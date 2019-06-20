История любви Чарли Чаплина и Уны О’Нил, которым не помешали 36 лет разницы в возрасте

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Когда в далеком 1943 году 54-летний актер Чарли Чаплин объявил о своих намерениях жениться в четвертый раз, все отнеслись к этой новости весьма скептически: еще бы, ведь невеста была младше жениха на 36 лет! Но пророчества злопыхателей о скором разрыве не сбылись, а мир получил еще одну красивую историю любви.

Мы в AdMe.ru уверены, что когда-нибудь об этой паре снимут душещипательный фильм, а пока предлагаем узнать, как обрел своей семейное счастье один из величайших актеров кино.

Уна О’Нил родилась в семье американского драматурга, лауреата Нобелевской и Пулитцеровской премии Юджина О’Нила и писательницы Агнес Боултон. Увы, брак оказался некрепким, но отец не переставал заботиться о своей дочери: девочка выросла в самом центре Нью-Йорка, с детства ни в чем не нуждалась и получила блестящее образование. Уна вращалась в богемных кругах, и, конечно, с такой эффектной внешностью от ухажеров у нее не было отбоя: за ней ухаживал Трумен Капоте, она также встречалась с писателем Джеромом Сэлинджером. К 17 годам девушка твердо решила стать актрисой: она нашла агента, а тот, в свою очередь, попробовал уговорить самого Чарли Чаплина взять ее на роль в одном из его фильмов.

Шел 1942 год. К этому времени Чарли Чаплин стал не просто успешным актером — он был настоящей живой легендой. Однако в личной жизни звезды все было не так гладко: актер был уже трижды разведен, а весь Голливуд знал, что Чаплин неровно дышит к молоденьким девушкам: первым двум женам на момент брака было всего 16 лет. И тут он знакомится с молодой и красивой Уной О’Нил. Как рассказывал сам Чаплин, как только он увидел улыбку девушки, его плохое настроение тут же улетучилось. Он был очарован, но, что важнее, это чувство оказалось взаимным. Казалось, между ними пропасть — 36 лет разницы в возрасте. Но Уна и Чаплин будто вовсе не обращали внимания на это. Чаплина привлекала не только красота девушки, но и ее острый ум и сильный, волевой характер.

Мало кто верил в этот союз, но ни сплетни, ни косые взгляды, ни письма с угрозами от отца Уны (тот лишил дочь наследства и навсегда прекратил общение с ней) не остановили эту пару: 16 июня 1943 года они поженились. Новость о том, что Уна вышла замуж за Чаплина, больно ударила по Сэлинджеру: в это время он служил на фронте и еще надеялся, что по возвращении сделает девушке предложение. Вряд ли кто-то тогда мог предположить, что этот брак продлится долгих 34 года.

После свадьбы Уна оставила свои мечты об актерской карьере и решила полностью посвятить себя семье. Актер множество раз говорил, что Уна — воплощение идеальной жены и ему очень повезло с ней. «Я очень обрадовался: наконец-то рядом со мной была настоящая жена, а не женщина, которая хотела делать карьеру. Правда, я был уверен, что в лице Уны кино потеряло великолепную комедийную актрису с превосходным, тонким чувством юмора. Но я не хотел ее делить ни с кем».

В семье родилось 8 детей: младшего ребенка Уна родила, когда Чаплину было 73 года. Как рассказывали друзья семьи, в доме всегда была очень спокойная обстановка и родители старались всячески поддерживать стремления детей, в то же время не заставляя их делать то, чего те не хотели. Дети выросли творческими людьми — многие так или иначе связаны с миром кино. Сын Юджин работал режиссером-постановщиком женевской оперы, снимал документальные фильмы, а сейчас является президентом Международного фестиваля комедийного кино в Веве (Швейцария). Сын Сидней некоторое время был актером, а затем выбрал профессию кинопродюсера. Старшая дочь Джеральдина добилась наибольшей известности: она довольно много и успешно снималась в кино и играет по сей день. Ее дочь, Уна, продолжила династию и также стала актрисой: наиболее известной работой девушки стала роль Талисы, супруги Робба Старка в сериале «Игра престолов».

Джеральдин вместе со своей дочерью Уной.

Приблизительно с 1930-х годов ФБР стало собирать досье на Чаплина, чтобы в дальнейшем появилась возможность выгнать его из страны: актера подозревали в антиамериканской деятельности и считали подпольным коммунистом. В 1952 году Чаплин отправился в Лондон, чтобы представить свой новый фильм «Огни рампы», и уже там узнал, что обратный въезд в США для него закрыт. Уна помогла вывести имущество семьи в Европу и вскоре в знак солидарности отказалась от гражданства США. Семья Чаплин решила обосноваться в уютном доме неподалеку от Лозанны (Швейцария). Они редко покидали свое гнездышко, но к ним часто приезжали друзья и деятели искусства. Лишь в 1972 году пара приехала в США на вручение почетного «Оскара» Чаплину. Чаплин продолжал работать, но картины теперь снимал в Великобритании: писал сценарии, режиссировал, снимался сам. За свои заслуги актер был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II, а его жена стала леди Уной Чаплин.

Чарли Чаплин скончался в своем доме во сне на 88-м году жизни. После смерти супруга Уна ненадолго переехала в Нью-Йорк, но вскоре вернулась назад в Швейцарию и жила в том же доме вплоть до своей кончины: она пережила мужа на 14 лет и умерла в возрасте 66 лет.

Слышали ли вы раньше об этой истории любви? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.