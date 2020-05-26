История Грейс Келли, которая ценой собственного счастья сделала Монако раем для миллионеров

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Ее называли «чайной розой на длинном стебле». По легенде, Шарль де Голль, якобы планировавший вторгнуться в Монако, отказался от этой идеи потому, что не захотел тягаться популярностью с Грейс Келли. Невероятная судьба этой успешной актрисы, а потом принцессы была похожа на настоящую сказку и до сих пор трогает сердца людей во всем мире.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить историю этой эталонной красавицы и с удивлением выяснили, что в ее жизни все было совсем не как на картинке в журнале.

Гадкий утенок

Грейс выросла в семье со строгими нравами. В юности ее мать была успешной моделью, а потом стала знаменитым спортивным тренером. Отец занимался строительным бизнесом и тоже был спортсменом — он даже стал олимпийским чемпионом по гребле. Надо сказать, что юная Грейс не вписывалась в свою семью почти с самого рождения. В отличие от своих двух сестер и брата, она была стеснительной, немного неуклюжей и полноватой. Так что спортивные и подтянутые родители искренне считали ее дурнушкой и полагали, что она никогда не сможет удачно выйти замуж. Свои надежды они возлагали на двух других дочерей и сына. Подруга семьи вспоминала о внешности Грейс так: «Мы понятия не имели, что она такая красивая. Она всегда была в бандане, у нее были очки и свитер, ничего особенного».

Когда будущая звезда провалила вступительные экзамены в колледж, родители лишь утвердились в своем мнении, что от нее ждать нечего. Однако девушка заявила, что хочет учиться в Американской академии драматического искусства, и хотя изначально ее отец был против, позднее он смирился с этим решением. Правда, к этому моменту набор в Академию был завершен, но Келли помог поступить ее дядя, известный и влиятельный драматург.

Обреченная стать звездой

Надо сказать, что в определенный момент из неуклюжего подростка 18-летняя Грейс превратилась в настоящую красавицу, так что в Нью-Йорке высокая и стройная блондинка первым делом отправилась в модельное агентство, чтобы стать фотомоделью. Вскоре агенты из журналов стали подкарауливать ее и приглашать на фотосессии.

Параллельно Грейс пробовалась на множество ролей в различных пьесах, и в какой-то момент ей все-таки удалось прорваться на Бродвей. Через два года, в 20 лет, ее впервые пригласили на эпизодическую роль в кино. Конечно, эффектную актрису тут же заметили известные режиссеры и стали приглашать в свои фильмы. За роль в картине «Могамбо» Грейс была выдвинута на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Правда, получила долгожданную награду она через год — за работу в фильме «Деревенская девушка».

Вскоре на Грейс Келли обратил внимание легендарный режиссер Альфред Хичкок, у которого она снялась в трех проектах. Причем два из них, «Окно во двор» и «В случае убийства набирайте „М“», считают лучшими работами мэтра. Кинокарьера Келли длилась совсем недолго, всего четыре года, с 1952-го по 1956-й, но, несмотря на это, Американский институт киноискусства поместил актрису на 13-е место в списке «величайших звезд кино». Список включает 50 настоящих голливудских легенд — 25 мужчин и 25 женщин.

Судьбоносная встреча, которая изменила все

Знакомство князя Монако Ренье III и Грейс произошло в Каннах, на кинофестивале. По протоколу была предусмотрена их совместная фотосессия для журнала — кстати, по словам знакомых актрисы, этот пункт она хотела вычеркнуть из-за напряженного графика. Вообще казалось, что в тот день все было против их встречи. И Грейс, и князь попали в пробку из-за забастовки рабочих. В итоге она была недовольна своим внешним видом, а он приехал на встречу совсем без настроения. Однако когда Ренье увидел, как девушка перед зеркалом репетировала реверанс, то он был покорен. В итоге между ними завязалась бурная переписка, и через полгода влюбленный князь прилетел в США и попросил благословения у родителей Грейс. Он сделал ей предложение в канун Рождества и подарил скромное помолвочное кольцо, которое, правда, через месяц заменил на знаменитое украшение с 10-каратным бриллиантом.

Конечно, брачный союз такого уровня стал предметом всеобщих обсуждений, и многие в окружении князя попытались извлечь из предстоящего события максимум выгоды. Дело в том, что в середине XX века княжество Монако совсем не было тем престижным местом и раем для миллионеров, как сейчас. Тогда это было небогатое и не особо популярное среди туристов крошечное государство. Так что на нового правителя возлагали большие надежды. Один из лучших друзей Ренье III, миллиардер Аристотель Онассис, как-то сказал ему, что лучшим способом привлечь внимание мог бы стать брак князя с кем-то вроде Мэрилин Монро или Грейс Келли. Что ж, Онассис как в воду глядел: эта свадьба и правда сделала рекламу Монако на несколько десятилетий вперед: туда хлынули туристы, а миллиардеры стали покупать там недвижимость.

Неудивительно, что в какой-то момент поползли слухи, что со стороны князя это был брак по расчету и грамотный пиар-ход, чтобы привлечь в бедное Монако инвестиции. Родителям Грейс этот брак также был очень выгоден, ведь он открыл им дорогу в высшее общество Нью-Йорка. Кстати, познакомившись с Ренье, они решили, что он правитель Марокко, а не Монако. В качестве приданого родители невесты заплатили около $ 2 млн. При этом сама будущая принцесса по протоколу обязана была пройти тест на фертильность, а также неформальный тест на девственность. Тем не менее, раз со способностью подарить князю наследников у девушки проблем не было, на остальное было решено закрыть глаза.

Принцесса Грейс

Свадьбу Грейс Келли и Ренье III по праву называли торжеством века. По некоторым оценкам, это празднество, длившееся неделю, превзошло по тратам и размаху даже бракосочетание королевы Елизаветы с герцогом Филиппом. Невеста причалила к берегам княжества на роскошном лайнере. Как только она ступила на пирс и встретилась с женихом, на них с небес посыпался дождь из красных и белых гвоздик. Торжество обошлось, по разным данным, в $ 45–55 млн, причем основную часть расходов взяла на себя киностудия MGM, сотрудничавшая с Грейс. Эта же компания транслировала бракосочетание по телевидению.

Легендарное подвенечное платье было расшито жемчугом и винтажным брюссельским кружевом и стоило порядка $ 300 тыс. Правда, сама невеста была не в восторге от такого внимания: «Это был самый кошмарный день в моей жизни. Там, конечно, было несколько моментов, берущих за душу. Но вообще я настолько устала от пристального внимания журналистов, что потом еще год не читала никаких статей о нас с мужем», — так Грейс вспоминала день своей свадьбы.

В обмен на последующую королевскую жизнь Грейс пришлось пойти на серьезную жертву — навсегда отказаться от карьеры актрисы. С этого момента она должна была появляться только в одном образе — жены правителя Монако. Тогда ее давний приятель Альфред Хичкок сказал, что он «очень счастлив, что Грейс нашла для себя такую хорошую роль».

Спустя несколько лет княгиня попыталась нарушить это условие — тогда Альфред Хичкок предложил ей роль в своем новом фильме. Причем ее супруг даже почти согласился отпустить жену на съемки, но жители княжества были категорически против, сказав, что «наша княгиня не может и не должна сниматься в кино, как какая-то актриска!». В итоге Грейс подчинилась воле народа. По словам близких, после этого события она впала в депрессию и неделю практически не выходила из своей комнаты. Невозможность вернуться в любимый мир искусства оказалась для нее настоящей трагедией. Потом княгиня взяла себя в руки и завоевала любовь жителей Монако. Именно она ввела традицию проводить рождественские елки для всех детей и вообще вдохнула новую жизнь в это государство.

Золотая клетка

Со стороны все было идеально. Он — наследный монарх и галантный мужчина. Она — бывшая оскароносная звезда Голливуда и настоящая красавица. Однако впоследствии выяснилось, что крепкий союз Грейс и Ренье был скорее идеальной картинкой. Особенно тяготилась Келли, ведь ее новый дом стал для нее не райским уголком, а скорее золотой клеткой. Помимо того, что ей запрещено было продолжать карьеру, в Монако были запрещены фильмы с ее участием. Принцесса решила обрести свое счастье в материнстве и родила троих наследников: Каролину Маргариту Луизу, нынешнего правящего князя Монако Альбера II и Стефанию Марию Елизавету.

Кстати, поначалу, чтобы скрыть свою первую беременность от назойливых фотографов, княгиня

часто держала сумку Hermès около живота. Впоследствии сумка этого дизайна стала неотъемлемой частью образа Грейс, а модный дом назвал ее «Келли».

Говорят, что актриса боготворила своих детей и, видимо, сильно их избаловала. Они росли довольно своенравными и часто устраивали истерики. Подросшие дочери напоминали своим поведением саму Грейс в молодости: не слушались родителей и заводили сомнительные знакомства.

Жизнь с супругом тоже не была безоблачной. Со временем стало понятно, что они совершенно разные люди. Многие считали Грейс Келли женщиной со спокойным и даже холодным темпераментом, однако этот образ был создан намного позднее, когда девушка стала членом монаршей семьи. До этого она была довольно темпераментной. Хичкок называл ее «заснеженным вулканом», который может взорваться в любой момент. А Ренье был домашним и спокойным человеком. В итоге он часто скучал на организованных ею приемах и посмеивался над ее увлечениями. К тому же образ идеальной жены стал тяготить Ренье. Возможно, он ревновал ее к популярности, а княгиня все чаще чувствовала себя никому не нужной.

Поговаривают, что именно в этот период в ее жизни появился близкий друг — австрийский режиссер Роберт Дорнхельм, который был на 18 лет младше ее. К концу жизни Грейс все чаще жила в Париже, вдали от мужа. Развестись она не могла, ведь тогда у нее отняли бы детей.

Автокатастрофа

13 сентября 1982 года княгиня Монако ехала вместе со своей младшей дочерью Стефанией в машине. Говорят, что между ними произошла ссора, после которой у Грейс, находившейся за рулем, случился инсульт. Машина вылетела с серпантина и сорвалась прямо в пропасть. Стефания получила многочисленные ушибы и серьезный перелом шеи, а вот травмы принцессы оказались смертельными. Несмотря на старания лучших врачей, спасти ее не удалось. Гибель Грейс Келли была страшным ударом для всех. Ей было всего 52 года. Вскоре поползли слухи, что произошедшая автокатастрофа была кем-то подстроена, но они не нашли подтверждения. Принцессу оплакивали миллионы, на похороны съехались знаменитости со всей Европы и Америки. Князь Ренье больше никогда не женился. После гибели Келли он открыл в Монако розарий, куда может прийти каждый желающий: как известно, княгиня очень любила цветы. Сейчас в розарии стоит ее статуя, окруженная 4 000 роз. Сам Ренье III скончался в возрасте 81 года.

В конечном итоге история их любви легла в основу нескольких фильмов, ведь все равно она была похожа на сказку, пусть даже с не самым счастливым концом.

Как вы думаете, это был брак по расчету или красивая история? Вы бы согласились пожертвовать любимым делом ради семьи?