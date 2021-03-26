История семейства Дроздовых, которая в клочья разорвет стереотипы о том, что любовь живет 3 года

Николай Николаевич и Татьяна Петровна Дроздовы вместе уже 44 года. На вопрос, в чем секрет их семейного счастья, телеведущий уверенно отвечает: «Мне нравится все, что есть в Татьяне, ей нравится все, что есть во мне». Несмотря на разность интересов, супруги на протяжении многих десятилетий относятся к друг другу с теплотой, уважением и пониманием.

Мы в AdMe.ru преклоняемся перед четой Дроздовых и хотим поделиться некоторыми любопытными фактами из жизни этой семейной пары.

Брак с Татьяной Петровной — второй в жизни Николая Дроздова. В первый раз телеведущий женился, еще будучи студентом. Однако брак оказался коротким. Результатом этого союза стала дочь Надежда, которая пошла по стопам отца и стала биологом. Одно время она даже вела передачу «Очень дальнее Подмосковье» на телеканале «Московия» — нечто среднее между «Клубом кинопутешествий» и «В мире животных».

Надежда Дроздова.

После развода Дроздов еще 20 лет ходил видным холостяком. Друзья шутили: «Ты, Коля, наверное, жену из экспедиции привезешь — из Америки или Таиланда!» А она все это время, оказывается, жила 2 этажами ниже. Познакомилась пара в лифте. Однажды Николай Николаевич пожаловался, что, работая над книгой, мучается с печатной машинкой, и Татьяна Петровна вызвалась помочь. Так и завязался их роман. Соседка покорила ученого своей «простой русской красотой, без всякого лоска и выпендрежа».

У Николая и Татьяны Дроздовых не было ни романтических походов в кино, ни томных посиделок в кафешках. «Если нам интересно вдвоем, зачем куда-то идти?» — удивляется телеведущий. Правда, ухаживая, Николай Дроздов частенько дарил супруге цветы. Сначала она скрепя сердце терпела, а потом все же не выдержала и созналась, что очень огорчается из-за того, что срезанные растения гибнут. Супруги решили завести садовый участок и выращивать цветы там.

В одну из зим ученый решился на серьезный шаг. Пара шла в гости к одному из друзей биолога, который из Азии привез лемура и маленького олененка, как вдруг Николай Николаевич предложил Татьяне Петровне выйти за него замуж. Та согласилась. На помолвку Дроздов подарил невесте не банальное колечко, а электрический камин. В ответ она преподнесла ему длиннющий шарф, связанный своими руками. Свадьба была скромной. Супруги пригласили только самых близких друзей — всего человек 6. В этом браке родилась дочь Елена, она стала ветеринаром. У дочери телеведущего 2 детей — Филарет и Ян.

Николай Дроздов с супругой, дочерью Еленой и внуком Яном.

Татьяна Петровна не сразу привыкла к экзотическим увлечениям мужа. Однажды у Николая Николаевича убежала полутораметровая змея, и ее никак не могли найти. Супруга ученого обнаружила ее совершенно случайно, когда меняла постельное белье: змейка мило ютилась в пододеяльнике. В другой раз теща Дроздова нечаянно пропылесосила тарантула.

Но сложнее всего супруге телеведущего дались его длительные командировки, экспедиции и сборы. И даже рождение дочери нисколько не усмирило исследовательский дух Николая Николаевича. Однажды, отдыхая в Анапе, Татьяна смогла вырвать велосипед из рук мужа, но тот дождался вечера и все же сел на двухколесного коня. Вернулся со сломанной рукой. Татьяна Петровна поняла: спорить и отговаривать — бесполезно. С тех пор она, зная любовь супруга к приключением, всегда тщательно собирает ему аптечку.

Николай Николаевич признался, что говорит супруге о любви каждый день. «С детства вы знаете 2 волшебных слова, которые помогают нам жить. Это „пожалуйста“ и „спасибо“. А есть еще 2 волшебных трехсловия, которые нужно употреблять в отношениях, в семье особенно, — с улыбкой произносит Николай Николаевич. — „Я тебя люблю“ и „Прости меня, пожалуйста“. Если вы будете говорить эти слова своим близким, то ваша жизнь станет легче, красивее и радостнее».