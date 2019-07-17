История голливудской «Аллеи славы» (У Годзиллы есть звезда, а у Ди Каприо нет)
Среди множества наград, которые существуют в области искусства, особое место занимает звезда на «Аллее славы» в Голливуде. Это единственный приз, к которому может прикоснуться каждый посетитель «фабрики грез» и который дает возможность немного приблизиться к своему кумиру.
Авторы AdMe.ru вдохновились «дорогой звезд» и решили отправить вас в путешествие по богатой истории этого места.
История создания
По официальным данным, идея создания аллеи принадлежит президенту Голливудской торговой палаты Э. М. Стюарту. Он хотел таким образом «увековечить славу людей, имена которых волнуют весь мир». Существует 2 версии возникновения идеи поместить имена знаменитостей в звезды. Согласно первой, именно «звезды в звездах» украшали потолок столовой в гостинице «Голливуд», где их и увидели создатели. Менее популярная теория гласит, что вдохновением послужили фотографии знаменитостей в звездах в меню местного ресторана «Тропики».
В 1956 году проект был согласован, и в качестве его презентации местному муниципалитету показали первый прототип звезды. На нем, судя по слухам, была изображена карикатура на актера Джона Уэйна в голубой звезде на коричневом фоне. Все это предполагалось делать из латуни. Но такая технология производства оказалась слишком дорогой в то время. К тому же цвета конструкции совпадали с цветовой гаммой построенного рядом кинотеатра. По этим причинам голливудский архитектор Чарльз Тоберман отклонил проект и наложил вето на использование синей и коричневой расцветки.
Проект был окончательно утвержден в 1956 году и воплощен уже в 1958-м, однако создание аллеи не удавалось завершить из-за двух судебных исков. Первый — от местных владельцев недвижимости, которые требовали компенсацию за строительство аллеи, а второй — от сына Чарльза Чаплина, звезду которого отказались установить из-за его политических взглядов. Оба иска были отклонены, и в 1959 году аллея была готова.
Чарльз Чаплин все же получил свою звезду аж в 1971 году, хотя был в самых первых списках.
Интересен миф о первой установленной звезде. По мнению большинства, она принадлежала Джоан Вудворд, но это не так. Все первые звезды устанавливались одновременно, для демонстрации будущего проекта. А сам миф родился потому, что Джоан первая согласилась позировать со звездой для прессы.
За свою историю аллея пережила 8-летний застой из-за финансового кризиса, новый всплеск популярности в 1980-х и масштабное восстановление в 2008-м. Сейчас это одна из главных достопримечательностей Голливуда.
Интересные факты об «Аллее славы»
- На аллее есть масса двойников. К примеру, у Харрисона Форда и Майкла Джексона. Со звездой Джексона связана одна трогательная история. В 2009 году, после смерти певца, фанаты стали носить к его звезде цветы и письма. Но оказалось, что она принадлежит известному радиоведущему с такими же именем и фамилией, а звезда легенды поп-музыки находится в другом месте. Когда об этом узнал сам ведущий, он написал на фан-сайте певца: «Я охотно подарил бы ему свою звезду, если бы это помогло его вернуть».
- Семь представителей семьи Бэрримор (не дворецкого из «Собаки Баскервилей») имеют свои звезды на аллее. Большинству современников знакома самая младшая из них — Дрю Бэрримор.
- Звезда не выдается, если кандидат не вел деятельность в одной из 5 категорий. Но для некоторых персон правила становятся исключительно гибкими. К примеру, боксер Мухаммед Али получил звезду за... развитие театра, поскольку комиссия посчитала бокс одной из его форм. К слову, это единственная вертикально установленная звезда (она закреплена в стене по религиозным соображениям).
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- Получить место на «Аллее славы» не бесплатное удовольствие. Стоимость разработки и установки на данный момент составляет $ 40 тыс. Но вносить плату не обязательно должна сама знаменитость. Это может сделать ее фан-клуб или заинтересованная киностудия.
- Команда космического корабля «Аполлон-11» получила звезду за вклад в развитие телевидения. И это неудивительно: миллионы людей по всему миру следили за высадкой космонавтов на Луну.
- Самая большая группа людей, получившая звезду, — 134 актера, которые исполняли роль жевунов в «Волшебнике страны Оз».
- Первым мультипликационным персонажем, который удостоился звезды, стал Микки Маус. После него такую честь оказывали Минни Маус, Багзу Банни, Шреку, Симпсонам, Вуди Вудпекеру и многим другим. Даже у Годзиллы есть своя звезда.
- Звезды аллеи часто становятся жертвами вандалов и воров (к слову, вес изделия составляет 140 кг, и украсть его не так просто). В 2000 году звезды актеров Джеймса Стюарта и Кирка Дугласа были похищены. Их удалось вернуть, но они были сильно повреждены. А звезды Джин Отри и Грегори Пека и вовсе вырезали пилой по бетону. Похитителей так и не поймали.
- Звезды Ричарда Крукса и Джеральдины Фаррар никто не может найти, хотя у них есть порядковый номер и данные об установке.
- Некоторые знаменитости отказываются от получения звезды, например Клинт Иствуд и Джулия Робертс.
Здесь вы можете посмотреть полный список знаменитостей, имеющих звезду. И знаете, кого вы там не найдете? Брэда Питта, Анджелину Джоли и Леонардо Ди Каприо.
А кого из отечественных звезд вы поместили бы на «Аллею славы»?