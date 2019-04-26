История еврейского врача, который поставил диагноз Гитлеру, бежал из Третьего рейха и стал личным психиатром Сталина

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В 1932 году Адольфу Гитлеру потребовалась психиатрическая экспертиза. Приглашенный специалист несколько дней обследовал будущего фюрера и пристально наблюдал за его поведением. В итоге он поставил слишком смелый диагноз — психопатия — и мгновенно нажил себе опасного врага. Врачу пришлось бежать, и судьба привела его в СССР. Звали медика Артур Кронфельд.

Кронфельд был старшим сыном богатого еврейского адвоката и не менее обеспеченной немки. Родился в Берлине в 1886 году. В качестве будущей профессии он выбрал психиатрию. В 26 лет успешно защитил докторскую диссертацию и вскоре написал разгромную работу с критикой психоанализа Фрейда. В России эта книга вышла под названием «Психологическая механика». Стычка с Фрейдом принесла ему большую известность во всей Европе. Кронфельд критиковал мэтра психотерапии за то, что «ничего общего со строго научными методами науки его учение не имеет». В частности, ему не нравилась однозначность высказываний Фрейда: согласно его теории, причина всегда ведет к определенному следствию, а по факту следствий может быть великое множество. В 1914 году Кронфельда призвали в армию. Он воевал 3 года, пока не получил ранение в голову. Блестящий врач оказался не менее блестящим и решительным бойцом: за военные заслуги он получил крест Мекленбурга-Шверина II класса. Спустя год после ранения Кронфельд женился на чистокровной немке. Его супруге впоследствии пришлось пережить немало волнений и пересудов. Все, включая ее родственников, уговаривали девушку бросить «этого еврея», пока не поздно. Но она была с мужем до самого конца.

Артур Кронфельд за работой, 1919 г.

Немецкий доктор вошел в историю психиатрии как первый врач, который применил инсулиновый шок для лечения шизофрении. Больному вводилась большая доза инсулина, и тот погружался в кому, а после «возвращался» уже без симптомов болезни. Помогало такое лечение в течение краткого времени — шизофрения всегда возвращалась. Впоследствии метод введения в инсулиновый шок оказался под запретом и применяться перестал. В 1919 году близкий друг Кронфельда создал в Берлине Институт сексуальных наук, и Артур занял в нем одну из руководящих должностей. Цель была благая: исследовать эту сторону человеческой природы и привить обществу половую культуру. В 1921 году институт организовал «Первую научную конференцию реформирования в вопросах секса». На повестке были совершенно разные проблемы — например сексуальное равноправие женщины. Сотрудники института пытались даже ввести сексуально-уголовное право, согласно которому привлекать к ответственности можно было бы только насильников. А по взаимному согласию люди могли бы заниматься чем угодно. Консервативная часть Берлина выступала категорически против деятельности института и считала, что интимная жизнь человека не должна подвергаться научным исследованиям. Кронфельда и его коллег называли «извращенцами». Через несколько лет библиотека института была уничтожена нацистами.

В 1932 году Кронфельда попросили быть независимым специалистом при психиатрической экспертизе. Пациентом был не кто иной, как Адольф Гитлер. В то время будущего предводителя Германского рейха обвиняли в сумасшествии. Необходимо было доказать, что это не так. Кронфельд был как раз на пике популярности в Германии и в целом в Европе, поэтому его и выбрали. Понаблюдав подопечного несколько дней, врач вынес неутешительный вердикт — эксплозивная психопатия. Выдержка из заключения Кронфельда: «Незначительный рот, небольшие мутные глаза, короткий череп, слишком большой подбородок подчеркивают известную дегенеративную примитивность... Он невероятно гримасничает, постоянно в каком-то беспокойном движении. Бывают судорожные эпилептические припадки». Вскоре Гитлер пришел к власти и принял антиеврейские законы. Кронфельд оказался не только личным врагом фюрера, но и попросту потерял возможность принимать пациентов. За год до отъезда из страны Кронфельд удостоился большой чести: его имя включили в словарь самых выдающихся врачей всех времен и народов. Он отправился в Швейцарию и просил там политического убежища, однако ему отказали. Тогда выбор еврейского врача пал на Советский Союз, и здесь его приняли с распростертыми объятиями.

Частный санаторий Les Rives de Prangins в Швейцарии, где Артур Кронфельд ждал переезда в СССР.

В жилплощади Кронфельд не нуждался: по прибытии ему предоставили в распоряжение трехкомнатную квартиру. Немецкий доктор выполнял секретный заказ наркомата обороны, в том числе разработал психологические тесты и методику отбора абитуриентов для поступления в авиационные училища. Любопытно, что его тесты и методика успешно применяются и в настоящее время. О приезде знаменитого в то время врача с восторгом писали советские газеты — и недостатка в пациентах у него не было. Кронфельда активно привлекали к участию в психэкспертизах для НКВД, а на личный прием к нему ходила вся партийная верхушка, включая Сталина.

Подопечной Кронфельда была и дочь Льва Троцкого — Зинаида Волкова. Девушка страдала от туберкулеза и депрессии. В 1985 году в Великобритании был снят фильм «Зина», почти полностью посвященный процессу лечения девушки. В кино Кронфельд применяет метод гипноза.

Домициана Джордано в роли Зинаиды Волковой.

Всего за год Кронфельд выучил русский язык настолько, что смог проводить публичные лекции и возглавить одно из отделений Московского института психиатрии. Тогда же ему и его супруге дали советское гражданство. В 1941 году по социальному заказу он написал книгу с громким названием «Дегенераты у власти», где вновь поставил диагноз Адольфу Гитлеру и его ближайшему окружению. Сначала это была секретная брошюра в количестве 50 экземпляров для внутреннего пользования и изучения потенциального врага. Когда стало ясно, что война неизбежна, книгу выпустили большим тиражом, чтобы создать у народа определенный образ немецкого диктатора.

В том же 1941 году, во время наступления на Москву фашистских войск, врач вместе с супругой приняли смертельную дозу веронала. Они опасались, что попадут в руки захватчиков живыми. Считается, что Кронфельды подверглись всеобщему безумию: в те дни из столицы вывезли даже «вечно живого» вождя пролетариата, а люди паниковали и поголовно эвакуировались. Есть и альтернативные версии: сторонники теории заговоров считают, что медика могли убить, поскольку он имел доступ к секретным сведениям. В военной суматохе ни в СССР, ни тем более в Германии смерть врача не заметили. Даже в газетах не появилось некролога. В России имя Кронфельда считается классическим для истории психиатрии, а на родине его почти не помнят. Книги его авторства не переиздаются, их можно встретить только в редких архивах библиотек.

Молодой Иэн Маккеллен в роли Артура Кронфельда.