История девочки из советского садика, ставшей настоящей императрицей

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30 апреля 2019 года в истории Японии произошло уникальное событие: император Акихито отрекся от престола. Хризантемовый трон занял его сын Нарухито, а императрицей стала его супруга Масако — пожалуй, самый неоднозначный, но яркий и интересный член правящей семьи. Ею восхищались, ее любили, в ней разочаровывались, ей сочувствовали и завидовали, а теперь за ней наблюдают даже пристальнее, чем за ее мужем.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо единственной в мире императрицы, к тому же с богатым бэкграундом, и очень захотели познакомить вас с ней поближе.

Масако родилась в 1963 году в семье дипломата. Ее отец Хисаси Овада одно время занимал пост президента Международного суда ООН. Благодаря папиной профессии, будущая императрица с детства привыкла путешествовать по миру. Когда девочке было 2 года, ее семья переехала в Москву, где Масако окончила детский сад. Среднее образование она получала уже в США. Далее была учеба в Гарварде, Оксфорде и Токио.

Годы, проведенные на Западе, сделали свое дело: вместо покладистости, которую тогда прививали японским девушкам, Масако отличали амбициозность и индивидуализм. Дочь дипломата планировала идти по стопам отца и готовилась поступать на службу в МИД, но в 1986 году попала на прием в честь испанской инфанты Елены, где принц Нарухито должен был выбрать себе невесту.

Говорят, наследник престола влюбился в Масако с первого взгляда, но поженилась пара лишь спустя 6 лет. Кандидатура девушки не подходила принцу. Дело в том, что ее дед Ютака Эгасира был замешан в крупном экологическом скандале. Он возглавлял корпорацию Chisso, которая занималась производством поливинилхлорида. Компания допустила сброс отходов, содержавших метиловую ртуть, в море. В итоге погибло 43 человека: они съели отравленную рыбу.

Но Нарухито удалось настоять на своем. Теперь оставалось только добиться согласия любимой. Однако Масако только что устроилась в МИД, в ее планы замужество не входило. Тем более что девушка, выросшая на Западе и привыкшая к его нравам, вряд ли тогда была готова войти в императорскую семью и взять на себя ответственность стать женой наследника престола.

Дважды избранница принца отвечала ему отказом на предложение руки и сердца, но на третий раз согласилась. Есть мнение, что Масако просто не смогла построить карьеру дипломата, о которой мечтала, а Нарухито смог убедить ее, что быть принцессой — это тоже дипломатия, только немного другая. Наследник престола видел, что девушка боится стать частью императорской семьи, но пообещал защищать ее всю свою жизнь.

В 1993 году состоялась свадьба. Подданные радостно встретили новую принцессу: она знала иностранные языки, одевалась на европейский манер, была улыбчива и активна. Многие японки равнялись на нее и надеялись, что Масако сможет встряхнуть консервативный императорский двор, как принцесса Диана встряхнула британскую королевскую семью. Но что-то пошло не так.

Постепенно стильный гардероб принцессы сменился традиционными костюмами, улыбка на ее лице — печалью, а сама девушка стала все реже появляться на публике. Ей действительно пришлось стать дипломатом и искать компромисс между собственным свободолюбием и традиционализмом императорской семьи.

Кто-то говорит, что венценосные родственники просто сломали некогда жизнелюбивую девушку. После свадьбы от нее стали требовать скорого рождения наследника. По слухам, император лично интересовался у невестки, идут ли у нее месячные, а папарацци дежурили у клиники, где принцесса сдавала анализы. Но беременность не наступала. В 1999 году у Масако случился выкидыш, а в 2001-м она наконец родила дочь Айко.

Но по закону занять Хризантемовый трон может только мужчина, поэтому давление на Масако продолжилось: теперь от нее ждали рождения сына. Постоянные разговоры о наследнике — как при дворе, так и в народе — привели к тому, что у принцессы диагностировали синдром пониженной адаптации (тяжелая форма депрессии). С 2003 года она стала редко появляться на публике. В итоге ее супруг был вынужден заявить, что здоровье жены для него важнее рождения второго ребенка, и попросил отнестись с пониманием к состоянию Масако.

Есть мнение, что на самом деле императорский двор максимально шел навстречу принцессе, но ей было мало. Девушка могла посещать родных, пропуская официальные мероприятия, а в день гражданского бракосочетания ей позволили надеть европейское белое платье вместо традиционного кимоно. Что касается деторождения, то после выкидыша Масако очень поддерживала императрица, а после рождения дочери правители не стали больше беспокоить ее вопросом появления наследника. Ради нее хотели даже поменять закон о престолонаследии, который позволил бы Айко занять трон, но у брата Нарухито родился сын, поэтому реформа не состоялась.

Как бы то ни было, в 2018 году Масако честно призналась подданным, что не очень комфортно чувствует себя в роли будущей императрицы, но постарается хорошо исполнить ее ради счастья своего народа. 1 мая 2019 года Нарухито занял Хризантемовый трон, и пока Масако успешно выполняет обещание. Она уже успела поучаствовать в нескольких официальных мероприятиях, в том числе встретиться с первой леди США Меланией Трамп, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит. Журналисты заметили, что Масако буквально сияет после долгих лет затворничества.

А как вы считаете, легко ли быть императором или императрицей?