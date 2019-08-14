История леди Гамильтон, которая без положения и денег проложила себе дорогу в высший свет и стала подругой королевы

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Ее жизнь была непростой и в то же время похожей на сказку: брошенная беременная девушка, находившаяся на грани нищеты, стала женой британского посла и близкой подругой королевы. Ее действия повлияли на ход истории, а ее очарование вдохновляло писателя Гете и живописцев Джошуа Рейнольдса и Джорджа Ромни. В честь прекрасной леди Гамильтон был назван сорт английских роз, а ее образ до сих пор волнует писателей и режиссеров.

AdMe.ru решил поделиться историей женщины, которая на рубеже XVIII–XIX веков была столь же популярна, как Мэрилин Монро в XX столетии, и сумела покорить сердце отважного вице-адмирала Нельсона.

Бурная юность леди Гамильтон

Эмма Гамильтон родилась в 1765 году в Чешире (Англия) в семье горничной и кузнеца. При рождении она получила имя Эмма Лайон. Ее отец умер спустя 2 месяца после ее рождения, и воспитанием девочки занимались мать и бабушка. Денег в семье не хватало, так что Эмме уже с 12 лет пришлось устроиться служанкой в дом хирурга. Позже она переехала в Лондон и сменила множество профессий: торговала фруктами, служила горничной у актрисы и даже работала танцовщицей в «Богине здоровья» у врача, который лечил бесплодие весьма сомнительными методами. Во время работы в гостинице она познакомилась с лейтенантом Пейном и стала его любовницей. Однако у Пейна были долги и, чтобы расплатиться с ними, он, не слишком интересуясь желаниями девушки, сбыл Эмму своему другу, сэру Гарри Фетерстоунхау. Эмма стала любовницей сэра Гарри, жила в роскошном замке, принимала его гостей на положении хозяйки, познакомилась со многими влиятельными мужчинами и танцевала обнаженной для их развлечения. Однако жизнь в роскоши продолжалась недолго: в 16 лет девушка забеременела от Фетерстоунхау, и он в ярости выгнал ее на улицу.

Эмма была в положении многих других девушек, которые попали в Лондон, сбегая от голода и надеясь найти хорошее место, а в результате оказались использованными и брошенными. От отчаяния она обратилась к одному из своих друзей — Чарльзу Гревиллю. Тот согласился ее принять на положении любовницы, при условии что она сменит имя на миссис Эмма Харт, а ребенка отдаст на воспитание бабушке.

Пигмалион и его Галатея

Следующие годы были достаточно счастливыми в жизни Эммы. По просьбе Гревилля она отказалась от общественной жизни и стала носить скромную одежду. Ее новый покровитель научил ее правильно вести беседу, помог достичь значительных успехов в музыке и пении, благодаря которым она стала известной во всей Европе. Гревилль, в свою очередь, извлек все выгоды из создавшегося положения: он принял на работу мать Эммы и нашел в ее лице добропорядочную экономку, а саму Эмму за оговоренную сумму отправлял позировать натурщицей к своему другу, художнику Джорджу Ромни. Ромни был настолько восхищен Эммой, что называл ее «божественной леди... превосходящей всех женщин». Эмма могла подолгу удерживать позы и выражения, как настоящая модель, при этом она имела способность поднимать настроение и льстить мужчинам, с которыми общалась. Ромни написал более 60 портретов Эммы, на которых она предстала в разных мифологических и исторических образах. За время жизни у Гревилля Эмма узнала многое о литературе и искусстве, она стала образованной и интересной женщиной. Но Пигмалион скоро пресытился своей Галатеей. Решив жениться, чтобы поправить финансовые дела, он обманом отправил девушку к своему дяде, британскому послу в Неаполитанском королевстве, сэру Уильяму Гамильтону, на которого красота Эммы произвела большое впечатление.

Позы Эммы с портретов авторства Джорджа Ромни повторила великолепная Вивьен Ли в фильме 1941 года «Леди Гамильтон».

Миссис Эмма Харт становится леди Гамильтон

Полгода Эмма и ее мать прожили в апартаментах в Неаполе, снятых для них сэром Гамильтоном. Эмма неоднократно писала Гревиллю, умоляя забрать ее, пока не поняла, что он бросил ее. Вначале она была в ярости, но потом начала наслаждаться жизнью в новом городе и принимать ухаживания сэра Уильяма. Совершенно неожиданно, несмотря на разительную разницу в возрасте (ей было 26, а ему — 60 лет), они полюбили друг друга, и сэр Гамильтон, забыв свое намерение сделать Эмму любовницей, женился на ней. В этот период леди Гамильтон сумела стать близкой подругой королевы Марии Каролины, свободно овладела французским и итальянским языками. В доме сэра Уильяма в Неаполе она давала представления в духе пантомимы, придуманные ею самой и абсолютно уникальные. Они собирали художников, восхищали королевских особ и писателей, включая Гете.

Отношения с вице-адмиралом Нельсоном

Молодой Нельсон и леди Гамильтон в образе вакханки.

В 1793 году она через своего мужа познакомилась с вице-адмиралом Горацио Нельсоном, который был сражен ее обаянием. Именно влиянию Эммы приписывают победу Нельсона над французами в битве на Ниле: через королеву Каролину она получила для его флота припасы и запасы воды на Сицилии. В 1798 году состоялась их повторная встреча. К этому времени Нельсон заметно постарел, потерял руку и часть зубов, но восхищение Эммы национальным героем было безмерно. Сэр Гамильтон принял Нельсона под крышей своего дома, где Эмма ухаживала за вице-адмиралом, а затем устроила в его честь вечеринку. Между героем и леди Гамильтон возникли сильные чувства, причем ее муж никак не препятствовал развитию их отношений, возможно, даже поощрял их. Он относился к Нельсону как к сыну и другу. Формально Горацио состоял в браке, но в реальности никакой любви между ним и его женой уже давно не было. После возвращения в Англию Нельсон продолжал проводить большую часть времени у Гамильтонов, из-за чего эта троица стала объектом насмешек в обществе. Жена Нельсона предъявила ему ультиматум: либо она, либо Эмма. В то время многие аристократы унижали своих жен, выставляя напоказ куртизанок. Но вице-адмирал по-настоящему шокировал респектабельных английских леди и лордов, разорвав отношения с законной супругой ради любимой женщины.

Гибель героя

В 1801 году у леди Гамильтон родилась дочь. Нельсон с радостью воспринял весть о рождении дочери и настаивал на том, чтобы ее назвали в честь матери Эммой, но по настоянию леди Гамильтон девочке дали имя Горация. В 1803 году умер сэр Уильям, и Эмма с Нельсоном начали жить как муж и жена. Однако счастье было недолгим: вице-адмирала снова вызвали в море. Уже располневшая леди Гамильтон получила в 1804 году несколько предложений выйти замуж, но любовь к Горацио заставила ее отклонить их. В следующем году ей принесли весть, что Нельсон погиб в битве при Трафальгаре. Эмма была настолько сражена этой новостью, что в течение нескольких недель почти не поднималась с постели и часто принимала посетителей в слезах. Просьбы Нельсона позаботься об Эмме и Горации были проигнорированы английским правительством, и вскоре леди Гамильтон потеряла доставшийся ей дом Мертон-Плейс и пристрастилась к алкоголю. Последние месяцы жизни она провела в темных, мрачных комнатах, практически не поднимаясь с кровати, и в 1815 году в возрасте 49 лет умерла.