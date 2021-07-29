История дизайнера Гоши Рубчинского, который пленил весь мир любовью к кириллице и вернул моду лихих 90-х

Мало кто мог предположить, что уличный стиль 90-х и простой крой ворвутся на подиумы и изменят отношение к высокой моде. Катализатором для таких нововведений стал бренд российского дизайнера Гоши Рубчинского. Именно он пошел против трендов высокой моды и одел всех в вещи четких пацанов, выведя на глобальный уровень любовь к кириллице и эстетике улиц.

AdMe.ru разбирается, кто же такой Гоша Рубчинский и как ему удалось из парикмахера-стилиста превратиться в дизайнера с мировым именем.

В погоне за мечтой выучился на парикмахера

Гоша Рубчинский родился 29 июня 1984 года в Москве. Его юность пришлась на 90-е годы, во время которых он и начал погружаться в массовую культуру России и оказался под влиянием стиля рабочего класса. Любовь к моде у молодого человека появилась зимой 1995 года: Гоша увидел в киоске глянцевую обложку журнала «ОМ» и потратил на него все карманные деньги. Он стал для Гоши дверцей в неизведанный мир с эстетичными кадрами, различными историями и статьями на взрослые темы. Так Рубчинский понял, что однажды и сам хочет попасть на страницы такого журнала. Вдохновение он находил и в скейтбордистах, которые привлекали его внимание своим неординарным стилем и подпитывали будущего дизайнера особой энергией. В детстве Гоша окончил художественную школу, а затем поступил в колледж технологий и дизайна. Однако изучать он решил парикмахерское дело и с 2003 года начал работать стилистом в салоне мировой сети Toni & Guy. Такое решение было связано с желанием быть ближе к настоящей моде. Останься он художником, ему пришлось бы проводить свои дни за холстом. Став стилистом, он сумел приблизиться к своей мечте.

А потом работал стилистом на съемочных площадках

В это же время Гоша начал работать на съемочных площадках как стилист и познакомился с отечественными кинорежиссерами. Самой известной картиной, для которой он создавал образы, считается фильм «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. А после его работы костюмером на площадке картины «Индиго» Романа Прыгунова и разработки стиля для юных скейтеров к Рубчинскому приходит понимание, в каком направлении он хочет развиваться дальше.

И все-таки смог создать свой бренд

Бренд Gosha Rubchinskiy начал существовать с 2008 года. Первую коллекцию, названную «Империя зла», дизайнер создавал на протяжении 4 лет, так как он был самоучкой и не имел навыков шитья. А его главным источником вдохновения стал паблик в соцсети «ВКонтакте», созданный его друзьями и ставший площадкой для свободного выражения самых неоднозначных мыслей. Показ состоялся в «Сокольниках». Вход был свободный, и зрителями стали порядка 600 человек, которые по достоинству оценили труды модельера. Гоша представил простые вещи в стиле учеников на уроке физкультуры. Футболки, толстовки, спортивные брюки — все было вдохновлено символикой 90-х и постсоветским пространством. Но бизнес прогорел: никто не захотел покупать вещи молодого дизайнера. Пришлось раздать их друзьям. Моделями стали знакомые Гоши: неформалы, скейтеры и бритоголовые парни с района — все, кто максимально подходил под агрессивную стилистику коллекции, состоящей из вещей с надписями на кириллице, которые Рубчинский ввел в моду раньше бренда Vetements и его основателя Демны Гвасалии.

Стиль марки Гоши Рубчинского вдохновлен уличной модой и гоп-эстетикой, идущей в противовес новым течениям и трендам, что позволяет ему выделиться среди других дизайнеров. Он продвигает в массы одежду, которую каждый мог бы запросто достать из чулана своих бабушек и дедушек или родителей: вареные джинсы, яркие носки и футболки с различными принтами и надписями, созданные под влиянием массовой культуры 90-х. Некоторые думают, что Гоша использует такой стиль в своих коллекциях как еще один стереотип о России, сложившийся за рубежом.

Представил 4-ю коллекцию на Неделе моды в Лондоне

Следующую коллекцию под названием «Растем и развиваемся» Гоша представил в более закрытом кругу, отразив в ней стиль современных подростков. В 2010 году Гоша создал 3-ю коллекцию «Рассвет не за горами», которая стала завершением так называемой трилогии о подростках и их модных привычках. Для шоу сделали импровизированный спортзал, в котором юные модели занимались на тренажерах и общались между собой в ярких толстовках и трениках. К моменту создания 4-й коллекции Гоша был замечен западными коллегами и заручился поддержкой британской организации Fashion East, помогающей молодым дизайнерам. Он устроил шоу под названием «Раб» на Неделе моды в Лондоне.

Покорил Запад, но не справился с популярностью бренда

После нескольких показов на Западе, в том числе и на более камерном шоу в том же Лондоне, Гоша стал первым российским дизайнером, вещи которого попали в английский магазин Dover Street Market благодаря знакомству Гоши с Эдрианом Йоффе, ответственным за продвижение японского бренда Comme des Garçons на европейском рынке и мужем его основательницы Рей Кавакубо. Они нашли друг в друге именно то, что обоим было необходимо: Рубчинский — продвижение на мировой арене, а Йоффе — воплощение мечты о постсоветской эстетике, которая всегда его интересовала. Коллекции стали востребованы во всем мире, но справиться с количеством заказов Гоше было физически сложно. Как и с финансовыми трудностями, так как все заработанные деньги тут же уходили на производство новой одежды и логистику.

Бросил моду ради фотографии

Так Гоша взял временный перерыв и стал заниматься фотографией. В 2010 году Рубчинский представил свои фотоколлажи и видео-арт, отражающий культуру молодежи постсоветского пространства, в берлинском 032c Workshop. Летом 2011 года Гоша запустил проект «Преображение» в галерее при фотоателье и скейт-парке на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Тогда данное место только открылось впервые за 300 лет. Одноименный сборник фоторабот вышел в свет в 2012 году при поддержке издателя Джунсуке Ямасаки и арт-директора Павла Милькякова. Но уже в следующем фотоиздании Youth Hotel, которое вышло ограниченным тиражом, Гоша вновь обращается к постсоветским темам, сделавшим его известной фигурой в мире моды. Выставка снимков из этого журнала совместно с кадрами Рубчинского, сделанными для 29-го номера арт-журнала 032c, прошла в Берлине в 2015 году.

Но вернулся на подиумы благодаря бренду Comme des Garçons

В 2012 году марка Comme des Garçons взяла Рубчинского под свое крыло и позаботилась о решении всех технических и финансовых вопросов, что позволило Гоше сосредоточиться на творчестве и снова вернуться на подиумы в качестве дизайнера. Дебютом Гоши в составе японского модного дома считается коллекция «Арктида», показ которой он устраивает в Париже в 2014 году и покоряет французских знатоков моды восточноевропейским колоритом. Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х. И если раньше вещи с ними можно было найти в гардеробе у обычных ребят с соседней улицы, то с появлением бренда Гоши они стали самой желанной покупкой для главных модников всего мира.

Стал сотрудничать с гигантами мира моды

В 2016 году Рубчинский выпустил свой первый аромат в сотрудничестве с Comme des Garçons и представил книгу Perfume Book, чтобы, по его словам, показать, что это не просто продукт, а прежде всего искусство. Вместе они создают композицию, которая передает идеальный выходной дизайнера, состоящий из лета, пляжа, юности и скейтборда. Коллекцию мужской одежды Рубчинский презентовал на выставке Pitti Uomo в 2016 году. Местом действия стал круглый двор заброшенной фабрики. Шоу сопровождалось показом 17-минутного немого фильма «День моей смерти», который был снят совместно с Ренатой Литвиновой, а также включало в себя серию фотографий, которые позже были опубликованы в виде книги. На показе были представлены не только принты дизайнера, но и логотипы таких спортивных брендов, как Kappa и Fila. В коллаборации с последним дизайнер создал свитшоты и уникальные кроссовки с кириллическими надписями. С самого начала бренд Гоши позиционировался не просто как одежда, а как ее сочетание с фильмами, фотографиями и историей, которые так или иначе сопровождают каждую коллекцию бренда и выделяют ее и самого дизайнера на мировой арене. Атмосферность и ностальгия, которыми пропитаны шоу, позволяют глубже проникнуться особым стилем эпохи, которую старается передать создатель.

В 2018 году Гоша подписал долгосрочный контракт с фирмой adidas, а также успел создать крутые проекты и с другими брендами. Так, он выпустил коллекцию в сотрудничестве с британской маркой Burberry, вдохновением для которой послужили футбол и эстетика русского рейва. К ней прилагался и журнал с кадрами из скрытой от глаз большинства жизни людей, связанных с этой культурой. Они были сняты в таких известных ночных клубах Санкт-Петербурга, как «Туннель» и «Планетарий». Вместе с фото в издании опубликовали и несколько эксклюзивных интервью с ключевыми фигурами рейва.

Перенес показы из мировых столиц в российские города

С 2017 года дизайнер решается на неожиданный шаг: он переносит свои показы из Европы в российские города. Так, первым городом-площадкой стал Калининград, следующим оказался Санкт-Петербург, а потом и Екатеринбург. Показанная в последнем городе коллекция была создана совместно с брендом adidas и приурочена к чемпионату мира по футболу.

Никогда не работал с профессиональными моделями

Интересным ходом дизайнера является выбор людей, которые представляют его коллекции на подиуме. Он предпочитает работать с непрофессиональными моделями. Так, на выставке Pitti Uomo в показе поучаствовали поклонники дизайнера из разных стран, прошедшие отбор в онлайн-кастинге.

Достиг пика популярности в 2018 году

Рубчинский вошел в список 500 самых влиятельных людей мира в 2016 году. А на пике своей популярности в 2018 году он успел добиться такого успеха, что несколько раз становился мемом, а его имя часто муссировалось в информационном поле, увеличивая тем самым известность бренда. Отличительной чертой дизайнера можно считать то, что он создает исключительно мужские коллекции, которые успели покорить Джастина Бибера и Канье Уэста. Однако вещи бренда полюбились и женщинам. Среди поклонников дизайнера можно обнаружить как западных знаменитостей, таких как сестры Кардашьян-Дженнер, Хейли Бибер, Кристен Стюарт, Рианна, так и русских звезд, например Ренату Литвинову с дочерью и Ксению Собчак.

Успех бренда доказывают и показатели продаж. Вещи Gosha Rubchinskiy были представлены в 150 ритейловых магазинах по всему миру, а тираж вырос до 50 тыс. За период с 2017 по 2018 год прибыль от продаж дизайнера выросла на 350 %.

И закрыл бренд Gosha Rubchinskiy

Казалось, что Рубчинский будет продолжать выпускать новые коллекции и становиться еще более популярным. Но в 2018 году дизайнер заявил на своей странице в Instagram о том, что его бренд перестанет быть таким, каким его знают. На этом выпуск сезонных коллекций был завершен, а Гоша пообещал создать что-то новое. Практически через год после этого решения Рубчинский презентовал лукбук новой коллекции марки «Рассвет», которую он основал еще в 2016 году вместе с профессиональным скейтером Толей Титаевым и которая отражает в своем названии главный символ нового поколения отечественных скейтеров. Именно на этом бренде дизайнер решил сосредоточиться после закрытия Gosha Rubchinskiy.

Но совместного проекта Гоше оказалось мало, и тогда он объявил об открытии собственного бренда под названием GR-Uniforma. Дизайнер работал над ним с июня 2018 года и успел создать книгу и видео о Грузии, а также музыку, записанную в домашней студии в Подрезково и лондонской Dean Street Studios. Также в рамках нового проекта Гоша разработал коллекцию одежды, которую представил в Dover Street Market 16 марта 2019 года.