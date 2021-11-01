История Джимми Чу — бедного сына сапожника, перед талантом которого не смогла устоять даже принцесса Диана

Необязательно быть знатоком мира моды, чтобы назвать несколько имен дизайнеров, чьи творения ценят во всем мире. В их число непременно попадет Джимми Чу как обувных дел мастер. Ведь он предпочитает кропотливый ручной труд массовому производству, и потому туфли его работы так желанны модницами всего мира.