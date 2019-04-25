История фотографии, которая стала символом еврейского сопротивления нацистскому гнету

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Геноцид — несмываемое пятно в летописи человечества. Холокост, одно из проявлений геноцида, чуть было не уничтожил всю еврейскую нацию. И на фоне этого кошмара ценна каждая история еврейской семьи, где соприкосновение с фашистами не привело к плаченым последствиям.

AdMe.ru расскажет вам про фотографию, ставшую своеобразным символом неагрессивного сопротивления нацистской идеологии, молчаливым проявлением протеста.

Вот та самая фотография. Город Киль, Германия, 1932 год. В окне семьи раввина Познера на подоконнике стоит ханукия. Это подсвечник, который зажигают иудеи во время Хануки — одного из главных праздников. Огонь ее свечей символизирует свет Иерусалимского храма, так что это очень важный символ иудейской веры. Раввин Акива Познер был доктором философских наук Университета Галле-Виттенберга, а с 1924 по 1933 год являлся последним раввином общины Киля. В это время в Германии нацисты уже были серьезной политической силой, и антисемитизм стал одним из сильнейших двигателей политики того времени. Евреев уже начали довольно сильно притеснять, но Акива и его жена Рахель продолжали следовать традициям своих предков, несмотря ни на что.

На обратной стороне фотографии:

«Ханука-5692 (1932). Флаг говорит: „Иудея, умри“. „Иудея, живи вечно“, — отвечают свечи».

Сам снимок сделан женой раввина Рахель. Фотографию она отправила в местную газету, где фотокарточка впоследствии и была опубликована, а затем была разослана по всем еврейским газетам страны. Всего через год нацисты пришли к власти, и евреи Киля оказались в смертельной опасности. Семья Познеров немедленно решает бежать. Перед отъездом из города они убедили своих соседей, друзей и близких следовать их примеру. Совет этот помог спасти жизни около 500 евреев Киля, которые срочно выехали следом за Познерами.

После войны фотографию ханукии на фоне нацистского флага выставили в Музее холокоста города Берлина. Но долгое время не было известно ни имени автора, ни его судьбы. Помогли сотрудники израильского мемориального центра. Они разглядели на обороте фамилию Мансбах и выяснили, что ее носит внучка Акивы и Рахель Познер. Связавшись с ней, сотрудники узнали удивительную новость: оказывается, та самая ханукия все еще принадлежит семье Познер. Они передали символ еврейского народа в музей, но на праздник непременно забирают домой.

Миллионы евреев были уничтожены во время нацистских зверств, а подсвечник, который стал первым символом их несгибаемого духа, все еще живет и все так же напоминает иудеям об Иерусалимском храме.