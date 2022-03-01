История Мирей Матье, которая росла в нищете и училась на одни двойки, а потом спела — и весь мир обомлел
Легендарная французская певица Мирей Матье записала более 1 200 песен на 11 языках. По всему миру было продано более 122 миллионов ее пластинок. Матье сохраняет статус суперзвезды уже более полувека, но мало кто знает, через что она прошла, прежде чем стать знаменитой.
Мы в AdMe.ru углубились в непростую биографию великой певицы и пришли к выводу, что ее жизнь точно достойна отдельного фильма.
- Мирей плохо училась в начальной школе: ей с большим трудом давались навыки письма и чтения.
- Девочка родилась левшой, но в школе ее приучили писать правой рукой. До сих пор во время пения Матье активно жестикулирует левой рукой.
- В 14 лет девушка бросила школу и ушла работать на фабрику по изготовлению конвертов.
- Однако явный талант Матье окружающие не могли не заметить. Мирей регулярно пела на семейных праздниках и в церкви. И в конце концов решила, что хочет стать певицей, как ее кумир Эдит Пиаф.
- В 1965 году Мирей Матье познакомилась со своим будущим продюсером Джонни Старком. Он работал с такими известными исполнителями, как Ив Монтан и Эдит Пиаф.
- К 1968 году под чутким руководством Старка Матье стала самой популярной певицей Франции.
Певица со своим продюсером Джонни Старком (на фото — слева).
- Матье с детства обожала Эдит Пиаф и первое время подражала ей в своем творчестве. Позже продюсер Мирей решил изменить курс и запретил ей слушать Пиаф, потому что хотел избежать копирования.
- Под началом Старка Матье много и упорно работала над собой: брала уроки музыки и пения, занималась танцами и гимнастикой, французским и английским языками.
- Созданный в те годы образ Матье, включая прическу и стиль исполнения песен, по сей день остается неизменным.
- Матье резко набирала популярность во всем мире. Во время турне 1966–1967 годов продюсер сообщил Матье, что она наконец свободна от долгов и владеет большим состоянием. Мечта Мирей вытащить семью из бедности сбылась.
- Первыми крупными покупками Матье стали автомобиль для бизнеса отца и большой дом для всей семьи. В нем сразу установили телефон, который раньше ее родители не могли себе позволить, им приходилось ходить в ближайшую аптеку, чтобы оттуда позвонить дочери в Париж.
- Наряду с Брижит Бардо, Катрин Денев и Пьером Карденом, Мирей Матье стала настоящим символом французской культуры.
- Певица уважает своих соотечественников. С особой теплотой она отзывается о Пьере Кардене и считает его моду верхом элегантности. С 1965 года певица носит наряды от этого дизайнера.
- Женщина не афиширует свою личную жизнь. Несмотря на огромную популярность, певице удалось оставить в тайне все свои отношения. Кстати, она никогда не была замужем, а живет с сестрой.
- Сегодня Мирей Матье по-прежнему дарит свои песни и любовь поклонникам. В 2021 году певица отметила свой 75-летний юбилей. Матье продолжает петь, как и 50 лет назад, — чистым, экспрессивным и невероятно сильным голосом.
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Фото на превью imago / United Archives / East News, Jan Bielecki / East News
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