История голливудской «Аллеи славы» (У Годзиллы есть звезда, а у Ди Каприо нет)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Среди множества наград, которые существуют в области искусства, особое место занимает звезда на «Аллее славы» в Голливуде. Это единственный приз, к которому может прикоснуться каждый посетитель «фабрики грез» и который дает возможность немного приблизиться к своему кумиру.

История создания

По официальным данным, идея создания аллеи принадлежит президенту Голливудской торговой палаты Э. М. Стюарту. Он хотел таким образом «увековечить славу людей, имена которых волнуют весь мир». Существует 2 версии возникновения идеи поместить имена знаменитостей в звезды. Согласно первой, именно «звезды в звездах» украшали потолок столовой в гостинице «Голливуд», где их и увидели создатели. Менее популярная теория гласит, что вдохновением послужили фотографии знаменитостей в звездах в меню местного ресторана «Тропики».

В 1956 году проект был согласован, и в качестве его презентации местному муниципалитету показали первый прототип звезды. На нем, судя по слухам, была изображена карикатура на актера Джона Уэйна в голубой звезде на коричневом фоне. Все это предполагалось делать из латуни. Но такая технология производства оказалась слишком дорогой в то время. К тому же цвета конструкции совпадали с цветовой гаммой построенного рядом кинотеатра. По этим причинам голливудский архитектор Чарльз Тоберман отклонил проект и наложил вето на использование синей и коричневой расцветки.

Проект был окончательно утвержден в 1956 году и воплощен уже в 1958-м, однако создание аллеи не удавалось завершить из-за двух судебных исков. Первый — от местных владельцев недвижимости, которые требовали компенсацию за строительство аллеи, а второй — от сына Чарльза Чаплина, звезду которого отказались установить из-за его политических взглядов. Оба иска были отклонены, и в 1959 году аллея была готова.