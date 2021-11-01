История Джимми Чу — бедного сына сапожника, перед талантом которого не смогла устоять даже принцесса Диана
Необязательно быть знатоком мира моды, чтобы назвать несколько имен дизайнеров, чьи творения ценят во всем мире. В их число непременно попадет Джимми Чу как обувных дел мастер. Ведь он предпочитает кропотливый ручной труд массовому производству, и потому туфли его работы так желанны модницами всего мира.
Мы в AdMe.ru решили поведать историю дизайнера из Малайзии, который произошел из небогатой семьи, а сумел покорить своим талантом саму принцессу Диану.
Восхождение к вершине
- Джимми Чу родился в 1948 году в Малайзии, штате Пинанг, в семье китайцев. С ранних лет он питал интерес к делу отца, который был сапожником. Однако строгий родитель долго не подпускал сына к пошиву обуви, говоря: «Просто сиди и смотри!» Будущий дизайнер годами наблюдал за работой папы, пока в 11 лет наконец-то не взялся за дело и не смастерил свою первую пару.
- В начале 1980-х Джимми Чу отправился в Лондон, где поступил в Технический колледж Кордвейнерс. Чтобы сводить концы с концами, в свободное время молодой человек работал уборщиком на фабрике. Вероятно, будущий дизайнер был одним из самых прилежных студентов колледжа, о чем говорит тот факт, что он окончил учебное заведение с отличием.
- После завершения учебы Джимми Чу работал под маркой Lucky Shoes, а пару лет спустя открыл мастерскую по производству обуви на заказ. Он арендовал для этих целей помещение в здании бывшей больницы, окруженном решетками и колючей проволокой.
Иммигрант из Малайзии покоряет Лондон
- В его мастерской был лишь старый грязный ковер, деревянные полки, стол и швейная машинка. Однако в такое непрезентабельное место приезжали клиентки на машинах класса люкс и босиком становились на картон, чтобы Джимми снял с их стоп мерки и сшил уникальные туфли.
- По соседству с Чу работала девушка, которая оказалась студенткой факультета моды и имела связи среди сотрудников Vogue. Благодаря ее рекомендациям Джимми довольно скоро начал изготавливать разовую обувь к съемкам для журнала. Механизм запустился, и некоторое время спустя в культовом издании появился 8-страничный разворот, посвященный талантливым работам Чу. От покупателей не было отбоя, в их числе оказалась и принцесса Уэльская.
- В 1996 году Чу и редактор одного из разделов Vogue Тамара Меллон запускают марку Jimmy Choo Ltd, причем женщине в течение долгого времени приходилось уговаривать Джимми на это предприятие. Мать дизайнера сняла все сбережения и отдала сыну на ведение бизнеса. Мастер признавался: «Я просто не мог потерпеть неудачу, иначе я бы так и не вернул маме деньги».
- Некоторое время спустя принцесса Диана появляется на светском мероприятии в голубом платье и туфлях в тон. Фотографии принцессы распространяются по миру, а с ними и имя дизайнера.
Туфли для настоящей принцессы
- Еще до того, как дизайнер запустил собственный бренд, из королевского дворца неожиданно поступил звонок. Принцесса Диана желала, чтобы Джимми Чу смастерил для нее обувь. Впоследствии дизайнер не единожды брал свои куски картона для эскизов и ехал на встречу с принцессой.
- Когда Джимми Чу по приглашению Дианы впервые отправился в Кенсингтонский дворец, ее помощница, видимо, опасалась оставлять принцессу с мастером наедине, раз поинтересовалась у той: «Хотите, чтобы я осталась?» К изумлению Чу, Диана выдала: «Мне комфортно рядом с Джимми» — и отказалась от присутствия помощницы.
- Дизайнер вспоминает: «С ней было так легко работать. Леди Диана всегда предлагала чай, печенье. Спрашивала, как поживают мои мама и папа. Она была настоящей принцессой». Леди Ди и Джимми Чу сидели вдвоем прямо на полу и обсуждали модели туфель.
- Больше всего дизайнер гордится последней из тех пар обуви, что предназначались Диане. Незадолго до гибели принцессы он договорился с ее ассистентом о встрече, на которой должен был вручить новые туфли. Однако этому было не суждено произойти. Вопреки уговорам Джимми Чу отказался продавать эти туфли, решив сохранить их у себя как память о Диане.
Бренд в поп-культуре
- Самая известная сериальная модница Кэрри Брэдшоу также послужила росту популярности бренда Джимми Чу. В одной из серий она бежит за паромом с криком: «Я потеряла свою чу!»
- Специально для фильма «Блондинка в законе 2» подготовили около 70 пар обуви. Исполнительница главной роли Риз Уизерспун призналась, что все эти туфли забрала домой. Актриса позаботилась заранее о контракте, согласно которому могла присвоить всю обувь своей героини.
- В 2015 году в честь фильма «Золушка» вручную были изготовлены туфли, украшенные сотнями кристаллов. Их смастерили специально для Лили Джеймс, той самой Золушки из кино. Бренд обещал обуть любую модницу в такие же, если она будет готова заплатить за туфли до $ 4 500.
Феномен туфель от Джимми Чу
- Джимми Чу славится самоотверженным трудом и вниманием к деталям. Однажды он провел за работой 3 дня и 3 ночи, когда готовил обувь к модному показу. Все это время он кропотливо пришивал бусины к моделям. «Я делаю все: от рисунка до пошива», — говорит Чу.
- Когда дизайнер оттачивал мастерство, то нашел применение в своей работе даже рыбьей чешуе. Чу обнаружил, что она хорошо реагирует на взаимодействие с покрытиями, и потому украшал ею обувь.
- В 2001 году дизайнер продал свою долю бизнеса в Jimmy Choo Ltd (в настоящее время марка принадлежит Майклу Корсу). Массовому производству мастер предпочел индивидуальный пошив, которым занимался в начале карьеры.
- Таким образом, если вы купите туфли в бутике с именем этого дизайнера на вывеске, это не значит, что к ним приложил руку мастер. Туфли от самого Джимми Чу доступны лишь в рамках линейки Jimmy Choo Couture Ltd по предварительной записи в офисе Лондона. Джимми изготавливает до 5 пар в неделю под заказ.
Личность мастера
- Дизайнер соблюдает принципы фэншуй — практики из Поднебесной по организации пространства. Например, Джимми Чу требовал, чтобы в его магазине кассовый аппарат не был повернут к двери. По китайским поверьям, при неправильном его расположении деньги будут утекать за пределы торгового помещения.
- Несмотря на свой солидный возраст, 72 года, Джимми Чу наотрез отказывается признавать себя старым. Он приводит в пример видных деятелей Малайзии, которым за 90, и добавляет, что ум может быть силен и в 100 лет.
- Когда во время интервью с Джимми Чу корреспондент спросил, какой жизненный совет может дать дизайнер, тот ответил: «Будьте скромны. Будьте вежливы с другими. И никогда не теряйте самообладания».
Что в истории этого гениального дизайнера вам показалось особенно интересным?
Фото на превью AP / East News
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