История герцогини Мальборо — самой красивой женщины в мире, которая решилась на смелую операцию, а потом и вовсе попала в сумасшедший дом
Глэдис Мария Дикон — светская львица, известная миру как герцогиня Мальборо. Ее называли самой красивой женщиной мира, с нее писали картины, мужчины падали к ее ногам, но свою старость она встретила в одиночестве в психиатрической клинике.
Мы в AdMe.ru изучили биографию герцогини и попытались разобраться, зачем и так идеальной женщине понадобилась пластическая операция и как брак с мужчиной, которого она жаждала всю жизнь, свел ее с ума.
- Глэдис родилась в 1881 году в Париже, в обеспеченной семье из высшего общества. Идеальное детство Дикон кончилось, когда ее отец попал тюрьму. Какое-то время после его освобождения девушка и ее сестры жили с отцом, а затем окончательно перебрались во Францию.
- Уже тогда стало ясно, что Глэдис невероятно красива: тонкие черты лица, золотые волосы, ярко-голубые глаза. Девушку называли самой красивой женщиной в мире. Известный французский писатель Марсель Пруст писал, что никогда не видел девушки такой красоты, ума, доброты и обаяния.
- Глэдис также была не глупа и какое-то время даже хотела стать профессором, но затем у нее появилась навязчивая идея, которая заняла все ее мысли. Она во что бы то ни стало хотела выйти замуж.
- Когда Глэдис вышла в свет, она произвела в обществе фурор, за ней ухаживали даже именитые аристократы. Писатели делали ее героиней собственных романов, с нее рисовали картины.
- Когда дочери исполнилось 20 лет, мать будущей герцогини забеспокоилась: девушка и так отклонила слишком много выгодных партий. Однако оказалось, что юная красотка просто следовала к своей цели. Глэдис с юношества мечтала выйти замуж за герцога Мальборо. Она набилась в подруги его жене Консуэло и стала ждать своего часа. Но когда мечта сбылась и пара рассталась, девушка обнаружила: на самом деле мужчина ее мечты оказался снобом и занудой. Но это было позже.
Герцог Вандербильт со своей дочерью Консуэло, первой женой герцога Мальборо.
- Пока что жизнь девушки бурлила и кипела. Когда Глэдис посетила дворец герцога Мальборо Бленхейм, на приеме в нее безумно влюбился наследный принц Пруссии. Это добавило ей еще больше популярности — предложения руки сыпались как из рога изобилия.
- По слухам, красотка Глэдис любила часами рассматривать себя в зеркало и однажды углядела на лице изъян: ей не понравился собственный нос. Девушка решилась на операцию, которая дала ужасные последствия: Глэдис больше не могла смотреть на себя в зеркало как прежде.
- Девушке сделали инъекцию — в углубление между носом и лбом врач ввел парафин. Но результат оказался ужасным: под кожей образовались комки парафина, которые свободно перемещались и опустились сначала на щеки Глэдис, а затем и на подбородок.
Бленхейм, поместье герцога Мальборо.
- Высшее общество такое происшествие без внимания оставить не могло. То и дело вспыхивали сплетни. Однако, несмотря на происшествие, Глэдис все же оставалась очень красивой. На протяжении многих лет она встречалась с мужчиной своей мечты — герцогом Мальборо. И все-таки добилась своего — когда брак герцога распался, возрасте 40 лет Глэдис стала герцогиней.
- Внезапно она оказалась хозяйкой дворца Бленхейм с 80 слугами, где, как она однажды иронично заметила, «ни одной приличной ванной во всем чертовом доме».
- Новая роль давалась ей сложно. Слуги, хранившие верность предыдущей хозяйке, ее не любили. Отношения с супругом складывались ужасные — они ссорились, дело доходило до угроз. Мужчина начал изменять и все чаще уезжать из дома.
- Несколько неудачных беременностей и скука повергли герцогиню в депрессию. В конце концов муж временно ушел от нее, оставив ее одну в семейном замке. Пока Глэдис куковала во дворце, герцог распускал слухи о ее невменяемости.
Глэдис и ее супруг, герцог Мальборо.
- В итоге пара со скандалом разъехалась. Бывшая герцогиня взяла фамилию Спенсер и переехала в сельскую местность, где занималась садом и завела множество кошек. Вела себя она эксцентрично и почти не общалась с внешним миром. Однажды, когда она пыталась починить что-то на своем участке, ей помог проходящий мимо юноша Андрей. Он остался в ее доме в качестве помощника и разнорабочего.
- После этого она вообще прекратила всякое общение с внешним миром. Окна ее дома были завешены, снаружи дом окружала колючая проволока.
- В конце концов, когда Глэдис было уже за 80, соседи окончательно обеспокоились ее здоровьем и упекли ее в психиатрическую больницу. На протяжении всего времени пребывания там Глэдис постоянно пыталась сбежать, а других пациентов игнорировала. Каждый день она кормила голубей у себя на подоконнике. Иногда они залетали в ее комнату, и медсестры лицезрели, как бывшая герцогиня сидит на кровати в окружении птиц.
Что заинтересовало вас в истории Глэдис больше всего? Как думаете, в чем причина ее бед — в случайно сложившихся обстоятельствах или во всем виновата она сама?
Фото на превью Wikimedia Commons
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