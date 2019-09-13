История любви русской дворянки и сиамского принца Чакрабона

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История их любви кажется слишком кинематографичной, ведь такой союз для начала XX века был практически невозможен. Она происходила из бедных дворян, он же был принцем. Екатерина Десницкая и принц Сиама (устаревшее название Таиланда) познакомились на благотворительном балу незадолго до начала Русско-японской войны. Чакрабон Пуванат предложил ей руку и сердце, а Катя отказала ему и уехала на фронт. Но на этом их история не закончилась.

AdMe.ru проследил необыкновенную лавстори, описанную в нескольких литературных произведениях. Союз принца и дворянки вызвал огромный скандал в сиамском королевстве и удивление в России.

Екатерина Десницкая — русская дворянка с храбрым сердцем

Екатерине было всего 2 года, когда не стало ее отца. Спустя год вместе с матерью и братом они переехали к бабушке с дедушкой в Киев. Жили очень бедно. Тем не менее Катя получила хорошее образование: она училась в Фундуклеевской гимназии, которая была первой женской гимназией в Российской империи. В возрасте 18 лет ее старший брат уехал учиться в Петербург, а когда умерла их мать в 1903 году, к нему перебралась и Катя. В Петрограде она поступила на курсы сестер милосердия, и незадолго до того, как ее обучение подошло к концу, началась Русско-японская война. И девушка решила ехать во фронтовой госпиталь ухаживать за ранеными. Но до отъезда в жизни Екатерины произошло еще одно знаковое событие.

Чакрабон — первый сиамский принц, выучивший русский язык

Между Российской империей и королевством Сиам сложились хорошие дипломатические отношения, поэтому принца Чакрабона отправили учиться в Петербург, где он поступил в Пажеский корпус. Он проявил себя как прилежный и способный ученик, быстро овладел русским языком. Принц и его друг стали первыми выходцами из Сиама, заговорившими по-русски. По окончании корпуса он был произведен в офицеры лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка. Затем он решил продолжить учебу и поступил в академию Генерального штаба. Образование, несомненно, было важной составляющей его жизни, но были и балы. И один из таких балов изменил в корне изменил его судьбу.

Благотворительный бал, перевернувший жизнь двоих людей из разных культур

Екатерина Десницкая и принц Чакрабон Пуванат познакомились на благотворительном балу для помощи раненым незадолго до отъезда Екатерины на фронт. Она собирала пожертвования, а принц влюбился в нее с первого взгляда. Каждый день приезжал к ней домой в съемную комнатушку доходного дома, которую они делили с братом. Он просил руки у ее брата, а вместо ожидаемого согласия девушка объявила ему дату отъезда на фронт и безапелляционный отказ. Катерина была честна и просто сказала, что ее зовет долг — помогать страждущим. И эта помощь была оценена: она стала кавалером Георгиевского креста (одна из четырех женщин, удостоившихся такой награды в ходе Русско-японской войны). Но это произошло позже, а пока Десницкая уехала на Дальний Восток с передвижным госпиталем, оставив в Петербурге страдающего принца. А он был настырен и не оставлял надежды, что когда-нибудь завоюет ее отважное сердце. И Катюша оценила его упорство. В письмах она называла его «Лек», что в переводе с тайского означало «маленький». Екатерина была на настоящей, реальной войне, а он, кажется, все больше завоевывал любовный фронт. Война заканчивалась, и настало время Кате вернуться домой, где ее ждал Чакрабон в надежде услышать долгожданное «да». Барышня с ответом не спешила, а вместо этого высказала свои условия: венчаться в православной церкви (он был буддистом);

быть единственной женой (сиамского принца представить без гарема просто невозможно). Принц безумно любил Екатерину, поэтому согласился на эти условия, а она приняла его предложение. И влюбленные отправились в Константинополь, где в условиях строжайшей секретности обвенчались. Чакрабон писал брату Катерины: «Нас скромно обвенчали в греческой церкви. Очень трудно было организовать полную секретность. Если узнают о свадьбе мои родители, разразится великий скандал. Неслыханное дело, что сиамский принц, сын единственного бумистского монарха, венчается в христианской церкви».

Возвращение и холодный прием дома

Слухи о жене-иностранке появились еще до прибытия молодых супругов в Сиам. Перед тем как туда отправиться вместе, принц сначала пробует в одиночку наладить отношения с родителями, но эти попытки не приносят желаемого результата. Катя пишет своему брату Ивану: «Теперь я начинаю осознавать свое будущее, и оно не представляется мне в радужном свете. Мой муж был прав, когда предупреждал в Петербурге, что это будет большая жертва с моей стороны — ехать с ним без разрешения». Молодожены приезжают в Таиланд, где у Кати появляется новое имя — На Питсанулок (по названию сиамской провинции на севере Таиланда). Невестку приняли холодно: не о такой девушке мечтали родители принца. Его исключают из числа наследников престола и назначают на невысокую должность начальника военного училища, пытаясь усложнить жизнь молодым и унизить сына. Изгнание длилось недолго, вскоре его назначили фельдмаршалом Генерального штаба тайской армии. Но Екатерина старается искренне понравиться новым родственникам: она овладела тайским языком, уважала обычаи и пыталась наладить отношения со свекровью. Настоящий сдвиг в отношениях происходит после рождения внука Чулы — вот тут сердца короля Рама V Чулалонгкорна и королевы Соавабхи оттаяли. В жизни часто бывает так, что с одной стороны прибыло, с другой, напротив, убыло. В данном случае нравы взяли свое: принц Чакрабон увлекся своей двоюродной племянницей, принцессой Чавалит. Он хотел сделать ее второй женой. Но Екатерина не собиралась так просто отдавать своего мужа, она боролась за него. Вот что она писала ему: «Прошу об одном — о сочувствии. Думай обо мне как о больной, единственным лекарством для которой являешься ты... Я все еще люблю тебя». Гордая Десницкая не хотела мириться с участью третьей лишней, и их брак вскоре распался.

Расставание, гордость и скоропостижная смерть

Чула — сын Екатерины Десницкой и принца Чакрабона.

Принц быстро остыл к новой пассии, умолял Катю не уходить от него, но все попытки были тщетны. Она его не простила и покинула королевство. А вскоре случилось несчастье: принц Чакрабон подхватил какую-то тропическую болезнь (по другим источникам, воспаление легких) и скончался в возрасте всего 37 лет. А вот Екатерина нашла свое счастье во второй раз. Она вышла замуж за американского инженера Гарри Клинтона Стоуна, с которым познакомилась в Шанхае, куда переехала после развода. После этого влюбленные перебрались в Америку, а затем в Париж. Чула после смерти отца был отправлен учиться в Англию, где впоследствии женился на англичанке. У них родилась дочь, которую Екатерина увидела лишь раз. До конца своих дней она жила в Париже. Похоронена Десницкая на известном русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Чула Чакрабон с женой Элизабет Хантер.

Любовная история принца и русской дворянки стала легендарной: их союз явился доказательством того, что любовь не знает преград. Но, к сожалению, такие сильные чувства не всегда могут длиться вечно. Писатели, вдохновленные этой историей, посвящали ее героям свои произведения, в числе которых можно вспомнить следующие: «Далекие годы» Константина Паустовского;

«Нефритовый слоненок» Галины Востоковой;

«Подписи к картинкам» Виктора Шкловского. В 1995 году внучка Екатерины Нариса Чакрабон в соавторстве со своей тетей по материнской линии Айлин Хантер выпустила книгу «Катя и принц Сиама». А в 2011 году по этой книге был поставлен балет в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета.

Нариса Чакрабон — внучка Екатерины и принца Чакрабона.