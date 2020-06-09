История дружбы Тома Хэнкса и Мег Райан, чьи совместные работы мы будем помнить всегда

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О существовании такой неоднозначной вещи, как дружба между мужчиной женщиной, ведутся споры уже не одно десятилетие. Но те, кто верит, что между полами может быть не только романтическое притяжение, не устают вдохновляться историями таких взаимоотношений. И очень часто такой тандем вырастает из плодотворного сотрудничества, которое питает теплые братско-сестринские чувства.

Нас в AdMe.ru заинтересовало то, как развивалось общение двух таких ярких голливудских звезд, как Мег Райан и Том Хэнкс. И мы с удовольствием пересмотрели фильмы с их участием и изучили интервью этих талантливых актеров.

Том и Мег впервые встретились на съемках фильма «Джо против вулкана» в 1990 году и с тех пор не расставались. Образцовый семьянин Хэнкс, чей брак с Ритой Уилсон длится и по сей день, помогал Райан, за плечами которой было несколько громких романов, разобраться с проблемами в амурных делах. Рита Уилсон совсем не ревновала супруга к актрисе, веря, что никаких романтических намерений в их общении нет. А Том всегда был готов оказать коллеге по киношному ремеслу необходимую эмоциональную поддержку.

«Впервые встретившись с Мег Райан, я не узнал ее и думал, что болтаю с какой-то дурочкой за кофейным столиком». Том Хэнкс

Следующей совместной работой Хэнкса и Райан стала культовая романтическая комедия «Неспящие в Сиэтле», вышедшая на экраны в 1993 году. Интересно, что на роль, доставшуюся Тому, претендовал Деннис Куэйд, муж актрисы. А вместо Мег мы бы могли лицезреть Джулию Робертс или Ким Бейсингер.

3-я творческая встреча закадычных друзей состоялась через 4 года. На этот раз актерский дуэт появился в кинофильме «Вам письмо», который принес Мег 4 номинации на различные кинопремии и 1 престижную награду.

«И в „Неспящих...“, и в „Вам письмо“ есть очень длинные сцены, каких в других фильмах не бывает. Сцену из „Вам письмо“, где Мег лежит с простудой у себя в квартире, мы снимали 5 дней, потому что она занимала 12 страниц сценария. Репетировали мы ее прямо на месте, так что основной упор старались делать не на слова, а на эмоции. Такую работу я просто обожаю, а вот режиссеры, с которыми мне приходилось работать, терпеть не могут. „Что? Снимать сцену 5 дней?!“ Для этого нужно иметь терпение». Том Хэнкс

Старинные приятели воссоединились в 2015 году — именно тогда Мег начала режиссерскую карьеру и пригласила Тома сняться в своем фильме. Райан экранизировала роман Уильяма Сарояна «Человеческая комедия». Драматичная лента, получившая название «Итака», рассказывает историю семьи, пережившей тяготы Второй мировой войны. Также Мег сама исполнила роль в своей картине, и, как видно, эти двое хороши не только в сентиментальных ромкомах.

«Когда мы отсняли его сцену, он сказал съемочной группе: „Я знаю, что мы хорошо узнали друг друга за последние 10 часов, проведенных вместе, но я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь ради моего друга Мег“. Это был дружеский жест. Я так сильно его люблю». Мег Райан

А в 2016 году коллеги встретились на телешоу «Доброе утро, Америка»: ведущий отправил каждому отдельное приглашение, и это стало приятным сюрпризом для Тома и Мег. Хэнкс увидел Райан через окно и крикнул: «Дорогая, я люблю тебя! Я найду тебя. Я буду ждать тебя! Я встречу тебя в парке! Давай съедим хот-дог и узнаем друг друга заново!»