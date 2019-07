История Эрнеста Хемингуэя — писателя, который каждый день испытывал судьбу на прочность

1. Стащил писсуар из бара

2. Взял интервью у Муссолини

3. Страдал манией преследования

4. Имел двойника-самозванца

5. Обожал приключения и смеялся в лицо опасности

6. Любил девчачьи напитки

7. Каждой избраннице посвятил по книге

8. Не чаял души в кошках

9. Расстрелял портрет соперника и устроил тем самым потоп

10. Ненавидел давать автографы

11. Был агентом советской разведки

В 1940-х годах Хемингуэй значился в списке агентов советской разведки в США под кодовым именем «Арго». Такие выводы сделали авторы книги Spies: The Rise and Fall of the KGB in America («Шпионы: взлет и падение КГБ в Америке») Джон Эрл Хейнс, Харви Клер и Александр Васильев.

Писателя завербовал зимой 1940–1941 года в Нью-Йорке советский агент Яков Голос. Согласившись работать на НКВД, Хемингуэй не нарушил закона своей страны о шпионаже.

Советы заинтриговали и увлекли писателя, потому что сражались за идею, которая была близка ему, — антифашизм.

Что касается интереса советских разведчиков, то политики и журналисты, завербованные ими, могли помочь им понять эту чуждую страну, публиковать статьи, которые бы формировали положительный имидж СССР, а также оказывать влияние на политику США. В СССР воспринимали Хемингуэя как журналиста, у которого много связей и широкий круг общения.

Но великим агентом литератор не стал, его помощь агентам СССР была ничтожна, поскольку он не обладал никакими важными сведениями.