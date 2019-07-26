История миллионерши-скряги, чей сын лишился ноги из-за маминой скупости

27 2 24 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Героиня нашей публикации — очень богатая американка по имени Гетти Грин. Она получила огромное наследство и сумела его значительно приумножить. И это в те времена, когда деньгами заправляли только мужчины! Неудивительно, что современники Гетти точили на нее зуб и с удовольствием делились фактами, выставлявшими влиятельную миллионершу в неприглядном свете.

Мы в AdMe.ru удивлены тем, каким ярким может быть контраст между возможностями человека и его образом жизни. Казалось бы, есть средства — пользуйся. Или все-таки нет?

Генриетта Хоулэнд Гетти Робинсон родилась в богатой семье квакеров (от англ. quake — «трепетать») — членов Религиозного общества Друзей. С 6 лет ее учили заботиться о своих накоплениях. Дедушка поощрял любопытство своей внучки, читая вместе с ней финансовые газеты и обсуждая котировки акций и отчеты о торговле.

После того как Гетти исполнилось 13 лет, она стала семейным бухгалтером. Ее почерк был небрежным, в словах было немало орфографических ошибок, но в цифрах царил полный порядок.

Когда девушке исполнилось 20 лет, отец накупил ей самых модных платьев, чтобы дочь могла привлечь богатого жениха. Генриетта продала все эти наряды и на вырученные средства приобрела пакет государственных облигаций.

Деньги ради денег стали смыслом всей ее жизни. Получив к своему 30-летию наследство от почившего отца, Гетти, несмотря на возражения домочадцев, инвестировала всю сумму, $ 7,5 млн, в облигации военных займов Гражданской войны в США.

Когда Гетти узнала, что ее тетя завещала $ 2 млн на благотворительность, она отправилась в суд и предъявила якобы более раннее завещание. Согласно этому документу все наследство умершей родственницы отходило Гетти, а последующие завещания признавались недействительными. Дело получило широкую огласку и закончилось для предприимчивой племянницы неудачей: суд постановил, что выгодное ей завещание было поддельным.

После того как за Гетти стали ухаживать откровенно меркантильные кавалеры, она приняла решение выйти замуж за мужчину, чье финансовое состояние будет выше, чем у нее.

В 33 года она познакомилась с Эдвардом Генри Грином — вермонтским мультимиллионером. Любовь любовью, но Генриетта даже в пылу предсвадебных хлопот не забыла наставления родителей. Результатом стало брачное соглашение, согласно которому жених не претендовал на деньги будущей жены. Позже у супругов родилось двое детей: сын Нэд и дочка Сильвия.

К сожалению, в 1885 году Эдвард обанкротился, и Генриетта ушла от мужа, отказавшись покрыть его долги. Однако когда лет через 15 здоровье мистера Грина ухудшилось, Гетти помогала ухаживать за ним и делала это вплоть до самой его кончины.

После смерти мужа Гетти стала носить траурную одежду — черное платье и черную тяжелую вуаль, что поспособствовало появлению прозвища Ведьма с Уолл-стрит. Еще одной причиной стал тот факт, что в эпоху, когда женщины сидели дома и занимались исключительно ведением хозяйства и воспитанием детей, миссис Грин наравне с мужчинами строила успешный бизнес.

Она повторяла в своих интервью: «У моего отца была идея, что унаследованные деньги необходимо передать новому поколению. Человек, получивший состояние, имеет полное право на использование доходов, но он не должен тратить основную сумму. Я считаю так же».

Как уже было сказано выше, Гетти выросла в семье квакеров, где ей привили бережливость и непритязательность в быту. И с возрастом миссис Грин возвела их в абсолют. Ее крайняя сдержанность в расходах стала притчей во языцех среди современников. В газетах рисовали карикатуры на Генриетту, люди пересказывали друг другу анекдоты о ней, а писатель О. Генри даже сделал миллионершу узнаваемым персонажем своего рассказа «Волшебный профиль».

«Что тетушка Гетти сделает с Уолл-стрит?», иллюстрация из журнала The World, 5 августа 1906 года.

По слухам, Гетти Грин годами носила одно и то же платье и экономила даже на покупке нательного белья. Также миллионерша пристально следила за тем, чтобы прачка как можно бережнее расходовала хозяйственное мыло. Горячую воду, как утверждали сплетники, в ее доме почти не использовали: слишком дорогое удовольствие.

Бережливость «самой богатой американки» распространялась и на детей. Когда ее маленький сын Нэд сломал ногу, Гетти отвезла его в бесплатную клинику для бедных. Там ребенку оказали посильную помощь, однако нога продолжила болеть, состояние только ухудшалось, и после нескольких лет неудачного лечения ногу пришлось ампутировать.

Гетти частенько ходила в местную лавку, чтобы купить там поломанное печенье, которое стоило дешевле обычного, а также чтобы получить бесплатную кость для своей любимой собачки Деви.

Миссис Грин постоянно переезжала из одного района в другой, снимала недорогое помещение и, чтобы сбить с толку искавшую ее прессу, записывалась под другими именами, в частности могла «одолжить» имя у своей собаки.

В городе судачили, что так часто Гетти переезжает, чтобы спастись от вездесущей прессы и от сборщиков налогов. Однако ее сын в интервью The New York Times назвал это выдумками, порочащими его мать. По его словам, она никогда не совершала незаконных поступков, а скрывалась только от попрошаек. Причем меняла не жилье, а местоположение офиса. «Когда становится известно, что у человека есть что одолжить, вы не представляете, с какими просьбами к нему обращаются: тут и мольбы о займах, и письма от всяких неуравновешенных людей. В последние годы мать часто меняла локацию офиса, чтобы спастись от этих „денежных ищеек“», — рассказал Нэд Грин журналистам после смерти Генриетты.

Однако сплетни не умолкали. Одна из историй утверждает, что однажды Гетти уронила в кузове экипажа марку стоимостью 2 цента и полночи искала ее на полу и под сиденьями.

Сын миллионерши Эдвард Хоулэнд Робинсон Нэд Грин.

Немудрено, что с тем состоянием, которое Генриетта Грин скопила за всю свою жизнь, на старости лет она попросту потеряла покой. Ей всюду мерещились злоумышленники. По рассказам, женщина носила ключи от банковских ячеек на цепочке, обернутой вокруг талии, и спала с револьвером, привязанным к ее руке леской.

В том же интервью The New York Times сын Гетти Нэд заявил, что распускаемые газетчиками байки про его мать сильно навредили ее безопасности: «Ложный слух, что в черной сумке, которую она всегда носила с собой, лежали облигации на миллионы долларов, лишил ее возможности ходить по вечерним улицам в одиночку и безоружной. Она все время боялась, что на нее нападут».

Известна также история о том, как за несколько лет до смерти у миссис Грин обострилась давняя грыжа и она решила обратиться к врачам. Доктор Генри С. Паскаль, который вел прием, заявил о необходимости лечения. При этом якобы сама Гетти справлялась с грыжей весьма своеобразным способом: под нижнее белье она подкладывала дощечку, которая придавливала отек. Прием, по свидетельствам очевидцев, закончился тем, что Генриетта, узнав стоимость операции ($ 150), просто развернулась и ушла.

«Дядюшка Сэм собирает подоходный налог», карикатура, 1895 год.

Гетти называли главной скупердяйкой Америки, но мало кто знал, что она занималась благотворительностью. Ее сын утверждал, что мать никогда не рассказывала о своих пожертвованиях, хотя их было достаточно. Гетти нередко жертвовала крупные суммы — $ 500, $ 1 000, $ 10 000. Существовал даже некий список из 3 десятков семей, которые получали ежемесячные выплаты.

Нэд также поделился историей о том, как миссис Грин заботилась о старом бухгалтере Бенджамине Лоутоне, который был счетоводом еще у ее отца. Когда Генриетта пришла в бизнес, Лоутон стал работать и на нее. На склоне лет бухгалтер совсем одряхлел, но все равно ежедневно приходил в офис и садился за свой рабочий стол. Правда, большую часть времени просто дремал. Нэд хотел уволить Бенджамина, однако Гетти не позволила: по ее словам, старик признался ей, что «увольнение его добьет». Она сохранила Лоутону рабочее место и до самой его смерти выплачивала жалованье.

Гетти Грин и ее дочь Сильвия с мужем Мэттью Уилксом.

По данным «Википедии», в Книге рекордов Гиннесса есть запись о «самом скупом человеке в мире», где сказано, что Генриетта Грин умерла от апоплексического удара во время спора с горничной о достоинствах дешевого обезжиренного молока. Сын миллиардерши назвал иную причину: его мать перенесла несколько инсультов, которые впоследствии и привели ее к смерти.

Цитаты Гетти Грин

О ношении револьвера: «В основном ношу его, чтобы защитить себя от адвокатов. Я не очень-то боюсь грабителей или разбойников».

Ценный совет: «Никогда не занимайтесь спекуляциями на Уолл-стрит, тщательно пережевывайте пищу, спите по ночам, не пейте ледяную воду и держитесь подальше от сквозняков».

О принципах ведения бизнеса: «Когда я вижу, как что-то продается за бесценок по причине ненадобности, я скупаю все, что есть, и откладываю до лучших времен. И когда они наступают, покупателям уже приходится за мной поохотиться и выложить кругленькую сумму за мою собственность».

О драгоценностях Вандербильтов: «Я одалживала деньги нью-йоркскому муниципалитету, но, когда ко мне с такой же просьбой обратились Вандербильты, я им отказала. Они приходили совсем недавно, как раз накануне свадьбы, и принесли тогда ящик в 2 фута длиной, в котором лежали те самые знаменитые драгоценности Вандербильтов. Предлагали мне их под залог ссуды. Господи помилуй, да ведь я же совсем ничего не понимаю в бриллиантах!»

О банковской панике 1907 года: «Те, кому я одолжила свои деньги, получили их под 6 %. Я с легкостью могла взять с них и 40 %. Но никогда в жизни, что бы там обо мне ни говорили, я не занималась ростовщичеством, и лучше всего это знают те богачи, кто имел со мной дело».

Секрет успеха и хорошего самочувствия: «Я встаю в 8 часов утра и до позднего вечера тружусь на работе. Я очень осторожна в еде. Употребляю хорошую простую пищу и не практикую перекусы. Не ем сахар и масло, потому что считаю, что они мне не подходят. Но тут дело не в экономии, а в здоровье».

Редакцию поразило, что родная мать способна сэкономить на здоровье собственного ребенка. И что он, несмотря на это, спустя годы будет заботиться о ее репутации. В чем, на ваш взгляд, причина такого его поступка?