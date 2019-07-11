История мадам де Сталь, которая дружила с Гете, внушала страх Наполеону и восхищала Пушкина

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«Три великие силы борются с Наполеоном за душу Европы: Англия, Россия и мадам де Сталь» — говорила знакомая Бонапарта графиня Викторина де Шастене. Кем же была женщина, удостоившаяся такой характеристики в 1814 году? Вы можете предположить, что как минимум личностью неординарной. И будете совершенно правы: влияние мадам де Сталь на искусство и политику было так велико, что ею восхищались Гете, Байрон и Пушкин, а Наполеон считал ее своим личным врагом.

Мы в AdMe.ru были сражены умом и упорством баронессы и считаем, что ее биография заслуживает экранизации. Но предлагаем не ждать фильма, а уже сейчас познакомиться с этой неординарной женщиной.

Кем была мадам де Сталь

Полное имя мадам де Сталь — баронесса Анна-Луиза Жермена де Сталь-Гольштейн. Она родилась в Париже в 1766 году в семье швейцарцев. Ее отец Жак Неккер стал министром финансов при короле Луи XVI, а мать Сюзанна была хозяйкой литературного салона. Девочка росла живой и любознательной, получила блестящее образование и уже в 15 лет написала замечания к финансовому отчету своего отца. Жермене довелось жить во времена Французской революции и эпохи Наполеона. Она стала известна как остроумная хозяйка литературного салона, талантливая писательница и публицист (ее считают родоначальницей французской романтической школы). Ее отличали ум, красноречие и энтузиазм — благодаря этим качествам она не только заняла высокое место в высшем свете Парижа, но и оказала большое влияние на развитие литературы и политики Европы начала XIX века. Из-за своих политических взглядов мадам де Сталь большую часть жизни провела в изгнании, подвергалась преследованию и тем не менее не прекращала своей деятельности. Так писал о баронессе историк А. Сорель: «Жермена Неккер так же жаждала мысли, как и счастья. Ее ум отличался ненасытимой алчностью все познать, способностью все обнять... Он обладал даром проникновения в чужие идеи и даром моментального вдохновения собственными своими идеями; и то, и другое не было следствием продолжительного размышления, а рождалось во время беседы в виде вдохновенной импровизации». Мадам де Сталь не отличалась классической красотой, но это не помешало ей дважды выйти замуж. Ее первым мужем стал барон Эрих Магнус Сталь фон Гольштейн — этот брак был устроен родителями, о взаимных чувствах не было и речи. Зато второй брак баронессы был по любви — она тайно обвенчалась с офицером Альбером де Рокка, который был младше ее на 23 года. На протяжении жизни у Жермены было много поклонников, причем она никогда не прекращала романов (однажды с нею жили пять любовников). Главной же страстью мадам де Сталь был писатель Бенжамен Констан, и их 12-летний роман оставил след в ее литературной деятельности.

Чем баронесса не угодила Наполеону

Когда во Франции вспыхнула революция, мадам де Сталь использовала свое влияние, чтобы спасать людей от казни, часто сама рискуя жизнью. Она была возмущена жестоким обращением с королевой Марией Антуанеттой и опубликовала брошюру в ее защиту. Кроме того, ее салон был влиятельным литературным и политическим центром. Например, в своем сочинении «О литературе» баронесса говорит о том, что литература должна выражать общественные идеалы и защищать политическую и нравственную свободу. Наполеон начал кампанию против публикации сочинения мадам де Сталь. «Она учит думать людей, которые раньше никогда не думали или позабыли, как это делается», — так отзывался о ней Наполеон и добавлял, что женщине лучше заниматься вязанием. Кроме того, ему не нравилось, что в широком кругу общения Жермены были иностранные дипломаты, оппозиционеры, а также члены правительства и даже родственники Бонапарта. У писательницы были не только политические, но и личные причины противостоять Наполеону: он вынудил уйти в отставку члена трибуната и любовника баронессы Бенжамена Констана, потому что считал, что речи Констану пишет мадам де Сталь. В 1803 году Бонапарт без суда выслал Жермену с детьми из Парижа и на 10 лет запретил ей селиться ближе чем на 200 км к столице.

В изгнании мадам де Сталь продолжала работу над своими трудами, а Наполеон не прекращал попыток контролировать баронессу. Он препятствовал публикации ее работ (даже тех, что проходили цензуру), запрещал ее друзьям навещать баронессу, а писательнице — покидать ее имение, даже приставил шпионов следить за нею. Однако даже в ссылке Жермена вела активную жизнь и, стараясь избежать преследования Наполеона, уезжала в Германию, Италию, Англию, Швецию и Россию, а наблюдения из каждой поездки превращала в литературные труды. В Германии мадам де Сталь познакомилась с Шиллером и Гете, первый делал комплименты ее уму и красноречию, а последний в своих письмах называл ее «экстраординарной женщиной». А в Англии ее ждала встреча с лордом Байроном, и хотя тот был сторонником Наполеона, он считал баронессу лучшим писателем Европы того времени. В России де Сталь было оказано настоящее гостеприимство — она дважды встречалась с Александром I. В. Л. Боровиковский написал ее портрет, а К. Н. Батюшков характеризовал ее так: «Дурна как черт и умна как ангел». Генерал Кутузов слал ей письма из Тарутино, где проходило сражение между русскими и французскими войсками. Писательница очень впечатлила и Александра Пушкина. Он одобрительно отзывался о ней и писал, что баронесса вызывала уважение всей Европы. О ее высоком положении в России свидетельствует и предостережение Пушкина одному из критиков: «Мадам де Сталь наша, не трогайте ее!» Когда Наполеон был сослан на остров Эльба, Жермена наконец смогла вернуться в Париж после 10-летнего изгнания. Она продолжала выпускать свои политические и литературные труды и в 1817 году в возрасте 51 года умерла в день начала Великой французской революции.

Цитаты мадам де Сталь

Неужели теперь возможно править так, как 300 лет назад?! ...Им (новым правителям) необходимы произвол власти, религиозная нетерпимость, придворная аристократия, не имеющая за собой никаких заслуг, кроме родословного дерева, народ невежественный и бесправный, армия, низведенная до простого механизма, стеснение печати, отсутствие всякой гражданской свободы — и взамен ее полицейские шпионы и купленная журналистика, которая бы восхваляла этот мрак! (О Реставрации во Франции.)

Внешность женщины, каковы бы ни были сила и широта ее ума, какова бы ни была важность предметов, которыми она занимается, всегда будет или помощником, или препятствием в истории ее жизни.

Есть тысяча способов быть очень дурным человеком, не нарушая ни одного закона.

Достоинство рода человеческого важнее, чем его счастье, и еще важнее, чем его прирост: увеличивать число рождений, не улучшая участи, — только готовить более пышное пиршество для смерти.

Из всех мужчин, которых я не любила, лучшим был мой первый муж.

В России все тайна и ничто не секрет.

Бонапарт, будучи еще простым генералом, был в гостях у госпожи де Сталь. Гости оживленно беседовали.

— А вы, генерал, — обратилась к нему хозяйка, — со мной не согласны?

— Сударыня, — ответил Наполеон, — я не слушал, я вообще не люблю, чтобы женщины вмешивались в политику.

— Вы правы, генерал, говоря вообще. Но, согласитесь, в стране, где женщинам рубят головы, у них появляется желание знать, за что с ними так поступают.