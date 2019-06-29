Как сложилась жизнь аргентинской Золушки, у которой вместо принца был диктатор

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Эва Перон — одна из самых противоречивых фигур в истории ХХ века. Жена диктатора, ставшая популярнее его самого, неудавшаяся актриса, о которой писали мюзиклы и снимали фильмы, духовный лидер Аргентины, который даже после смерти имеет огромное политическое влияние, провинциалка с сомнительной репутацией, готовая идти по головам ради своей цели, — это все о ней.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо захватывающей и трагической истории Эвиты и постарались написать о ней максимально откровенно.

Эва была внебрачной дочерью владельца небольшой скотоводческой фермы Хуана Дуарте и служанки Хуаны Ибаргурен. Когда девочке был один год, Дуарте вернулся к своей законной жене, оставив Хуану и ее пятерых детей в нищете. Их положение стало еще хуже, когда отец Эвы погиб в автокатастрофе: его незаконнорожденные дети не смогли даже воспользоваться наследством. Эва с большим опозданием смогла получить начальное образование, но дальнейшая учеба ее не привлекала: она мечтала стать актрисой.

В 15 лет Эва вместе со знакомым музыкантом сбежала из дома в Буэнос-Айрес. Ходит много слухов о том, как она зарабатывала. Говорят, что девушка была проституткой, но доказательств этого нет. Есть также версия, что ее содержали богатые поклонники, от одного из которых она подпольно сделала аборт, позже приведший ее к страшной болезни и ранней смерти.

Стать актрисой Эве все-таки удалось. Девушка взяла звучную фамилию отца в качестве псевдонима и вышла на сцену столичного театра «Комедия», правда, роль у нее была совсем маленькая. Актерскому мастерству она не училась и, видимо, большим талантом не обладала, поэтому со сценой у нее не сложилось, зато она стала успешно играть в радиоспектаклях. Важной ступенью актерской карьеры Эвы стал радиосериал «Героини в истории», где она играла самых известных женщин: Жозефину, Екатерину II, королеву Елизавету и других. В то же время в Аргентине произошел государственный переворот, который совершила группа офицеров. В их числе был полковник Хуан Перон, занявший пост министра труда. Ему было необходимо популяризовать свою социальную политику, и для этой цели он решил использовать СМИ, поэтому стал часто появляться на радиостанции, где работала Эва.

В итоге 48-летний офицер и 25-летняя актриса встретились на благотворительном вечере по сбору средств пострадавшим от землетрясения в Сан-Хуане. По легенде, Эва сказала Перону «Спасибо вам, полковник, за то, что вы есть», чем покорила его. После этого карьера девушки пошла в гору. Она стала ведущей политической радиопередачи «Навстречу лучшему будущему», где активно пиарила Перона, возглавила профсоюз работников радио и даже сыграла одну из главных ролей в фильме «Цирковая кавалькада».

Полковник не скрывал связи с Эвой: он часто появлялся с ней на публичных мероприятиях, она произносила речи в поддержку своего спутника. Опыт бедной жизни и красноречие девушки способствовали росту популярности Перона среди рабочих. А Эва тем временем стала все больше влиять на политические решения офицера: благодаря ей, например, ее коллега по «Героиням в истории» занял крупный пост в отделе пропаганды.

Все это стало раздражать соратников Перона. В октябре 1945 года полковника сместили с занимаемых постов и арестовали. 17 октября в его поддержку на улицы вышли тысячи аргентинцев, и власти были вынуждены освободить полковника. Сам Перон позже писал, что народные выступления возглавила Эва. Эта версия легла в основу мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита», по которому позже был снят фильм с Мадонной в главной роли. Однако в реальной жизни на тот момент девушка еще не обладала таким влиянием среди рабочих.

Мадонна в роли Эвы Перон в фильме «Эвита», 1996 год.

Именно в тюрьме Перон понял, как любит Эву. В письмах он обещал ей, что женится, как только окажется на свободе, и сдержал слово. Свадьба состоялась во время подготовки к выборам — полковник решил баллотироваться в президенты. И вот тут ему уже реально помогла жена. Эва, или, как она сама просила называть себя, товарищ Эвита, стала народной любимицей. Перон собирался дать женщинам право голоса — предвосхищая это, его супруга выступала перед работницами, завоевывая ему электорат.

В 1946 году полковник выиграл выборы, а его жена получила неограниченную власть. С ее подачи ряд постов заняли родственники Эвы: например ее брат стал секретарем Перона, а мужья сестер — сенатором, председателем Верховного суда и директором таможни.

Именно Эвита была посредником между президентом и народом. Она организовала благотворительный фонд, через который шедро одаривала бедняков. Фонд строил больницы и школы, дарил детям рождественские подарки, организовывал спортивные соревнования, выделял студентам стипендии и даже дарил дома и квартиры. Однажды роженице подарили полностью обставленную мебелью квартиру со всем необходимым для ребенка.

Эва встречается с детьми из бедных семей в своем благотворительном фонде.

Откуда брались деньги в фонде Эвы? Это были в том числе отчисления профсоюзов, самих рабочих, помощь государства и пожертвования, которые далеко не всегда были добровольными. Например, частным предприятиям предлагалось платить взносы под угрозой национализации. Одна из кондитерских фабрик была закрыта после того, как отказалась предоставить подарки детям из неблагополучных семей. Ходили слухи, что деньгами фонда пользовался Хуан Перон и сама Эва, которая выходила в свет в мехах и бриллиантах. Но простой народ прощал любимице вызывающую роскошь, считая ее буквально святой.

А вот высшее общество Аргентины недолюбливало первую леди. Ее называли «таракашкой», копались в ее прошлом, пытаясь найти грязные подробности, и не могли простить, что ей, обычной провинциальной девчонке, досталось больше денег и славы, чем местным аристократкам. Эва мстила изящно. Так, например, она выкупила землю рядом с элитным клубом, где собирались богачи, и за бесценок продала ее торговцу рыбой.

Апогеем популярности Эвы стал 1951 год, когда профсоюзы решили выдвинуть ее на пост вице-президента. Однако военные, на которых опиралась власть Перона, а также католическая церковь выступили против. Эва отступила, но главной причиной этого стало плохое самочувствие. Первую леди госпитализировали с сильнейшей анемией, а в больнице диагностировали рак шейки матки — как некоторые полагают, следствие подпольного аборта.

Эва обнимает Перона после публичного заявления о том, что не будет баллотироваться на пост вице-президента. 17 октября 1952 года.

Долго скрывать болезнь не получилось. Вскоре о ней узнала вся Аргентина. Народ молился за свою любимицу, люди выносили портреты Эвы на улицу, чтобы она могла «подышать» свежим воздухом, танцор танго танцевал 127 часов подряд, вымаливая здоровье для супруги Перона, но все это не помогало — Эвита таяла на глазах. 4 июня 1952 года она в последний раз появилась на публике — на параде по случаю инаугурации мужа. Женщина была настолько слаба, что не могла стоять самостоятельно — под одеждой у нее был каркас из гипса и проволоки. Перед парадом она приняла 3 дозы обезболивающего. 26 июля Эвы не стало.

После смерти Эвита стала едва не популярнее, чем была при жизни. Ее тело было забальзамировано и выставлено на всеобщее обозрение. Люди приезжали проститься с ней из разных концов страны, а кто не мог приехать — отправляли письма в президентский дворец и получали ответ с фразой: «Я целую тебя с неба».

Похороны Эвиты.

Без Эвы режим Перона продержался 3 года. В 1955 году в результате военного переворота полковник был свергнут и бежал в Испанию. Новые власти решили избавиться от тела первой леди, которое было символом свергнутого режима. Его тайно вывезли в Италию и похоронили под чужим именем. В 1971 году останки Эвиты передали Перону, который тогда еще жил в Испании. В 1973 году он вернулся к власти в Аргентине, а после его смерти через год президентское кресло заняла его третья супруга — Исабель Мартинес де Перон. Она вернула тело Эвы в страну, чтобы похоронить рядом с полковником, но сделать это не успела: ее арестовали в ходе очередного переворота. А любимица аргентинцев все же нашла свой последний приют на родине — в семейном склепе отца.