История красной помады, которая сейчас есть почти в каждой косметичке, а раньше была запретным плодом

Сейчас помада воспринимается как средство, которое может дополнить образ или сделать акцент в макияже. Однако в прошлом ее использование было напрямую связано с тем, что хотел продемонстрировать человек. Так, помада могла быть символом соблазна, тщеславия, морального упадка, показателем социального статуса, богатства, а также элегантности или уверенности. Такое разнообразие трактовок варьировалось от эпохи к эпохе.

Мы в AdMe.ru любим эффектный красный цвет на губах и поэтому решили выяснить, какова судьба у помады, которая найдется в косметичке практически любой девушки.

Древний Египет

Клеопатра была поклонницей губной помады. Царица использовала краску для губ, которую делали из измельченных насекомых и яркой пасты. Также именно в Древнем Египте появилась первая упаковка: ингредиенты смешивались в небольших горшочках. Помимо насекомых для изготовления помады использовалась смесь фокус-альгина, йода и бром-маннита. Однако итоговый продукт мог быть токсичным, и, по легенде, именно из-за него появилось выражение «смертельный поцелуй». В ту эпоху красный цвет губ был признаком аристократов, поэтому низшие слои общества никогда не использовали это средство.

Древняя Греция

Греки для придания красного оттенка губам измельчали шелковицу. Только вот делали это далеко не все девушки. Если в Древнем Египте красные губы являлись символом аристократии, то в Древней Греции все было наоборот. В те времена куртизанки настоящими женщинами не считались, поэтому они должны были делать макияж и краситься яркой помадой, чтобы обозначить себя.

Англия XVI–XVIII веков

Только к середине XVI века использование губной помады стало повсеместным. Королева Елизавета I как законодательница моды стала популяризировать яркие губы, которые подчеркивали аристократическую бледность лица. Ее помада была сделана из пчелиного воска и красных растительных красителей. Спустя несколько столетий, когда на трон собиралась взойти королева Виктория, макияж все еще был свойственен только куртизанкам. Однако актрисам в качестве исключения разрешали использовать декоративную косметику. Так макияжем и красной помадой заинтересовывалось все большее количество женщин.

Франция XIX века

Настоящей революцией в использовании губной помады стало изобретение компании Guerlain. Специалисты этого бренда придумали палочку из животного жира, пчелиного воска и оливкового масла, которую они завернули в бумагу. Производство не требовало больших финансовых вложений, поэтому итоговый продукт был дешевым и доступным многим женщинам.

Движение суфражисток

В 1912 году тысячи участниц суфражистского движения прошли мимо нью-йоркского салона Элизабет Арден. Основательница косметического бренда поддерживала происходящее и в итоге присоединилась к марширующим женщинам, раздавая им тюбики с ярко-красной помадой. Этот, казалось бы, незначительный шаг стал очень символическим. Арден была бизнесвумен во времена, когда макияж считался социально неприемлемым, а у женщин не было даже права голосовать. Красный цвет на губах шокировал мужчин, поэтому активно использовался как знак восстания и освобождения. Именно 1920-е годы стали периодом широкого распространения макияжа и красной помады. Но их носили не для того, чтобы выглядеть лучше. Они были высказыванием женщин о том, что их нельзя игнорировать и у них тоже есть сила.

XX век в Европе и Америке

В Европе красная помада была символом патриотизма. Также женщины ярко красили губы, чтобы показать свою стойкость и создать ощущение нормальной жизни в трудные времена. А дамы, которые не могли себе позволить косметику, подкрашивали губы свекольным соком. В 40-х годах использование красной помады стало обязательным для девушек, идущих в армию. Элизабет Арден была приглашена разработать оттенок, который подходил бы к униформе. Кроме того, именно такой цвет на губах поддерживал боевой дух солдат как в Северной Америке, так и в Европе.

Во второй половине 40-х годов девушки продолжали пользоваться красной губной помадой. Есть мнение, что около 98 % женщин в Америке предпочитали этот цвет. Наверняка они вдохновлялись голливудскими актрисами, которые с помощью красного оттенка на губах добавляли гламура своему образу. Кристиан Лубутен говорил, что, если девушка накрасила губы красной помадой, значит, она уверена в себе и контролирует то, как ее воспринимают другие. Но до того момента, когда цветное телевидение полностью вытеснило черно-белое, красная помада не использовалась для съемок. Технологии того времени некорректно передавали оттенок: все выглядело слишком бледным и плоским. Чтобы с этим справиться, наносили зеленую помаду: именно благодаря ей губы актрис на экране казались темными.

Настоящее время

Красный цвет исторически связан с красотой. Габриэла Эрнандес, основательница бренда Bésame Cosmetics и историк косметики, говорит, что это цвет жизни, он обозначает естественный прилив крови, благодаря которому человек выглядит здоровым и желанным. Проведенное исследование подтвердило, что человек с красной помадой на губах более приятен взгляду вне зависимости от того, какие чувства испытывает смотрящий. А ученые из Манчестерского университета изучили 50 мужчин и выяснили, что они тратят 10 секунд на то, чтобы рассмотреть девушку при первой встрече. При этом на 7,3 секунды они задерживаются взглядом на губах, которые накрашены красной помадой, на 6,7 секунды — розовой и всего на 2,2 секунды — на ненакрашенных. Несмотря на то что сейчас многие девушки не используют красную помаду с какой-то конкретной целью, нельзя отрицать тот факт, что с этим оттенком на губах они выглядят привлекательнее.

Как вы относитесь к красной помаде: это обязательный атрибут, элемент вечернего образа или вовсе излишество?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.