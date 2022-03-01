История Мирей Матье, которая росла в нищете и училась на одни двойки, а потом спела — и весь мир обомлел

Легендарная французская певица Мирей Матье записала более 1 200 песен на 11 языках. По всему миру было продано более 122 миллионов ее пластинок. Матье сохраняет статус суперзвезды уже более полувека, но мало кто знает, через что она прошла, прежде чем стать знаменитой.