История камерунского нейрохирурга из Твери, к которому становятся в очередь люди со всей страны

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Не все герои носят плащи. Иногда им достаточно униформы доктора. Наш сегодняшний супермен из реальности — Леон Патрикович Нгакам, нейрохирург, который пролетел почти 6 000 км, приехав из Камеруна в Тверь ради одной цели — помогать детям.

Коллектив AdMe.ru обожает истории о людях, которые усердно работают ради благих целей, и поэтому предлагает вам познакомиться с жизнью знаменитого тверского врача.

Леон Патрикович родился в Камеруне. Он из большой семьи: 6 детей, из которых он самый младший. На поступление в далекую Тверскую медицинскую академию его вдохновил дядя, который окончил этот вуз, вернулся на родину и стал очень уважаемым гинекологом. Приехав в Тверь в 1991 году, молодой студент Леон принял решение учиться на нейрохирурга.

«Почему выбрал нейрохирургию? Так случилось, у моей мамы была черепно-мозговая травма, и она перенесла операцию, которая прошла удачно. Кстати, оперировал ее нейрохирург, который тоже учился в России. На меня этот случай произвел сильное впечатление. Я решил стать врачом и упорно идти к своей цели. Я вообще люблю преодолевать трудности». Нгакам Леон Патрикович

И трудностей хватало. Помимо необходимости осваивать медицину, Леону Патриковичу приходилось учить русский язык (который, по его мнению, самый сложный в мире) и привыкать к суровому климату. Но желание помогать людям оказалось сильнее всех проблем, и молодой студент ни разу не задумался о том, чтобы бросить все и уехать.

После окончания медицинской академии решение остаться в России у Леона Патриковича не ослабело. Хирург обзавелся семьей: у него есть жена Светлана и дочь Регина. Многолетним кропотливым трудом он достиг должности главы нейрохирургического отделения в Тверской областной детской больнице, где сейчас и работает.

Список дел, за которые берется Леон Патрикович, очень широк: от лечения детских черепно-мозговых травм до сложных операций, связанных с родовыми или злокачественными патологиями. У него богатый опыт проведения экстренных операций, благодаря которым удалось спасти жизнь не одному ребенку.

«Я очень люблю детей. Я сам рос в многодетной семье, и женщины в Африке рожают много детей: такова наша культура. Так что у меня это, наверное, в крови. А еще, когда ты видишь результат своей работы, как ребенок после твоей операции идет на поправку, это такое удовольствие, что даже не описать. И дети меня тоже любят, может, потому что я сам по себе человек простой. Они такие маленькие еще, невинные и искренние. Когда плачут, сердце надрывается и хочется всем помочь». Нгакам Леон Патрикович

К операциям хирург готовится довольно интересно: он боксирует с тенью или слушает песни Валерия Леонтьева. Ну и сон, естественно: заторможенной реакции во время работы быть не должно.

Такой ответственный подход к делу принес плоды: к нейрохирургу стремятся попасть желающие со всей страны. И Леон Патрикович пытается помогать всем по мере возможности. А дел у него немало: работа над докторской диссертацией, исполнение обязанностей главы отделения, участие в научных конференциях (в том числе и международных).

Вся стена кабинета Леона Патриковича увешана наградами и грамотами. Но главным подарком он считает стих 7-летней девочки, которую хирург практически вытащил с того света. В городе Леона Патриковича знают все и не упускают возможности поблагодарить за помощь.

«Бывает, в магазине стоишь, вдруг за руку кто-то тормошит: „Леон Патрикович, здравствуйте, вы мне несколько лет назад операцию делали. Помните?“ Я растеряюсь сначала, потом начинаю спрашивать, родители подходят — и я вспоминаю. Это так классно! Ради таких моментов и стоит жить». Нгакам Леон Патрикович

Талантливого хирурга не раз приглашали в Москву, но он категорически отказывается покидать Тверь — свою вторую родину.

«Слушайте, ну не все же в этой жизни измеряется машинами, квартирами и деньгами! Для меня престиж не главное, нет у меня таких амбиций. Для меня амбиции воплощаются в мастерстве. Я учился в Твери, я не готов и не хочу отсюда уезжать. Тверь — это моя вторая родина». Нгакам Леон Патрикович

Немногочисленные минуты отдыха Леон Патрикович проводит с семьей, часто посещает театр и готовит. Мясное жаркое и борщ — в списке любимых блюд. Если удается пойти в отпуск, то хирург с семьей отправляется во Францию, где у него есть родственники, или в родной Камерун. Правда, на первую родину удается попасть нечасто. Но любой выходной хирурга прекращается, когда кто-то нуждается в помощи.

«Я не могу сидеть дома и спокойно смотреть телевизор, если знаю, что где-то случилась беда и ждут моей помощи. Я обязательно поеду, даже если буду от усталости с ног валиться. Мне совесть не позволит, честное слово. Я просто не имею права отказывать в помощи больным людям». Нгакам Леон Патрикович

Планов у Леона Патриковича много: обучить новое поколение нейрохирургов, модернизировать свое отделение технически и защитить докторскую диссертацию. Судя по его словам, все составляющие для достижения этих целей у него имеются.

«Я очень счастливый человек. У меня любимые семья, работа, город, люди меня ценят и уважают. И я могу помогать людям. Что еще надо в жизни?» Нгакам Леон Патрикович