретной службы США. А во-вторых, поборники нравственности ополчились на супругов Онассис. Многие американцы считали, что Джеки слишком быстро оправилась от потери первого супруга. Журналисты отказывались называть Жаклин полным именем и придумали едкое прозвище «Джеки О».

Жаклин не нашла спокойствия и защиты, которую искала: скандальный брак сделал чету Онассис мишенью для папарацци. К тому же Аристотель получил в жены не хрупкую принцессу, как ему казалось раньше. Джеки тратила огромные суммы на наряды и драгоценности, и Онассис всерьез опасался, что такие привычки жены разорят его. Магнат даже нанял частного детектива, чтобы тот собрал на Джеки компромат. Аристотель надеялся, что какие-нибудь пикантные сведения позволят ему сэкономить на отступных при разводе. Однако неожиданная гибель сына подкосила Аристотеля Онассиса, и он умер раньше, чем успел развестись с Джеки. В 46 лет Джеки снова стала вдовой. По строгим греческим законам Жаклин Онассис даже претендовать на наследство не могла, но после судебного разбирательства она все-таки получила $ 26 млн отступных от дочери Аристотеля, Кристины.

4. Добрые дела Джеки

После смерти второго мужа Жаклин навсегда вернулась в США. Здесь она работала редактором в издательстве и вела насыщенную общественную жизнь. Центральный вокзал в Нью-Йорке не был разрушен только благодаря Джеки Кеннеди-Онассис. Джеки добилась отмены строительства небоскреба в Нью-Йорке, который отбрасывал бы уродливую тень на Центральный парк. В городе даже есть мемориальная табличка, где упомянуты достижения экс первой леди. С середины 70-х и до самой ее смерти возлюбленным Жаклин был бельгийский промышленник и торговец алмазами Морис Темпльсман. Кажется, именно он смог стать «тихой гаванью» для Джеки. В конце 80-х Жаклин ненадолго вернулась в мир большой политики и доказала, что с нею нужно считаться. Она участвовала в предвыборной кампании Билла Клинтона: жертвовала молодому политику деньги и публично поддерживала его.

5. Страшная болезнь и конец пути

Жаклин с юности страстно любила лошадей и даже в преклонном возрасте часто ездила верхом. В ноябре 1993 года Джеки охотилась на лис в Вирджинии и упала с коня. В больнице, куда ее доставили для лечения ушибов, врачи обнаружили у пациентки увеличенный лимфоузел. Чуть позже был поставлен диагноз — неходжкинская лимфома. Прогнозы на лечение были положительными, и Джеки даже сделала официальное заявление, чтобы успокоить своих поклонников. Однако рак оказался сильнее — опухоль захватила спинной мозг и печень. В мае 1994 года Жаклин уехала из больницы домой, где ушла тихо. До последних минут любимицу Америки окружали родные люди, друзья, любимые книги и вещи. Джеки умерла в возрасте 64 лет. Жаклин Кеннеди-Онассис похоронили на Арлингтонском кладбище рядом с мужем и 2 детьми, умершими в младенчестве. На церемонии присутствовали дети и внуки Джеки, а президент Билл Клинтон произнес прощальную речь.