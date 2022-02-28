История леопардового принта, которому уже более 2000 лет, а он до сих пор в тренде

Уже много лет леопардовый принт не теряет своей популярности. Пальто, сумки и головные уборы в характерных пятнах занимают в гардеробах современных модниц не менее значимое место, чем маленькое черное платье или туфли-лодочки.

AdMe.ru проследил тернистый путь, который проделал леопардовый принт, прежде чем прочно войти в нашу жизнь.

Леопардовые мотивы и образы кошек в целом веками использовались для обозначения власти, независимости и уверенности. Леопарды считались свирепыми и живучими животными.

Египетскую богиню мудрости Сешат часто изображают в шкуре леопарда или гепарда. А богиня Си-ван-му, известная в китайской мифологии как королева-мать Запада, еще до нашей эры изображалась с зубами тигра и хвостом леопарда.

В XVIII и XIX веках леопардовый мех и одежда стали обозначать богатство и статус. В XX веке было запущено массовое производство тканей и одежды, имитирующих окрас леопарда.

Кристиан Диор стал первым дизайнером, который использовал анималистичный принт вместо меха в 1947 году.

Принт выглядел ярко и дерзко. Не каждая женщина могла себе позволить надеть вещь с леопардовым принтом. Кристиан Диор даже говорил: «Не носи его, если ты добрая и милая».

В 1940-х леопардовые пальто и шубы стали все чаще появляться на героинях фильмов. Голливудские звезды были примером для обычных женщин, и принт приобрел популярность.

Джейн Уайман («Потерянный уикенд»), Вероника Лейк («Сайгон»), Шелли Уинтерс («Плач большого города»).



В начале 1950-х принт пережил очередное перерождение. Шубы из меха стали показателем статуса их обладательницы.

Знаменитости того времени охотно носили леопард. Накидка и муфта Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» и пальто со шляпкой Барбры Стрейзанд сделали свое дело и превратили леопард в престижный принт.

Чуть позже леопард стал мейнстримом благодаря Элизабет Тейлор, Брижит Бардо, Эди Седжвик. Знаменитости, считавшиеся иконами стиля того времени, его обожали.

Героинь мирового кинематографа, в одежде которых присутствует леопардовый принт, можно условно поделить на группы. Для каждой из них пятнистые наряды несут свою смысловую нагрузку.

Прежде всего, дама в леопарде — это соблазнительница. Это касается культовых героинь, которых на экране воплотили Мэрилин Монро («Джентльмены предпочитают блондинок»), Мирей Дарк («Высокий блондин в черном ботинке») и Ким Кэттролл («Секс в большом городе»).

Леопард также носят героини, у которых на первом месте стоит карьера. Они решительные и смелые, их ничто и никто не остановит. Это, например, Миранда Пристли («Дьявол носит Prada») и Эрин Брокович («Эрин Брокович»).

В кино активно носят леопард и представительницы богемы. Мардж Шервуд («Талантливый мистер Рипли») и Джоан Холлоуэй («Безумцы») — яркие тому примеры.

Леопардовый принт отлично справляется с созданием злодейских образов на экране. Чего стоят мачеха из «Золушки» и Круэлла Де Виль из фильма «101 далматинец».

Кейт Бланшетт, «Золушка».

Гленн Клоуз, «101 далматинец».

Леопардовый принт носят не только киногероини, его обожают многие современные звезды. Например, Бейонсе явно любит вещи такой звериной расцветки.

Законодатели мира моды, такие как Донателла Версаче, не раз выражали свое благосклонное отношение к «пятнистым» вещам.

Элтон Джон и Донателла Версаче, 1992.

Сезон за сезоном леопард не сдает позиций и остается на мировых подиумах в коллекциях Balmain, Cavalli, Givenchy и других модных домов. Все потому, что принт поддается различным интерпретациям, но при этом остается неповторимым.

Roberto Cavalli, 2005. Balmain, 2010.

Givenchy, 2018.

Однако то, что представители высокой моды так ценят принт, не обеспечило его стопроцентной любовью массового потребителя. Некоторые считают леопард проявлением безвкусицы и искренне не понимают, в чем его ценность. Так мир разделился на 2 лагеря: одни люди считают его синонимом шика, другие ни за что не согласятся надеть леопардовую шубу или легинсы.