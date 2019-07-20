История Эрнеста Хемингуэя — писателя, который каждый день испытывал судьбу на прочность

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21 июля 2019 года в мире отмечают 120-летие со дня рождения Эрнеста Хемингуэя. Уникальный стиль писателя значительно повлиял на всю литературу XX века. В 1954 году Хемингуэй стал лауреатом Нобелевской премии. Мировую известность и любовь литератор получил не только благодаря своим произведениям, но также и своей жизни, полной приключений и неожиданных поворотов.

Накануне знаменательной даты AdMe.ru вспоминает легендарного американского писателя и любопытные факты о его жизни и творчестве.

1. Стащил писсуар из бара

Эрнест Хемингуэй был не прочь пропустить стаканчик и проводил немало времени в любимом баре Sloppy Joe’s. Однажды он вынес оттуда один из писсуаров, объясняя это тем, что спустил в этом заведении огромное количество денег, так что писсуар теперь по праву его. Позже Хемингуэй превратил приспособление в садовый фонтанчик, из которого пили его кошки.

2. Взял интервью у Муссолини

Встреча с лидером итальянских фашистов прошла вполне дружелюбно. Возможно, потому что обе исторические фигуры являлись журналистами и у них было что-то общее. «Он не такое чудовище, каким его принято изображать», — писал Хемингуэй о Муссолини в 1922 году. Когда они вновь встретились через год, мнение писателя о Муссолини уже было более критическим. Позже Хемингуэй столкнулся с Муссолини на одной из пресс-конференций — итальянец читал книгу. Эрнест тихонько подошел к нему сзади и обнаружил, что это словарь... перевернутый вверх ногами. «Шарлатан», — решил Хемингуэй. Отношение Хемингуэя к диктатору окончательно стало презрительным в 1924 году.

3. Страдал манией преследования

Хемингуэй знал, что за ним следят. Он рассказывал друзьям, что его телефон прослушивают, почту просматривают, а агенты ФБР следуют за ним по пятам. Из-за этой мании писатель попал в психиатрическую клинику и предпринимал попытки свести счеты с жизнью. Вскоре его выпустили из лечебного учреждения, а жалобы на агентов списали на бред нездорового человека. А в 1980 году было предано гласности досье ФБР на Хемингуэя. Тогда и выяснилось, что интерес к личности писателя со стороны спецструктур был вовсе не выдуманным.

4. Имел двойника-самозванца

Конкурс двойников Хемингуэя в 1999 году.

Бешеная популярность писателя сыграла с ним злую шутку. В 1933 году в США объявился фальшивый Хемингуэй. Самозванец ездил по стране, представляясь писателем, раздавал автографы, занимал деньги и вообще всячески разрушал репутацию литератора. Его так и не удалось поймать, а в адрес настоящего Хемингуэя полился поток неоплаченных счетов.

5. Обожал приключения и смеялся в лицо опасности

Хемингуэй пережил несколько войн. Он был ранен и чудом чуть не погиб: в Первую мировую войну врачи извлекли из него 26 осколков, при этом на его теле было около 200 ран. В 1930-м он попал в серьезную автокатастрофу, а в 1953-м чуть не погиб в авиакатастрофе. Он дрался на ринге с противниками, значительно превосходящими в силе, и мог зайти в клетку ко льву. Дважды был ранен на охоте и чуть не сгорел на пожаре. Любил кататься на горных лыжах, стрелять и ловить рыбу. Он пережил сибирскую язву, малярию, пневмонию, рак кожи, сахарный диабет, гепатит, а умер от пули, которую сам выпустил в себя из любимого ружья.

6. Любил девчачьи напитки

Парадокс, но при всей любви к опасности и мужским забавам Хемингуэй из алкоголя предпочитал именно девчачьи напитки — кубинские коктейли. Утром писатель пил мохито, а вечером пропускал бокал дайкири.

7. Каждой избраннице посвятил по книге

Писатель легко увлекался женщинами и часто влюблялся. Фрэнсис Скотт Фицджеральд говорил, что у Хемингуэя на каждую женщину приходится по книге. Свою первую любовь к медсестре Агнес фон Куровски он описал в автобиографическом романе «Прощай, оружие!». «Праздник, который всегда с тобой» он посвятил первой жене — Элизабет Хэдли Ричардсон. Вторую жену, Паулину Пфайфер, Хемингуэй описал в рассказе «Снега Килиманджаро». Марта Геллхорн, третья жена, вдохновила писателя на создание романа «По ком звонит колокол». А книга «За рекой, в тени деревьев» имела посвящение «Мэри, с любовью»: Хемингуэй написал ее в честь последней жены Мэри Уэлш.

8. Не чаял души в кошках

До самой своей смерти писатель буквально был помешан на кошках. Безграничная любовь началась тогда, когда он получил от капитана судна в городе Ки-Уэст в подарок шестипалую кошку. Писатель очень привязался к своему питомцу. С тех пор в доме Хемингуэя всегда жили десятки котиков, и сегодня в доме-музее смотрители ухаживают не только за экспонатами, но и за 50 мурчащими созданиями — потомками первого любимца писателя.

9. Расстрелял портрет соперника и устроил тем самым потоп

Последняя жена Хемингуэя Мэри Уэлш была замужем на момент встречи с писателем. Развод с предыдущим супругом давался ей с трудом — тот не хотел отпускать жену. Это приводило литератора в ярость. Однажды в парижском отеле он приладил фото бывшего мужа возлюбленной Ноэля Монкса к бачку унитаза и расстрелял из револьвера. В результате серьезно повредились водопроводные трубы и было затоплено несколько этажей отеля. Скандал вышел жуткий.

10. Ненавидел давать автографы

Несмотря на широкую популярность, Хемингуэй не любил давать автографы. Он будто подозревал подвох и лесть и не сполна верил в восторженные похвалы в свой адрес. Один из поклонников его творчества так пламенно желал заполучить автограф писателя, что следовал за ним по пятам. Через 3 месяца Хемингуэй сдался, взял книгу читателя и вывел на первой странице: «Виктору Хиллу, настоящему сукиному сыну, который не понимает ответа „нет“!»

11. Был агентом советской разведки

В 1940-х годах Хемингуэй значился в списке агентов советской разведки в США под кодовым именем «Арго». Такие выводы сделали авторы книги Spies: The Rise and Fall of the KGB in America («Шпионы: взлет и падение КГБ в Америке») Джон Эрл Хейнс, Харви Клер и Александр Васильев. Писателя завербовал зимой 1940–1941 года в Нью-Йорке советский агент Яков Голос. Согласившись работать на НКВД, Хемингуэй не нарушил закона своей страны о шпионаже. Советы заинтриговали и увлекли писателя, потому что сражались за идею, которая была близка ему, — антифашизм. Что касается интереса советских разведчиков, то политики и журналисты, завербованные ими, могли помочь им понять эту чуждую страну, публиковать статьи, которые бы формировали положительный имидж СССР, а также оказывать влияние на политику США. В СССР воспринимали Хемингуэя как журналиста, у которого много связей и широкий круг общения. Но великим агентом литератор не стал, его помощь агентам СССР была ничтожна, поскольку он не обладал никакими важными сведениями.

А какое произведение Хемингуэя ваше любимое?