История Хатшепсут, женщины-фараона, которую пытались стереть из истории, но не смогли

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Наверное, редкий человек совсем ничего не слышал про Нефертити или Клеопатру, но при этом мало кому знакомо имя Хатшепсут. Фараон-строитель, полководец, организатор великой экспедиции в далекую страну — она пришла к правлению очень непростым путем, но смогла сделать для Египта действительно немало.

Мы в AdMe.ru познакомились с историей царицы Хатшепсут, одной из четырех женщин, которой удалось взойти на сугубо мужской древнеегипетский престол.

Почему фараон — мужчина?

Кадр из фильма «Боги Египта».

Начать, наверное, стоит с того, кто же такие были фараоны. Эти люди не только выполняли функции главы государства, но и становились представителями богов Гора, Осириса и Амона в мире людей. Боги были мужчинами, и египтяне твердо считали, что и фараон — посредник между мирами — может быть только мужского пола. Даже сама идея фараона-женщины считалась противоестественной. Но вот в 1508 году до н. э. родилась Хатшепсут. Она была дочерью фараона Тутмоса I и царицы Яхмес, его первой и главной жены. Еще при жизни отца девушка стала верховной жрицей бога Амона и получила титул его супруги. Когда же Тутмос I отправился в лучший мир, Хатшепсут была главной и самой законной претенденткой на престол, однако не смогла на него взойти: фараоном должен был стать мужчина, и точка. Царство получил ее единокровный брат Тутмос II, а Хатшепсут стала его женой. Сейчас нельзя с полной уверенностью объяснить мотивы этого поступка, но, скорее всего, девушка таким образом подготавливала почву для захвата власти в будущем. А может быть, ее просто-напросто заставили. Как бы там ни было, новый фараон оказался слабым и жестоким правителем, и Египет вздохнул с облегчением, когда через 4 года он умер. И снова остро встал вопрос: кто же теперь встанет во главе государства? Здесь и начинается самое интересное. Умная и расчетливая Хатшепсут твердо решила не упускать то, что принадлежало ей по праву. Для этого она предприняла ряд взвешенных и точных действий.

Дочь великого Амона-Ра

Фараон Тутмос I, отец Хатшепсут.

Главным претендентом на престол стал Тутмос III, сын умершего фараона и его наложницы. Однако на тот момент мальчику было только 12 лет, чем и воспользовалась Хатшепсут. Она назначила себя регентом, а маленького «фараона» отправила как можно дальше от дворца. Это был только первый шаг, регентство до совершеннолетия Тутмоса III не устраивало юную царицу. Однако Хатшепсут понимала: чтобы стать полноправной правительницей Египта, необходимо вписаться в религиозный культ страны и заручиться поддержкой самых сильных людей государства, а это будет непросто. Но Хатшепсут хватило мудрости и такта сделать своими сторонниками жрецов, представителей аристократии и военачальников. Получив такую мощную поддержку, молодая женщина провозгласила себя дочерью великого бога Амона-Ра, что и подтвердили жрецы. После этого Хатшепсут официально стала фараоном, а Тутмос III был отстранен от престола.

Как стать мужчиной

Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.

Казалось бы, дело в шляпе. Но ситуация оставалась сложной, и новая царица Египта это прекрасно понимала. А сложность состояла в том, что у большинства египтян в голове был конкретный сложившийся образ фараона. Мужчины-фараона. Чтобы глубже понять серьезность проблемы, проведем аналогию: представим себе, что в Российской империи XVII века вдруг на престол взошла... кошка. Говорящая, образованная, нарядно одетая, с правами на корону, но все-таки кошка. Можно живо представить себе реакцию на это крестьян. Хатшепсут отдавала себе отчет в том, что в данный момент она та самая «кошка на царстве», а значит, ожидать можно чего угодно. Поэтому новая правительница всеми силами старалась вписаться в устоявшийся мир богов и культов. Например, на всех важных мероприятиях Хатшепсут носила мужские одежды и накладную бородку. С этой бородкой ее зачастую и изображали: такой портрет фараона легче ложился на душу народа. Ну и про ее якобы божественное происхождение тоже не стоит забывать; в конце концов, люди свято в него верили и не стремились ссориться с великим богом. Провозглашенная дочь Амона-Ра не зря долго и терпеливо шла к престолу. В отличие от своего покойного мужа, она стала справедливой и мудрой правительницей. При Хатшепсут Древний Египет расцвел и возвысился: экономика страны шла в рост, строительство обрело невероятные масштабы. Кроме того, она организовала экспедицию в страну Пунт, контакты которой потерялись в эпоху Среднего царства. Необходимо было восстановить отношения с этим государством, так как Пунт был основным поставщиком дерева мирры. И Хатшепсут это удалось: контакты были налажены, а из похода египтяне вернулись с редкими товарами, такими как черное дерево, ручные обезьянки, золото, рабы и шкуры экзотических животных. Хатшепсут проявила себя и как хороший военный стратег: она лично возглавляла один из походов в Нубию, контролировала Синайский полуостров, финикийское побережье, Южную Сирию и Палестину.

Несколько тысяч лет спустя

Так по-разному фараона Хатшепсут увидели художники из разных тысячелетий. О реальной же внешности царицы мы можем только догадываться.

Женщина-фараон правила немногим больше 2 десятилетий и умерла на 22-м году царствования. На престол взошел Тутмос III. Есть версия, что он был очень зол и обижен на мачеху, потому как приложил немало усилий, чтобы стереть ее образ из истории: имя царицы было исключено из списка фараонов Египта, оно вырезалось из картушей и заменялось именами ее предшественников-мужчин, портреты уничтожались. Хатшепсут же, скорее всего, ожидала чего-то подобного и успела оставить немало упоминаний о себе в самых разных местах, и уничтожить все просто не получилось. Благодаря этому в XIX веке знаменитый египтолог Жан-Франсуа Шампольон смог вернуть имя Хатшепсут в мировую историю. Вот так сложилась судьба одной из самых незаурядных женщин, которых когда-либо видел свет. Скорее всего, сама Хатшепсут была бы рада узнать, что спустя несколько тысячелетий мы знаем ее имя и восхищаемся ей как сильным, мудрым, энергичным, деятельным и целеустремленным человеком. А вы слышали раньше про царицу Хатшепсут? И кто из великих женщин является для вас самым вдохновляющим примером?