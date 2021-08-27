История Камиллы Паркер-Боулз — женщины, которая не знала отбоя от кавалеров, но полжизни ждала своего принца

Свою историю любви Камилла Паркер-Боулз и наследник британского престола принц Чарльз скрывали от всего мира почти 30 лет. Чего только ни пришлось пройти этой паре: браки с нелюбимыми, тяжелые разводы, чрезмерное внимание общественности, сплетни и осуждение.

Мы в AdMe.ru проследили путь становления Камиллы Паркер-Боулз от британской аристократки до знаменитой герцогини Корнуолльской. А в бонусе мы попробовали разобраться, почему же наследник британской короны предпочел Камиллу своей красавице-жене леди Диане.

Камилла Розмари Шанд родилась в 1947 году в дворянской семье: ее отец, Брюс Шанд, был майором Британской армии, а мать, Розалинд Кьюбитт, происходила из семьи английского барона.

Будущая герцогиня Корнуолльская росла очень непоседливым ребенком: чтобы хоть как-то умерить ее бойкий нрав, родителям даже пришлось отправить девочку в специальный пансион. Впрочем, элитная школа так и не смогла направить энергию Камиллы в нужное родителям русло, и, вернувшись из пансиона, девушка стала еще более независимой.

Родители Камиллы Паркер-Боулз.

Умная девушка из благородной семьи сразу стала пользоваться вниманием многочисленных кавалеров. Одним из таких стал тогда совсем еще молодой офицер Эндрю Паркер-Боулз, который славился своей любовью к вечеринкам и праздникам.

Камилла Розмари Шанд (слева) и ее подруги.

Ветреность Эндрю не смутила Камиллу, которой пришлось ждать предложения руки и сердца от знатного офицера. Впрочем, долгожданного колечка от суженого так и не поступило. Отчаявшись, девушка пошла на хитрость: заручившись помощью подруги, приближенной к королевскому двору, Камилла решила позлить своего жениха новыми отношениями. Да не с кем-нибудь, а с самым настоящим принцем!

Хотя Эндрю Паркер-Боулз был признанным красавцем-ловеласом, а принц Чарльз — сдержанным аристократом, Камилла решила не упускать уникальную возможность вызвать у своего жениха приступ ревности за его роман с принцессой Анной — сестрой Чарльза. На руку ей было и то, что наследный принц играл в одной команде поло с ее свободолюбивым женихом. Однако затем все пошло совсем не так, как планировалось изначально.

Принц Чарльз (в галстуке) и Эндрю Паркер-Боулз (№ 2).

Когда Камиллу представили принцу Чарльзу, она с ходу заявила: «Моя прабабушка и ваш прадедушка любили друг друга. Может, нам с вами тоже стоит попробовать?»

Легкий флирт, пара улыбок — и наследный принц британской короны по уши влюбляется в Камиллу. Она, кстати, и сама уже оказывается не прочь ответить взаимностью высокому, немного застенчивому парню.

Принц Чарльз же настолько очарован своей новой пассией, что никогда не расстается с ее портретом, а с появлением в его жизни принцессы Дианы прячет его всякий раз, когда законная супруга появляется неподалеку.

Родственники Чарльза оказались не в восторге от подруги наследника. Сказывалось то, что у супруги будущего короля не должно было быть отношений до свадьбы. Как выяснилось, Камилла Шанд под это условие не подходила.

Эндрю Паркер-Боулз и принцесса Анна.

Спустя несколько лет взаимных обманов Эндрю Паркер-Боулз решается сделать Камилле предложение. Принцесса Анна же выходит замуж за олимпийского чемпиона Марка Филлипса.

Узнав о предстоящей свадьбе своей возлюбленной, принц невероятно расстроился: еще бы, не каждый день любовь всей твоей жизни идет под венец с другим.

Однако совместная жизнь с Эндрю у Камиллы не задалась: супруг и не пытался стать примерным семьянином. О его похождениях вскоре начинают ходить легенды.

Разочарованная браком с Эндрю Камилла вновь находит утешение в принце. Тот, к слову, с радостью откликнулся на желание девушки возобновить общение. Вскоре о чувствах замужней женщины и наследника престола заговорил весь Букингемский дворец.

«Это было очень неприятное время. Настолько неприятное, что я бы не пожелала пройти через такое даже самому заклятому врагу. Если бы не моя семья — я бы не выжила». Камилла Паркер-Боулз

Принц понимал, что будущий король просто не имеет права пойти против семейных ценностей. Он делает предложение наследнице рода Спенсеров, но вот незадача — юная Диана совершенно ему не подходит.

Спустя несколько недель после предложения руки и сердца Чарльза и Диану спросили во время одного из интервью о том, влюблены ли они друг в друга. Ответ Дианы: «Конечно». Ответ же принца: «Ну, смотря что именно подразумевать под этим словом».

Камилла какое-то время поддерживает Чарльза и даже «благословляет» возлюбленного на брак с Дианой. Впрочем, это никак не поменяло отношение к ней принцессы: она, не то в шутку, не то всерьез, порой называла возлюбленную своего супруга «ротвейлером».

Камилла Паркер-Боулз и леди Диана.

Официальный развод Чарльза с Дианой, а затем и гибель принцессы отбросили мечту наследного принца о женитьбе с любовью всей его жизнью еще на несколько долгих лет. Впрочем, в 2005 году, когда страсти вокруг королевской семьи немного поутихли, королева наконец-то дала добро на новую свадьбу своего сына.

После того как Камилла наконец-то вышла замуж за принца, женщина получила регалии леди Дианы и даже обзавелась титулом принцессы Уэльской. Впрочем, стоит отдать должное новоявленной герцогине: Камилла отказалась от официального использования званий первой супруги Чарльза.

Любопытно, что прабабушка супруги принца Чарльза — Алиса Кеппел — в свое время пленила короля Эдуарда VII.

Хотя Алиса долгое время оставалась главной фавориткой короля, финал истории любви у возлюбленной Эдуарда VII оказался не столь радужным, как у ее будущей правнучки: Алисе Кеппел так и не удалось выйти замуж за наследника трона.

Алиса Кеппел — прабабушка Камиллы и фаворитка короля Эдуарда VII.

Сегодня герцогиня Корнуолльская Камилла сопровождает принца Чарльза на всех официальных мероприятиях. Она все так же поддерживает супруга в его начинаниях и при этом старается не привлекать к себе много внимания. Кроме того, женщина занимается развитием большого числа благотворительных фондов, а все свое свободное время проводит с многочисленными внуками — их у нее пятеро.

Бонус: Почему же принц Чарльз предпочел Камиллу Паркер-Боулз принцессе Диане

Причина № 1. Камилла была лучшим другом Чарльза. Камилла никогда не была писаной красавицей, и какое-то время ее внешность совершенно не нравилась принцу Чарльзу. Однако у Камиллы имелась одна очень яркая черта, которой так не доставало принцессе Диане: она умела понимать своего возлюбленного. Она знала, как рассмешить и приободрить наследника британского престола, умела выслушивать его проблемы.

Причина № 2. Камилла Паркер-Боулз всегда была самодостаточной. Герцогиня Корнуолльская всегда была самодостаточной особой: с самого детства Камилла имела много интересов и славилась своей способностью находить со всеми общий язык. Диана же была полной противоположностью Камилле: «принцессу людских сердец» часто называли «needy» («нуждающаяся» или «недолюбленная». — Перевод AdMe.ru).

Причина № 3. Камилла никогда не пыталась привлечь к себе внимание. Даже став герцогиней Корнуолльской, Камилла не стремится оказаться в центре общественного внимания. Несмотря на унизительный статус «самой ненавидимой женщины Британии», который она получила в 90-х годах, Камилла не старалась исправить свою репутацию при помощи СМИ и делала все, чтобы внимание публики доставалось людям с более высокими достижениями.