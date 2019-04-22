История близняшек, которые перенесли эксперименты доктора Менгеле в Освенциме и остались живы

67 1

44

28.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ева Мозес Кор — женщина с очень сложной судьбой, которая прошла через ужас концлагеря Освенцим, но все же нашла в себе силы жить дальше. Сейчас ей 85 лет, она активно ведет страницы в фейсбуке и твиттере, ездит во всему миру, снимается в документальных фильмах, пишет книги и даже основала музей, посвященный истории нацистских экспериментов.

AdMe.ru поразила ее судьба, и мы делимся с вами наиболее впечатляющими моментами из истории девочки, чья воля к жизни оказалась непобедима.

Детство

Ева Мозес родилась в Румынии в еврейской семье. У нее было 2 старшие сестры Эдит и Алис, а также сестра-близняшка Мириам.

Ева (слева) и ее близняшка Мириам, 1935 год.

В мае 1944 года всю семью отправили в Освенцим. Четверо суток они ехали в переполненном вагоне для перевозки скота. Когда семья Евы прибыла в лагерь, надзиратель уточнил у матери, близнецы ли ее дочки. Мать подтвердила. После этого девочек вырвали из ее объятий и увели в отдельный барак. Еве и Мириам так и не удалось узнать дальнейшую судьбу своих родителей и сестер: последний раз близняшки видели родных на «платформе расставаний» Освенцима.

«Платформа расставаний» в Освенциме.

Эксперименты Ангела Смерти

Йозеф Менгеле, 1965 год.

Феномен близнецов волновал многих нацистских врачей, в том числе самого жестокого врача Освенцима Йозефа Менгеле, которого называли «ангелом смерти». Таких пар близнецов, как Ева и Мириам, в лагере было около 1,5 тысяч, а осталось в живых не больше 300. Жертвами чудовищных экспериментов Менгеле стали десятки тысяч человек. Интерес врача к близнецам был исключительно научный: он хотел добиться увеличения рождаемости у арийских женщин. Кроме того, ему важно было выяснить, как различные болезни влияют на тело человека. Для этого Йозеф Менгеле прививал одному из близнецов смертельно опасный вирус, а потом сравнивал результаты с его здоровым братом или сестрой. Также под его руководством проводились эксперименты по изменению цвета глаз с помощью введения различных химических препаратов и по искусственному созданию сиамских близнецов.

Ева (справа) и Мириам, 1949 год.

Еву и Мириам подвергали различным обследованиям, экспериментам и генетическим опытам. По воспоминаниям Евы, однажды ее разлучили с сестрой и привели в лабораторию, где у нее забрали много крови из левой руки, а в правую сделали несколько инъекций. После этого у нее началась горячка, сильно опухли ноги и руки, а на теле проступили красные пятна. Тогда Йозеф Менгеле сказал, что ей осталось жить 2 недели. Но каким-то чудом она выжила, и ее перевели обратно в барак к сестре. К сожалению, после войны Менгеле сбежал из Германии в Латинскую Америку и не понес никакого наказания.

Освобождение

Ева и Мириам во время освобождения из Освенцима, 27 января 1945 года.

27 января 1945 года одна из узниц лагера ворвалась в барак к сестрам с криком: «Мы свободны!» Девочки выбежали на улицу и увидели улыбающихся людей в белых маскхалатах — они обнимали пленников, раздавали шоколад и печенье. Это были солдаты Красной армии.

Солдаты Красной армии освобождают пленников лагеря.

После освобождения 11-летние сестры были помещены под опеку монахинь. По воспоминаниям Евы, монахини задаривали девочек игрушками, но дети больше не могли играть: их детство кончилось в Освенциме навсегда. Потом сестры вернулись домой, в деревню Порт в Румынии, правда их родной дом был пуст и разграблен. По словам Евы, это был самый печальный день в ее жизни, ведь она все еще надеялась, что кто-нибудь из ее родных жив и вернется домой.

Жизнь после Освенцима

В 1950 году, когда Еве и Мириам было по 16 лет, они получили разрешение на эмиграцию в Израиль и обосновались в городе Хайфа. Обе девушки отслужили в израильской армии.

Ева и Мириам после освобождения.

В 1960 году Ева Мозес вышла замуж за американца Майкла Кора, который тоже пережил холокост, и пара переехала в США. У них родилось двое детей — Алекс и Рина. Ева устроилась работать риелтором.

Ева Мозес Кор со своим сыном Алексом, 2019 год.

Мириам всю оставшуюся жизнь страдала заболеванием почек, которое было вызвано проводившимися над ней в детстве экспериментами. И хотя Ева пожертвовала сестре одну из своих почек, в 1993 году Мириам умерла — на тот момент ей было 59 лет. Через 2 года после смерти сестры Ева Мозес Кор основала музей CANDLES, посвященный истории нацистских экспериментов над детьми. Аббревиатуру можно перевести как «свечи», но также она расшифровывается как Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors, то есть «Дети, которые пережили смертельные лабораторные эксперименты нацистов в Освенциме».

Ева Мозес Кор, 2016 год.

Сейчас Ева ведет активную просветительскую деятельность, читает лекции и проводит экскурсии. Кор опубликовала две автобиографические книги и снялась в нескольких документальных фильмах.

Ева Кор на премьере документального фильма, 2014 год.

В 2007 году Ева Мозес Кор работала с законодателями штата Индиана, чтобы добиться принятия закона, согласно которому необходимо рассказывать о холокосте в средних школах.

Ева Мозес Кор читает лекцию, 2019 год.

Прощение

Ева Кор демонстрирует свой лагерный номер A-7063.

После смерти сестры Ева Кор начала путь к освобождению, прощению и исцелению. В апреле 2015 года Кор поехала в Германию для дачи показаний на суде над бывшим нацистом Оскаром Гренингом. Во время процесса Ева подошла к Гренингу и обняла его. По ее словам, она ощутила, что обладает властью прощать и может воспользоваться ею так, как захочет. Прощение сделало ее сильнее, помогло перечеркнуть ужасные воспоминания и освободило от трагического прошлого.

Ева Мозес Кор и Оскар Гренинг, 2015 год.

Учитывая масштабы преступлений, совершенных нацистами, заявление Евы Кор вызвало неоднозначную реакцию. На критику она отвечает тем, что за свою долгую жизнь она убедилась, что ничего хорошего никогда не приходит от злобы и жестокости, поэтому любой жест доброй воли побеждает гнев.

Ева Кор, 2018 год.

В 2016 году Ева Мозес Кор стала главной героиней британского документального фильма под названием «Девушка, простившая нацистов». А в прошлом году студия Ted Green Films выпустила документальный фильм под названием «Ева».

Афиша документального фильма «Ева», 2018 год.

А как вы считаете, есть такие вещи, которые не заслуживают прощения?